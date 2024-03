Avatar geht weiter: Netflix bestätigt Staffel 2 und 3 der Live-Action-Serie

Aang kehrt für Staffel 2 und 3 zurück auf Netflix.

Netflix hat soeben eine zweite und dritte Staffel der Live-Action-Serie von Avatar: Der Herr der Elemente angekündigt. Wann es mit Aang, Katara, Sokka und Co. konkret weitergeht, ist jedoch noch offen.

Die Adaption der Animationsserie aus 2006 könnt ihr euch seit dem 22. Februar auf dem Streamingportal anschauen. Die erste Staffel umfasst grob das erste Buch und besteht aus insgesamt acht Episoden.

Avatar wird für Netflix zum großen Erfolg

Dass die Serie fortgesetzt wird, erstaunt nach jüngsten Erfolgsmeldungen nicht. So wurde die erste Staffel im Release-Zeitraum mit über 20 Millionen Aufrufen sogar noch häufiger angeschaut als die Live-Action-Serie zu One Piece – die ebenfalls als großer Erfolg gilt.

Hier könnt ihr einen Blick in die Serie werfen:

So geht es wohl in Staffel 2 von Avatar weiter

An dieser Stelle eine große Spoiler-Warnung!

Season 2 wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit dem zweiten Buch namens "Erde" widmen und mit Toph Beifong einen weiteren wichtigen Charakter einführen, der sich der Truppe rund um Aang anschließt.

Zudem werden wir wohl einen Blick in die Kindheit von Prinz Zuko erhaschen, die Entführung von Appa erleben und sehen, wie die Ereignisse rund um die Wüstenbibliothek umgesetzt werden. Auch einige Ereignisse aus dem ersten Buch, wie sich beispielsweise Aang am feuerbändigen versucht, werden sicher noch in der zweiten Staffel thematisiert.

Könnt ihr es übrigens nicht mehr abwarten wie die Story weitergeht, könnt ihr hier nachlesen, wann ihr im Original weiterschauen müsst:

Sobald wir mehr über den konkreten Release-Termin von Staffel 2 wissen oder Netflix einen ersten Trailer veröffentlicht, geben wir euch natürlich Bescheid.

Wie hat euch die erste Staffel von Avatar: Der Herr der Elemente auf Netlix gefallen und werdet ihr auch Staffel 2 und 3 anschauen?