'Ich liebe dieses Spiel': Baldur's Gate 3-Fan findet nach über 1.000 Stunden zwei Gebiete, die er noch nie gesehen hat

Baldur's Gate 3 bietet nicht nur coole Leute mit Hörnern, sondern auch unfassbar viele, gut versteckte Inhalte.

Wer wirklich alles sehen und hören will, was Baldur's Gate 3 zu bieten hat, wird viele Hundert Stunden damit beschäftigt sein. Ihr könnt gar nicht alles in einem Durchlauf erleben. Das beweist unter anderem ein begeisterter Spieler, der sich im Netz darüber freut, sogar nach 1.000 Stunden Spielzeit noch komplett neue Spiel-Areale zu entdecken. Sogar gleich zwei davon!

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu einem versteckten Gebiet in Akt 2!

Das Wichtigste in Kürze: Ein Spieler von Baldur's Gate 3 entdeckt nach über 1.000 Stunden Spielzeit noch komplett neue Areale.

Es handelt sich um ein Leichenschauhaus und eine Fischerhütte, an der man auf untote Kuo-Toas und ihren Anführer trifft.

Der Spieler ist begeistert darüber, nach so langer Zeit immer noch Neues zu finden.

Fans reagieren teilweise überrascht und teilen weitere Entdeckungen oder weisen auf coole Ausrüstungsgegenstände hin, die in den Gebieten zu finden sind.

Baldur's Gate 3 hält auch nach 1.000 Spielstunden noch Überraschungen bereit

Darum geht's: Baldur's Gate 3, das beste Spiel des Jahres 2023. Vielleicht habt ihr ja schon einmal davon gehört, immerhin war und ist es seit dem Release letztes Jahr in aller Munde und hat haufenweise Preise abgeräumt. Und zwar völlig zurecht, wir haben hier nicht weniger als einen Meilenstein des RPG-Genres und ein Paradebeispiel für gutes Spieldesign generell serviert bekommen.

Fans entdecken immer noch Neues: In Baldur's Gate 3 könnt ihr an allen Ecken und Enden der Spielwelt in Bereiche hineinstolpern, die sich als sehr viel weitläufiger als gedacht entpuppen. Dementsprechend gibt es unzählige versteckte Dungeons, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Genau so ist es diesem Redditor hier ergangen, der laut eigenen Angaben schon über 1000 Stunden BG3 gezockt hat.

Leichenschauhaus und Fischerhütte: Wenn ihr die Schattenlande in Akt 2 von Baldur's Gate 2 bis ins Detail erkundet habt, kennt ihr sicherlich das House of Healing, das große Krankenhaus. Womöglich habt ihr auch das zugehörige Leichenschauhaus voller Zombies entdeckt. Aber kennt ihr auch schon das Gebiet, in dem ihr den verfluchten Kuo-Toas und ihrem untoten Anführer begegnet?

Redditor Nero_Angelo_Sparda hat zwar schon 1000 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber in dieser Zeit nie das Leichenschauhaus betreten. Er hat also nicht schlecht gestaunt, als er von dort sogar noch in ein weiteres, richtig gut verstecktes Areal gelangt ist, wo ihm ein ganzer Haufen wilder Fischwesen auflauert – dafür muss er nämlich über einen Abgrund springen. Er kannte beide Gegenden nicht und freut sich natürlich extrem darüber, nach all der Zeit immer noch Neues zu finden:

"1.000 Stunden und ich finde immer noch neuen Scheiß, wtf. Ich habe gerade eben das Leichenschauhaus und den verfluchten Kuo-Toa-Part der Map entdeckt. Heilige Scheiße, ich habe wirklich nicht erwartet, an diesem Punkt noch neuen Kram zu finden. Ich liebe dieses Spiel."

Die Reaktionen fallen dementsprechend aus: Während die meisten Fans zwar durchaus das Leichenschauhaus kennen, waren einige von der Fischerhütte überrascht. Außerdem lässt sich unterhalb des Leichenschauhauses auch noch eine ziemlich ekelhafte Entdeckung machen, die mit dem seltsamen Ochsen in Verbindung steht. Ganz zu schweigen von den coolen Ausrüstungsgegenständen, die in diesen Gebieten zu finden sind.

Und nein, leider erinnern sich die Kuo-Toas nicht an euch, wenn ihr euch vorher in Akt 1 zu ihrem Gott aufgeschwungen habt. Was Lore-technisch wohl daran liegen dürfte, dass wir es hier nicht mit den normalen Fischwesen zu tun haben, sondern solchen, die vom Schattenfluch beeinflusst und verflucht worden sind. Es wäre auch zu schade gewesen, wenn sie uns nicht angegriffen, sondern angebetet hätten.

Was war eure abgefahrenste Entdeckung bisher in Baldur's Gate 3 und wie viele Stunden habt ihr bereits in den Titel versenkt?