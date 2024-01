'Das Schlimmste, das ich je gesehen hab': Baldur's Gate 3-Spieler findet neue, echt eklige Interaktion

Baldur's Gate 3 steckt voller skurriler Charaktere wie Orthon Yurgir.

Eigentlich sollte man meinen, dass wir in den Monaten seit Launch schon alles gesehen haben, was Baldur's Gate 3 zu bieten hat. Aber weit gefehlt! Das Mammut-RPG hält immer noch die eine oder andere Überraschung bereit und diese hier hat es wirklich in sich. Sie befindet sich im zweiten Akt und dreht sich um eine extrem verstörende Interaktion, die wir mit einem Bett erleben können. Seid also gewarnt, doppelt und dreifach.

Das Wichtigste in Kürze: Bei Baldur's Gate 3 gibt es im zweiten Akt eine verstörende Interaktion mit einem Bett

Spieler können den Zauberspruch 'Mit Toten sprechen' auf das Bett anwenden

Das Bett besteht aus Leichen und spricht mit einem

Die Aktion sorgt für vielfältige Reaktionen in der Community



Baldur's Gate 3 entdeckt, dass man in Akt 2 mit dem Bett von Orthon Yurgir sprechen kann und das ist extrem verstörend

Darum geht's: In Akt 2 von Baldur's Gate 3 begebt ihr euch irgendwann in die Tiefen des alten Tempels von Shar. Darin trefft ihr früher oder später auch auf Yurgir, den Orthonen. Dabei handelt es sich um einen unangenehmen Zeitgenossen der ganz besonderen Art.

Er singt, bietet euch einen der schwierigsten Kämpfe des ganzen Spiels, muss aber nicht unbedingt von euch umgehauen werden.

Bevor es losgeht, gucken wir uns zur Entspannung lieber nochmal den BG3-Trailer an:

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Hier geht es um sein Bett: Ein Baldur's Gate 3-Spieler hatte die mehr oder weniger glorreiche Idee, den Zauberspruch "Mit Toten sprechen" auf das Bett des Orthonen Yurgir anzuwenden. Ja, überraschenderweise geht das, obwohl es streng genommen nicht nur ein Toter ist, sondern mehrere. Ein ganzer, in sich verschlungener Haufen, um genau zu sein.

Das Ekelhafte an der ganzen Sache ist, dass dieses Bett aus Leichen mit euch spricht. Es erzählt ein paar wirklich fiese Sachen, das Schlimmste ist aber, wie es sich bewegt. Der Klumpen sieht bei genauerem Hinsehen sogar wie ein großes Gesicht aus, bei dem selbst der Mund zu erkennen ist. Das sieht nicht nur schlimm aus, sondern hört sich auch so an.

Wenn ihr es trotzdem sehen und hören wollt, bitteschön:

Das ist definitiv der Stoff, aus dem Albträume sind. Dementsprechend fallen dann auch die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag aus. Während die eine Hälfte begeistert ist, dass noch ein neues Detail entdeckt wurde, drückt die andere einfach nur ihr Entsetzen aus. Verständlicherweise-.

Redditor urktheturtle bedankt sich sarkastisch bei dem Urheber des Videos:

"Das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, vielen Dank."

Falls ihr euch auch fragen solltet, welche Rüstung die Hauptfigur hier trägt, haben wir ebenfalls die Antwort für euch: Es handelt sich um die Klamotten von Raphael. Die sind allerdings nur mit einem komplizierten Trick schon zu diesem Zeitpunkt im Spiel erhältlich, den ihr hier nachlesen könnt. Sobald Raphael später im Lager auftaucht, wiederholt ihr das Ganze, um an seine Rüstung zu kommen.

Was sagt ihr dazu? Seid ihr auch schon auf die Idee gekommen, den Zauberspruch auf das Bett anzuwenden?