Nur bis Mitternacht: Avatar – Herr der Elemente Komplettbox auf Blu-ray günstig bei Amazon schnappen

Im großen Blu-ray-Sale bei Amazon könnt ihr euch die gesamte Avatar-Zeichentrickserie günstig sichern.

Nur noch heute läuft bei Amazon der große DVD- und Blu-ray-Sale, durch den ihr über 4000 Filme und Serien günstig abstauben könnt. Unter den Angeboten finden sich neben aktuellen Kino-Blockbustern auch viele umfangreiche Gesamtausgaben. Mit dabei ist beispielsweise die Zeichentrickserie Avatar – Der Herr der Elemente, die ihr euch auf Blu-ray in der Komplettbox mit allen drei Staffel und Bonusmaterial sichern könnt:

Auch das Spin-off Die Legende von Korra, das 70 Jahre nach der Geschichte von Avatar spielt, gibt es als Gesamtausgabe günstig im Angebot. Die Deals enden pünktlich um Mitternacht. Viel Zeit bleibt euch also nicht mehr.

Was bietet die Avatar – Der Herr der Elemente Komplettbox?

Die Blu-ray-Box von Avatar - Der Herr der Elemente hat neben der kompletten Serie noch einige Extras zu bieten.

Die Blu-ray-Komplettbox enthält nicht nur alle drei Staffeln und 61 Folgen von Avatar – Der Herr der Elemente, sondern auch eine lange Liste an Bonusmaterial. Darunter sind Making of- und Behind the Scenes-Videos, Audiokommentare und Interviews mit den Schöpfern und auch ein paar aus der finalen Version herausgeschnittene Szene. Insgesamt werden euch neun Disks mit einer Gesamtspielzeit von 24 Stunden und 22 Minuten geliefert.

Was ist die Avatar – Der Herr der Elemente Zeichentrickserie überhaupt?

Avatar- Herr der Elemente: Der junge Aang muss Luft, Erde, Wasser und Feuer beherrschen und wird dabei von seinen Begleitern unterstützt.

Avatar – Der Herr der Elemente hat in letzter Zeit durch die von Netflix produzierte Live-Action-Serie, die im Februar angelaufen ist, wieder eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Es lohnt sich aber nach wie vor, auch das von Nickelodeon stammende Zeichentrick-Original anzusehen. Schließlich bietet dieses eine Menge Szenen, die in der Netflix-Umsetzung nicht enthalten sind. Außerdem bekommt ihr hier auf einen Schlag die ganze Geschichte und braucht nicht lange auf Staffel 2 zu warten.

Die stark vom Anime-Stil beeinflusste Serie spielt in einer an Asien erinnernden Fantasy-Welt. Sie dreht sich um den zwölfjährigen Aang, der als Avatar die Fähigkeit haben soll, der Welt den Frieden zu bringen, indem er sie gegen die aggressive Feuernation verteidigt. Dazu muss er lernen, die vier Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer zu beherrschen, wozu er sich gemeinsam mit seinen Begleitern auf eine lange Reise begibt.

Bei Amazon könnt ihr die gesamte Serie jetzt auf Blu-ray mit allen Staffeln und vielen Extras für nur 43,17€ im Sonderangebot bekommen, aber nur noch bis Mitternacht:

