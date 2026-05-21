Avatar - Der Herr der Elemente auf Netflix: Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong

Netflix hat einen ersten Trailer zur kommenden zweiten Staffel der Live Action-Serie Avatar - Der Herr der Elemente veröffentlicht. In acht Folgen geht dort das Abenteuer und die Geschichte von Aang weiter. Staffel 2 bezieht sich auf das Buch "Erde" der Vorlage und wird unter anderem weitere Charaktere einführen, darunter die mächtige Erdbändiger-Meisterin Toph Beifong, die im Trailer bereits zu sehen ist.

Season 2 von Avatar - Der Herr der Elemente startet am 25. Juni auf Netflix.