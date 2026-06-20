Avatar Staffel 2 auf Netflix startet bald: Release, Uhrzeit, Episodenanzahl, Cast und wie es mit der Story der Live-Action-Serie weitergeht

Alles Wichtige zur zweiten Staffel von Avatar auf Netflix.

In wenigen Tagen startet exklusiv auf Netflix die zweite Staffel der Realserie Avatar: Der Herr der Elemente und damit ihr alles Wichtige vorab auf dem Schirm habt, fassen wir für euch die Infolage noch einmal kompakt zusammen.

Release: Wann startet die zweite Staffel von Avatar?

Datum: Donnerstag, der 25. Juni 2026

Uhrzeit: Um 9 Uhr deutscher Zeit

Den Trailer zur zweiten Staffel könnt ihr euch hier anschauen, um schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was euch erwartet:

2:10 Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong

Autoplay

Episoden: So umfangreich ist die zweite Staffel

Anzahl der Episoden: 7

7 Dauer: ca. 60 Minuten pro Folge

Im Fall der zweiten Staffel von Avatar werden alle Folgen zeitgleich am 25. Juni auf Netflix veröffentlicht. Ihr könnt die Serie also auf Wunsch bingen.

Was die Laufzeit anbelangt, gibt es im direkten Vergleich zur ersten Staffel zwar eine Episode weniger, was sich laut Berichten allerdings nicht auf die Gesamtlaufzeit auswirken soll.

So heißen die Episoden der 2. Staffel Episode 1: Somewhere Safe

Somewhere Safe Episode 2: A Fight, Once Begun

A Fight, Once Begun Episode 3: City of Walls and Secrets

City of Walls and Secrets Episode 4: The Water Falls, the Stones Emerge

The Water Falls, the Stones Emerge Episode 5: Ten Thousand Things

Ten Thousand Things Episode 6: The Parable of the Two Dragons

The Parable of the Two Dragons Episode 7: Something Broken

Cast: Diese Schauspieler sind mit dabei

Die Hauptrolle von Aang übernimmt erneut Schauspieler Gordon Cormier und auch beim bekannten Cast aus der ersten Staffel sind von Katara (Kiawentiio) über Sokka (Ian Ousley) bis Zuko (Dallas Liu) die gewohnten Gesichter zurück.

Wer neben Miya Cech als Toph Beifong neu in der zweiten Staffel hinzukommt, könnt ihr hier nachlesen:

Cast von Staffel 2 Diese Schauspieler sind in der zweiten Staffel neu mit dabei

Story: So geht es in der zweiten Staffel weiter

Nachdem die erste Staffel das Buch "Wasser" abgedeckt hat, geht es in den kommenden sieben Episoden mit "Erde" weiter.

Wir gehen mit Blick auf die Trailer und die animierte Serie also stark davon aus, dass Aang und seine Crew ins Erdkönigreich reisen, damit der "Herr der Elemente" das Erdbändigen lernt. Hier trifft die Truppe dann auf Toph Beifong, die sich dem Abenteuer anschließt.

Mehr wollen wir euch an der Stelle noch nicht vorwegnehmen, schließlich wollt ihr die Serie ja selbst schauen. In dem Sinne, habt viel Spaß mit der zweiten Staffel der Live-Action-Serie!