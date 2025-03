Baldur's Gate 3-Spieler entdeckt nach 1157,9 Stunden, dass ein scheinbar nutzloses Item doch etwas kann - und seine Companions dürften es ihm danken

Die Nase von Schattenherz dürfte sicherlich dankbar sein, dass dieser Fan jetzt ein bestimmtes Item regelmäßig benutzt.

Baldur's Gate 3 bietet eine Menge nützlicher Items, die wir auf unseren Reisen einsammeln können. Ein paar scheinbar nützliche Gegenstände sind aber eigentlich eher Müll – wie etwa Seile, die wir im Spiel schlicht nie brauchen. Es gibt aber auch Items, die vielleicht auf den ersten Blick wie pure Deko wirken, hinter denen sich aber tatsächlich ein Nutzen versteckt.

Seife kann mehr, als ihr vielleicht denkt

Habt ihr schon mal Seife benutzt? Also in Baldur's Gate 3, nicht im echten Leben. Während die meisten von euch das Reiningungsmittel ziemlich sicher in der Realität schon einmal verwendet haben dürften, sieht das im Spiel für viele vermutlich anders aus.

Auf den ersten Blick handelt es sich nämlich um einen scheinbar nutzlosen Deko-Gegenstand, von denen es einige im Spiel gibt. Das dachte sich wohl auch ein Fan, der auf Reddit beichtet, dass er Seife im Spiel für mehr als 1.000 Stunden links liegen gelassen hat.

"1157,9 Stunden in diesem Spiel und ich habe JETZT ERST gelernt ... Wenn ihr ein Stück Seife findet, könnt ihr auf "benutzen" klicken und es macht euren Charakter sauber. Ich will nicht lügen. Das macht alles besser."

Ihr wartet sehnsüchtig auf ein neues Spiel wie Baldur's Gate 3? Dann könnte Solasta 2 das Richtige für euch werden:

10:25 Solasta 2 füllt die riesige Lücke, die Baldur's Gate 3 hinterlassen hat!

Tatsächlich kann Seife aber sogar noch mehr. Damit könnt ihr nicht nur Blut, Dreck und Gesichtsbemalung entfernen, sondern auch den Gestank-Effekt loswerden, ohne eine Aktion nutzen zu müssen. Ihr müsst also nicht mehr bis zum nächsten Fluss laufen, um eure Charaktere sauber zu bekommen. Eure Companions werden sicherlich froh über eure neu gefundene Hygiene sein.

Alternativ könnt ihr Blut und Co. natürlich auch abwaschen, indem ihr den "Wasser erschaffen"-Zauber wirkt oder Krüge mit Wasser auf eure Charaktere werft. Seife hat hier aber den Vorteil, dass sie keine Ressourcen verbraucht, ihr könnt sie nämlich unendlich oft benutzen.

In den Kommentaren wird deutlich, dass auch viele andere Fans den Nutzen von Seife im Spiel bislang nicht kannten. User Glum-challenge3372 lamentiert etwa: "Ich wünschte, ich hätte das vor meiner Sexszene gewusst". Ähnlich erging es auch einer weiteren Person, die dazu ergänzt: "Ich musste meine erleben, während ich noch das Clown-Makeup hatte..."

Andere machen sich eher einen Scherz aus dem Fund und geben dem Fan den kecken Tipp: "Das [mit der Seife] funktioniert übrigens auch im echten Leben." Tja, wieder was gelernt.

Wusstet ihr schon, dass ihr Seife in Baldur's Gate 3 benutzen könnt? Welches Items habt ihr anfangs abgeschrieben und später benutzt?