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Avatar - Der Herr der Elemente auf Netflix: Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong

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Avatar - Der Herr der Elemente auf Netflix: Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong

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Tobias Veltin
21.05.2026 | 17:40 Uhr

Netflix hat einen ersten Trailer zur kommenden zweiten Staffel der Live Action-Serie Avatar - Der Herr der Elemente veröffentlicht. In acht Folgen geht dort das Abenteuer und die Geschichte von Aang weiter. Staffel 2 bezieht sich auf das Buch "Erde" der Vorlage und wird unter anderem weitere Charaktere einführen, darunter die mächtige Erdbändiger-Meisterin Toph Beifong, die im Trailer bereits zu sehen ist.

Season 2 von Avatar - Der Herr der Elemente startet am 25. Juni auf Netflix.
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