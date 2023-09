Baldur's Gate 3: Überlegt euch gut, ob ihr eurem Charakter Tattoos gebt, denn ihr könnt euch damit ordentlich blamieren

Lae'zel in Baldur's Gate 3 ist zwar kein Tiefling, aber ihr wollt euch trotzdem sicher nicht vor ihr blamieren.

In Baldur's Gate 3 gibt es einen recht ausgiebigen Charakter-Editor. Mit dem könnt ihr zum Beispiel auch Gesichts-Tattoos für euren Charakter auswählen, die aus Tiefling-Runen bestehen. Da es sich dabei um eine echte Schrift aus der Dungeons and Dragons-Welt handelt, gibt es dafür natürlich auch Übersetzungen – und Entwicklerstudio Larian hat sich dabei einen richtig fiesen, aber umso witzigeren Scherz erlaubt.

Baldur's Gate 3: Diese infernalischen Gesichtstattoos sind ein gemeiner Easter Egg-Scherz auf eure Kosten

Gesichtstattoos in Videospielen sind keine große Neuigkeit an sich, es gibt sie in vielfacher Ausführung. In Baldur's Gate 3 könnt ihr euch aber so richtig schön bescheuerte Face-Tats verpassen. Die bestehen in einer Variante nämlich aus Teilen der Tiefling-Schrift und bedeuten übersetzt ziemlichen Quatsch.

Soll heißen: Ihr könnt euch einen Charakter basteln, auf dessen Nase einfach "Nase" steht, auf dem Kinn steht "Kinn" und auf der Stirn eben "Stirn". Am Hals prangt offenbar einfach "Larian Studios". Weil das allerdings in infernalischen Runen geschrieben steht, sieht es trotzdem irgendwie cool aus. Und die allerwenigsten Spieler*innen dürften das Tiefling-Alphabet kennen.

Hier seht ihr die Gesichtstattoos:

Das erinnert wohl nicht von ungefähr an Tätowierungen aus der echten Welt. Zum Beispiel kommt es immer wieder vor, dass sich Menschen in Europa chinesische Schriftzeichen tätowieren lassen, ohne deren Bedeutung zu kennen. Darauf zielt wohl auch der erste Kommentar unter dem Video ab:

"Sein Kumpel, der infernalisch spricht, hat ihm erklärt, es bedeutet Stärke, Macht und hübsch."

Ob es in Baldur's Gate 3 irgendwann dazu kommt, dass uns irritierte Tieflinge auf solche Gesichts-Tattoos und ihre Bedeutung ansprechen, wissen wir leider nicht. Bisher ist uns jedenfalls noch nichts entsprechendes untergekommen.

Angesichts der wahnwitzigen Liebe zum Detail in Larians neuem Mammut-RPG würden wir diese Möglichkeit aber auf keinen Fall ausschließen. Ihr könnt selbstverständlich auch selbst einen Tiefling-Charakter spielen und euch diese Tattoos verpassen, wenn ihr wollt – und sie in vollem Wissen und mit großem Stolz tragen.

Habt ihr eurem Charakter solche Gesichts-Tattoos verpasst und bereut die Entscheidung jetzt? Was sagt ihr zu dem Scherz an sich?