Avatar-Serie auf Netflix: So gut sehen Aang, Katara, Zuko, Iroh und Co. im Vergleich zum Original aus

So gut sehen Aang, Katara, Zuko, Iroh und Co. im Vergleich zum Original-Cast von Avatar aus.

Avatar: Der Herr der Elemente gehörte zu den besten und beliebtesten Animationsserien der 2000er Jahre. Nachdem es bereits eine Realverfilmung gab, die bei Fans überhaupt nicht gut ankam, versucht sich jetzt auch Netflix an einer Umsetzung, diesmal allerdings im Serienformat.

Die soll schon nächstes Jahr erscheinen und inzwischen konnten wir auch einen Blick auf die meisten wichtigen Charaktere samt Kostüm werfen. Wie die Darsteller im Vergleich zu ihren Zeichentrick-Vorlagen aussehen, könnt ihr euch hier anschauen.

So sehen die Charaktere in der Netflix-Serie zu Avatar aus

Bislang gibt es noch keinen richtigen Trailer zur Serie, sondern nur einen kurzen Teaser, den ihr euch unten anschauen könnt. Immerhin gibt es aber bereits Bilder der wichtigsten Charaktere. Und die kommen ihren Originalen schon verdammt nah.

0:53 Avatar: The Last Airbender - Netflix-Verfilmung des Fantasy-Hits hat einen ersten Mini-Teaser

Avatar Aang

So sieht Aang im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler: Gordon Cormier

Aang ist der Hauptcharakter der Serie und nicht nur der letzte Luftbädiger, sondern auch der Avatar – die einzige Person, die alle vier Elemente beherrschen kann. In der Netflix-Serie wird er von Gordon Cormier verkörpert, der unter anderem schon in der Serie "The Strand" einen Auftritt hatte.

Katara

So sieht Katara im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspielerin: Kiawentiio

Katara ist eine Wasserbändigerin aus dem Südlichen Wasserstamm, die Aang zusammen mit ihrem Bruder Sokka entdeckt. In der Serie wird sie von Kiawentiio Tarbell verkörpert, die unter anderem im Film "Beans" oder der Serie "Anne with an E" zu sehen war.

Sokka

So sieht Sokka im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler: Ian Ousley

Sokka ist ein junger Krieger vom Südlichen Wasserstamm. Zusammen mit seiner Schwester Katara entdeckt er Avatar Aang in einem Eisberg. In der Live-Action-Serie spielt ihn Ian Ousley, der in "Tote Mädchen lügen nicht" mitgespielt hat.

Zuko

So sieht Zuko im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler: Dallas Liu

Zuko ist ein Feuerbändiger und verstoßener Prinz der Feuernation. Um seine Ehre wiederherzustellen, macht er Jagd auf den Avatar. Sein Darsteller Dallas Liu hat unter anderem in "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" mitgespielt.

Azula

So sieht Azula im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspielerin: Elizabeth Yu

Azula ist eine Feuerbändigerin und die Schwester von Zuko. Als Wunderkind wird sie von ihrem Vater ebenfalls beauftragt, den Avatar zu jagen. Ihre Darstellerin ist Elizabeth Yu.

Feuerlord Ozai

So sieht Ozai im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler: Daniel Dae Kim

Feuerlord Ozai ist der Herrscher der Feuernation und nicht nur ein mächtiger Bändiger, sondern auch der Vater von Zuko und Azula. In der animierten Serie bekommen wir sein Gesicht erst in späteren Staffeln zu sehen, für die Live-Action-Umsetzung kennen wir aber bereits seinen Cast: Daniel Dae Kim, der unter anderem aus "Lost" und "Hawaii Fove-0" bekannt ist.

Iroh

So sieht Iroh im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler Paul Sun-Hyung Lee

Iroh ist der Bruder von Feuerlord Ozai und begleitet Zuko auf seiner Jagd nach dem Avatar. Trotz seines ziemlich entspannten Gemüts ist er ein mächtiger Feuerbändiger. Sein Live-Action-Darsteller Paul Sun-Hyung Lee ist unter anderem in "The Mandalorian" zu sehen.

Zhao

So sieht Zhao im Cartoon und in der Netflix-Serie aus. (Bild: Nickelodeon/Netflix)

Schauspieler: Ken Leung

Commander Zhao ist ein Admiral der Flotte der Feuernation, der ebenfalls den Avatar fangen will und sich dabei öfter mit Zuko ins Gehege kommt. In der Netflix-Adaption wird er von Ken Leung gespielt, der unter anderem in "Saw", "Roter Drache" oder der Serie "The Night Shift" Auftritte hatte.

Alle wichtigen Infos zur Live-Action-Serie auf Netflix gibt es hier in der Übersicht:

Bislang konnten wir natürlich noch keinen Blick auf alle Rollen der Serie erhaschen. Wichtige Charaktere wie König Bumi oder Toph etwa fehlen noch.

Mit etwas Glück könnte sich das aber schon bald ändern: Zur Netflix Geeked-Week vom 6. bis 12. November soll es nämlich auch neues zur Avatar-Serie geben. Dann bekommen wir vielleicht einen ersten richtigen Trailer und hoffentlich auch einen Releasetermin für die Serie.