Baldur's Gate 3: Eine der besten Akt 3-Quests verpasst ihr, wenn ihr dieser Sache in Akt 1 nicht nachgeht

Ignoriert ihr Ethel in Akt 1 von BG3, entgeht euch eine komplette Quest in Akt 3.

Es ist unmöglich, in einem einzigen Durchlauf von Baldur's Gate 3 wirklich alles im Spiel zu erleben. Das liegt nicht nur daran, wie voll gestopft mit Inhalten das RPG ist, sondern auch weil eure Entscheidungen sich auf den weiteren Verlauf auswirken.

So ist es auch mit einer optionalen Quest, die ihr ziemlich weit am Anfang des Spiels abschließen könnt. Obwohl, "abschließen" ist zu viel gesagt, denn sie hat einen zweiten Teil, denn ihr erst dutzende oder hunderte Stunden später in Akt 3 erlebt – aber nur, wenn ihr den ersten Teil in Akt 1 gemacht habt.

Achtung, Spoiler! Hier geht es um Details zu einer optionalen Quest in Akt 3, die mit einem Charakter aus Akt 1 zu tun hat.

Ignoriert ihr diesen NPC in Akt 1, entgeht euch in Akt 3 eine coole Quest

Die Rede ist hier von der Questreihe um Tantchen Ethel. Seid ihr in Akt 1 auf die scheinbar nette alte Lady getroffen, wisst ihr vermutlich bereits, dass sich in ihrem Haus im Wald eine ziemlich coole und düstere Quest verbirgt.

Bei der alten Dame handelt es sich nämlich eigentlich um eine Hexe, die einer jungen Frau namens Mayrina ihr Baby abluchsen will. Besiegt ihr Ethel, ist die Quest vorerst abgeschlossen. Allerdings könnt ihr die Hexe dann in Akt 3 in Baldur's Tor wieder treffen und hier den zweiten Teil der Questreihe erleben, wo sie das nächste Kind klaut.

Habt ihr Tantchen Ethel allerdings in Akt 1 ignoriert oder euch nach dem Gespräch mit ihr entschieden, sie schlicht in Ruhe zu lassen, taucht sie in Akt 3 überhaupt nicht auf. Das ist besonders schade, da viele Fans die Ethel-Quest als eine der besten im Spiel benennen.

Allerdings macht es auch Sinn, wie einige Fans in den Kommentaren auf Reddit argumentieren. Schließlich muss Ethel ihre Hütte nicht verlassen, wenn ihr sie in Ruhe gelassen habt und sich auch kein neues Kind suchen, dass sie verschlingen kann.

Übrigens müsst ihr nicht nur auf ein Wiedersehen mit Ethel verzichten, wenn ihr die Questreihe ignoriert. Auch einige NPCs wie Lora trefft ihr überhaupt nicht und das komplette Areal unterhalb der Taverne zur errötenden Nixe könnt ihr nicht betreten.

Zuletzt bekommt ihr natürlich auch die Belohnung für die zweite Quest nicht und das ist durchaus ein Verlust – denn hier könnt ihr die mächtige legendäre Waffe "Privileg des Duellanten" ergattern.

Würdet ihr euch entscheiden, auf die Questreihe oder Belohnung im Spiel zu verzichten, wenn eurer Charakter Ethel verschonen würde?