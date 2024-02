Ihr habt Avatar auf Netflix geschaut? Dann könnt ihr jetzt bei dieser Folge in der Originalserie weitermachen.

Aang als Avatar in der Netflix-Serie und in der Originalfassung von Nickelodeon. (Bild: © Netflix/ Nickelodeon)

Die Live-Action-Adaption zu Avatar: Der Herr der Elemente ist seit Kurzem auf Netflix verfügbar. Mit seinen acht grob einstündigen Folgen ist die erste Staffel in einem Schwung abgeschlossen. Dabei wurden allerlei Geschehnisse von Aang, seiner Reise zum Avatar und seinen Freunden abgedeckt.

Aber bis wohin wird Aangs Geschichte in der Netflix-Serie erzählt und wo könnt ihr in der Zeichentrickserie direkt danach ansetzen?

Die erste Netflix-Staffel schließt das erste Buch ab

Mit dem Abschluss der ersten Staffel der Netflix-Serie wurde auch das erste Buch (und damit Staffel 1) von Avatar abgeschlossen. Allerdings beinhaltet sie nicht alles.

Obwohl die Live-Action-Serie mit ihren acht Folgen die wichtigsten Ereignisse wie die Kyoshi Kriegerinnen-Arc und Aangs Aufenthalt in der Geisterwelt aufgreift, fehlen einige Momente und Szenen. Einige Inhalte aus dem Original wurden in der Verfilmung gekürzt, komplett herausgeschnitten oder gar umgeschrieben. Dafür wurden an anderen Stellen auch Abschnitte erweitert.

Hier sind ganz grob alle wichtigen Ereignisse des Originals aufgelistet, die in der Live-Action-Serie entweder komplett übernommen oder leicht abgeändert abgedeckt wurden:

Der Angriff auf den südlichen Lufttempel

Aangs Erwachen aus dem Eis

Die Kyoshi-Kriegerinnen und Avatar Kiyoshi

Der südliche Lufttempel und der König von Omashu

Jet, der Rebell

Die Geisterwelt

Aang in Gefangenschaft und der blaue Geist

Avatar Roku

Der Geschichte hinter Zukos Narbe

Der nördliche Wasserstamm

Kataras Wasserbändigen

Yue, Hahns und Sokkas Geschichte

Der Kampf mit der Feuernation im Norden

Es fehlen einige Schlüsselszenen oder -Momente aus dem Original. Zum Beispiel lernte Aang in Buch 1 der Zeichentrickserie schon das Wasserbändigen von Katara, während das in der Netflix-Adaption bis zum Ende ausbleibt. Azula taucht zudem bereits in der ersten LA-Staffel auf. In der Nickelodeon-Serie lernen wir sie erst im zweiten Buch kennen.

Ab welcher Folge ist es sinnvoll die Nickelodeon-Serie weiter zu schauen?

Da die letzte Folge der ersten LA-Staffel mit dem Kampf am nördlichen Wasserstamm in den Höhepunkt geht und mit Azulas Übernahme des Erdkönigreichs endet, könnt ihr genau nach den ersten 20 Episoden der Originalserie ansetzen.

Das erste Buch ist damit komplett abgeschlossen und ihr könnt mit Folge 21 oder auch Staffel 2 Folge 1 der Zeichentrickserie weiterschauen.

Neben der Live-Action-Adaption ist auch die komplette Originalserie auf Netflix verfügbar. Dort könnt ihr sie mit deutscher Synchronisation oder englischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln schauen. Nickelodeons Avatar umfasst drei Staffeln/Bücher mit jeweils 20 bis zu 21 Folgen.

Werdet ihr nach Abschluss der ersten Staffel von Netflix euch wieder das Original anschauen oder auf eine zweite Staffel warten?