'Gerechtigkeit für Karlach!': Baldur's Gate 3-Fans sind mit der Story von Karlach gar nicht zufrieden und Schuld sind fehlende Inhalte

Karlach hat Besseres verdient, wie viele Baldur's Gate 3-Fans finden.

Baldur's Gate 3 kommt bei vielen Fans extrem gut an, es gibt aber auch einige Kritikpunkte: Neben Bugs und Performance-Problemen in Akt 3 beschweren sich einige Fans darüber, wie die Story von Barbarin Karlach verläuft (keine Sorge, wir spoilern hier keine konkreten Details.)

Fans wünschen sich mehr Enden für Karlach

Karlach hat sich binnen kürzester Zeit in die Herzen vieler Fans gebrannt. Kein Wunder: Die muskulöse Tiefling-Dame musste einiges durchmachen, hat aber ihre sonnige Natur behalten. Habt ihr schon mal gesehen, wie sie beim Warten anfängt zu tanzen? Dann wisst ihr, wovon wir reden.

Wie die anderen Begleiter*innen bringt sie allerdings auch ein Problem mit. In ihrem Falle ist das die Infernale Maschine, die sie anstelle eines Herzens in der Brust trägt. Zwar können wir Karlach in ihrer persönlichen Quest dabei helfen, aber vielen Fans geht das nicht weit genug.

Sie sind nämlich mit den unterschiedlichen Enden, die Karlachs Story bietet, unzufrieden und fordern unter anderem auf Reddit mit den Worten "Gerechtigkeit für Karlach!" mehr Optionen. Die vorhandenen Enden würden dabei zu viele Handlungsstränge links liegen lassen.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr es genauer wissen wollt, haben wir euch die Enden von Karlachs Story im folgenden Spoilerkasten kurz zusammengefasst. Lest also auf eigene Gefahr rein:

Ein richtiges Happy End gibt es für Karlach nicht. Sie kann entweder mit Wyll oder dem Spielercharakter zurück nach Avernus gehen, – einem Ort, zu dem sie nie zurück wollte – ihre Infernale Maschine hochgehen lassen und dabei sterben oder zum Gedankenschinder werden.

Sind rausgeschnittene Inhalte Schuld?

Anscheinend waren tatsächlich einmal mehr Optionen für Karlach geplant. Das geht zumindest aus Informationen hervor, die Fans im Spiel per Datamining gefunden haben. Hier gibt es nämlich jede Menge fast fertiger Inhalte, die im Spiel letztlich nicht verwendet wurden.

So sollten wir in Baldur's Tor anscheinend nicht nur die Unterstadt sondern auch die gesamte Oberstadt ursprünglich besuchen können, ehe sie aus dem Spiel gestrichen wurde. Genau damit könnte auch Karlachs fehlendes Ende zusammenhängen.

Wie nämlich ebenfalls aus dem Datamine hervorgeht, gibt es in den Dateien ein weiteres Ende, das fast fertig und sogar schon vertont ist. Um es zu bekommen, müssten wir aber die Oberstadt besuchen, die aktuell nicht mehr im Spiel ist – entsprechend können wir auch dieses Ende nicht triggern.

Das ist besonders schade, weil sich viele Fans mit Sicherheit über dieses zusätzliche Ende für Karlach gefreut hätten. Es bleibt aber zu hoffen, dass Larian hier noch an den gestrichenen Inhalten werkelt und sie später via Update ins Spiel bringt.

Habt ihr das Ende von Karlachs Story bereits erreicht und falls nicht: Was erhofft ihr euch davon? Denkt auch daran, Spoiler in den Kommentaren entsprechend zu kennzeichnen!