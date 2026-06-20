Avatar Staffel 2 auf Netflix startet bald: Release, Uhrzeit, Episodenanzahl, Cast und wie es mit der Story der Live-Action-Serie weitergeht

In wenigen Tagen startet exklusiv auf Netflix die zweite Staffel der Realserie Avatar: Der Herr der Elemente und damit ihr alles Wichtige vorab auf dem Schirm habt, fassen wir für euch die Infolage noch einmal kompakt zusammen.
Release: Wann startet die zweite Staffel von Avatar?
- Datum: Donnerstag, der 25. Juni 2026
- Uhrzeit: Um 9 Uhr deutscher Zeit
Den Trailer zur zweiten Staffel könnt ihr euch hier anschauen, um schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was euch erwartet:
Episoden: So umfangreich ist die zweite Staffel
- Anzahl der Episoden: 7
- Dauer: ca. 60 Minuten pro Folge
Im Fall der zweiten Staffel von Avatar werden alle Folgen zeitgleich am 25. Juni auf Netflix veröffentlicht. Ihr könnt die Serie also auf Wunsch bingen.
Was die Laufzeit anbelangt, gibt es im direkten Vergleich zur ersten Staffel zwar eine Episode weniger, was sich laut Berichten allerdings nicht auf die Gesamtlaufzeit auswirken soll.
So heißen die Episoden der 2. Staffel
- Episode 1: Somewhere Safe
- Episode 2: A Fight, Once Begun
- Episode 3: City of Walls and Secrets
- Episode 4: The Water Falls, the Stones Emerge
- Episode 5: Ten Thousand Things
- Episode 6: The Parable of the Two Dragons
- Episode 7: Something Broken
Cast: Diese Schauspieler sind mit dabei
Die Hauptrolle von Aang übernimmt erneut Schauspieler Gordon Cormier und auch beim bekannten Cast aus der ersten Staffel sind von Katara (Kiawentiio) über Sokka (Ian Ousley) bis Zuko (Dallas Liu) die gewohnten Gesichter zurück.
Wer neben Miya Cech als Toph Beifong neu in der zweiten Staffel hinzukommt, könnt ihr hier nachlesen:
Story: So geht es in der zweiten Staffel weiter
Nachdem die erste Staffel das Buch "Wasser" abgedeckt hat, geht es in den kommenden sieben Episoden mit "Erde" weiter.
Wir gehen mit Blick auf die Trailer und die animierte Serie also stark davon aus, dass Aang und seine Crew ins Erdkönigreich reisen, damit der "Herr der Elemente" das Erdbändigen lernt. Hier trifft die Truppe dann auf Toph Beifong, die sich dem Abenteuer anschließt.
Mehr wollen wir euch an der Stelle noch nicht vorwegnehmen, schließlich wollt ihr die Serie ja selbst schauen. In dem Sinne, habt viel Spaß mit der zweiten Staffel der Live-Action-Serie!
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