Baldur's Gate 3 schlägt Breath of the Wild, RDR2 und Co. – ist jetzt das Spiel mit der höchsten Wertung aller Zeiten auf Open Critic

Baldur's Gate 3 überflügelt so ziemlich jedes andere Spiel.

Baldur's Gate 3 gab schon vor seinem Release mit einigen Superlativen an, die fast schon zu absurd wirkten, um wahr sein zu können: 174 Stunden an Zwischensequenzen, 17.000 Endvariationen und mehr will das Riesen-RPG bieten. Wie sich aber gezeigt hat, kann das Spiel die versprochene Qualität nicht nur halten, sondern die Erwartungen vieler gar übertreffen.

Das zeigt sich jetzt auch in den Wertungen, die Baldur's Gate 3 aktuell einheimst. Womit aber vermutlich trotzdem niemand gerechnet hätte: Das RPG ist jetzt zum besten Spiel aller Zeiten hoch geklettert.

Baldur's Gate 3 übertrifft den Spitzenhai Super Mario Odyssey

Auf der Wertungsplattform Open Critic steht Baldur's Gate 3 aktuell bei einer stolzen Wertung von 97 von 100 möglichen Punkten. Damit wird es nicht nur zum am besten bewerteten PC-Spiel, sondern auch zum besten Spiel überhaupt auf Open Critic.

Bislang hatte die Führung hier der Switch-Titel Super Mario Odyssey übernommen, der ebenfalls auf eine 97 kommt, aber hinter der Kommastelle jetzt wohl knapp darunter liegt. Danach folgen mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mit je 96 Punkten die aktuellsten Zelda-Titel.

Damit hat Baldur's Gate 3 effektiv die alleinige Herrschaft der Nintendo-Titel beendet. Erst auf Platz 5 folgt nämlich mit Red Dead Redemption 2 ein Multi-Plattform-Titel.

Ungleiche Wertungsanzahl: Hier muss natürlich auch angemerkt wreden, dass Baldur's Gate 3 bislang noch nicht so viele Wertungen wie etwa Mario Odyssey hat. Bislang hat das RPG nämlich "erst" 42 Kritikerwertungen angesammelt, von denen aber immerhin 100% Empfehlungen sind. Bei Mario Odyssey sind es dagegen 157 Wertungen und 98% Empfehlung.

Mit dem Release für PS5 könnte hier also nochmal ein Schwung Wertungen für BG3 dazu kommen. Apropos, wollt ihr jetzt schon wissen, wie gut die Controller-Steuerung ist, erfahrt ihr in diesem Video mehr:

12:31 Ich hab die Test-Version von Baldur's Gate 3 wie auf PS5 gespielt und es war super!

Metacritic kurz dahinter

Auch auf Metacritic kann sich die Wertung von Baldur's Gate 3 sehen lassen. Für die Plattform PC sichert es sich hier ebenfalls den ersten Platz mit einer Wertung von 97. Im Vergleich aller Plattformen fällt das RPG dagegen ein wenig ab. Hier landet es gerade mal auf Platz 10 und wird dabei von Titeln wie Zelda: Ocarina of Time (99), Tony Hawk's Pro Skater 2 (98), Grand Theft Auto 4 (98) und SoulCalibur (98) beschlagen.

Was haltet ihr von dieser beachtlichen Leistung und stimmt ihr den Wertungen zu?