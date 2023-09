In Baldur's Gate 3 könnt ihr einen harten Boss 'totquatschen' statt zu kämpfen - und das ist so albern, dass wir es euch nur empfehlen können

Da können wir nur staunen: Diesen Boss konnten wir totquatschen.

In Baldur's Gate 3 haben wir oft die Möglichkeit, uns Kämpfe zu sparen, indem wir lügen, betrügen und uns aus Situationen herausreden. An einer Stelle können wir euch das ganz besonders empfehlen, weil das Gespräch, das daraus entsteht, uns mit seiner fast schon tragischen Komik begeistert. Zudem bekommen wir auch noch eine interessante musikalische Darbietung.

Spoilerwarnung: In diesem Guide spoilern wir Szenen aus dem zweiten Akt, die ihr bei Astarions Quest, aber auch ohne ihn erleben könnt.

Diesen Boss könnt ihr überzeugen, sein Gefolge umzubringen und selbst abzutreten

Darum geht es: Die Rede ist von Orthon Yurgir in Akt 2. Vor dem Tempel der Shar im Westen der Karte treffet ihr auf Raphael, der von euch verlangt, diesen alten Feind von ihm zur Strecke zu bringen. Während der persönlichen Quest von Astarion könnt ihr den Teufel im Gegenzug darauf festnageln, ein Rätsel zu lösen, das den bleichen Elfen quält.

Wir können uns dem knackigen Boss in der direkten Konfrontation direkt stellen, oder ihn auch einfac "totzuquatschen" – nicht etwa, weil wir zu viel quasseln, sondern weil wir ihn tatsächlich überzeugen können, uns die Arbeit abzunehmen.

Vorbereitung: Ihr braucht einen Charakter, der gut im Überzeugen ist, da ihr drei Würfel-Proben bestehen müsst (bis Schwierigkeit 21). Außerdem kann es durch unterschiedliche Faktoren passieren, dass der Kampf direkt ohne ein Gespräch anfängt. Wir haben Tipps für euch, wie ihr das vermeiden könnt, aber speichert zur Sicherheit, bevor ihr den Raum betretet.

Noch ein kleiner Tipp: In diesem Gebiet trefft ihr auch auf Ratten, die etwas mit der ganzen Geschichte zu tun haben. Ihr solltet diese aber erst mal links liegen lassen, falls ihr Astarions Quest spielt. Tötet ihr sie zuerst, kann es passieren, dass ihr Raphael verärgert und er dem Elf nicht weiterhilft.

Im Kreis seht ihr den Wegpunkt, das Viereck markiert euer Ziel.

Um aus der richtigen Richtung zu kommen, müsst ihr Yurgirs Haustier folgen, einer Art schwarzem Panther, den ihr kurz am Fuße einer kaputten Treppe erspähen könnt. Ihr solltet außerdem unbedingt vermeiden, euch anzuschleichen.

Im Raum, in dem ihr auf den Orthon trefft, geht ihr direkt auf das große, schwarze Kätzchen zu, macht automatisch einen Wahrnehmungs-Check und dann sollte direkt ein Gespräch beginnen.

So tötet ihr Yurgir ganz leicht ohne Kampf

Je nach Charakter können die Gesprächs-Optionen ein wenig variieren. Es kann sogar passieren, dass ihr die Überzeugen-Möglichkeiten nicht habt, falls ihr einen Hexenmeister spielt.

Wir führen euch Schritt für Schritt zum Ziel:

Schritt 1: Am Anfang des Gesprächs ist es egal, was ihr sagt, solange ihr nicht angreift oder weglauft.

Am Anfang des Gesprächs ist es egal, was ihr sagt, solange ihr nicht angreift oder weglauft. Schritt 2: Wenn Yurgir fragt, wo Raphael ist, fragt nach, ob er ihn kennt.

Wenn Yurgir fragt, wo Raphael ist, fragt nach, ob er ihn kennt. Schritt 3: Nun sagt ihr, dass Raphael ihn tot sehen will.

Nun sagt ihr, dass Raphael ihn tot sehen will. Schritt 4: Lasst euch nicht davon beirren, dass Astarion ärgerlich reagiert und geht nicht seiner Forderung nach. Er wird sich wieder einkriegen. Wählt stattdessen die Option, Erfahrungen über Raphael auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen.

Lasst euch nicht davon beirren, dass Astarion ärgerlich reagiert und geht nicht seiner Forderung nach. Er wird sich wieder einkriegen. Wählt stattdessen die Option, Erfahrungen über Raphael auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Schritt 5: Nun erzählt Yurgir von seinem Vertrag. Fordert ihn auf, euch diesen zu zeigen.

Nun erzählt Yurgir von seinem Vertrag. Fordert ihn auf, euch diesen zu zeigen. Schritt 6: Genießt den Gesang des Orthons und besteht den Motiv erkennen-Check , der dann folgt.

Genießt den Gesang des Orthons und besteht den , der dann folgt. Schritt 7: Ignoriert Astarion erneut und wählt die Option, in der es um die Dunklen Justiziare geht.

Ignoriert Astarion erneut und wählt die Option, in der es um die Dunklen Justiziare geht. Schritt 8: Wenn Yurgir euch sagt, dass alle, die den Song hören, sterben müssen, wählt die Option [Überzeugen], in der ihr behauptet, die Verse seien ein Trick und sein Gefolge müsse sterben. Jetzt müsst ihr eine Würfelprobe auf 16 bestehen.

Wenn Yurgir euch sagt, dass alle, die den Song hören, sterben müssen, wählt die Option [Überzeugen], in der ihr behauptet, die Verse seien ein Trick und sein Gefolge müsse sterben. Jetzt müsst ihr eine bestehen. Schritt 9: Schaut zu was passiert und wählt beim nächsten Dialog wieder eine [Überzeugen]-Option, in dem ihr empfehlt, auch sein Haustier Nessa zu töten. Jetzt müsst ihr eine 21 würfeln .

Schaut zu was passiert und wählt beim nächsten Dialog wieder eine [Überzeugen]-Option, in dem ihr empfehlt, auch sein Haustier Nessa zu töten. Jetzt müsst ihr eine . Schritt 10: Jetzt könnt ihr Yurgir empfehlen, sich auch selbst umzubringen, um in Avernus frei wiedergeboren zu werden. Erneut wird eine 21 fällig.

Wie bereits erwähnt, gibt es rund um diese Geschichte noch weitere Geheimnisse aufzudecken. Außerdem bieten sich in Baldur's Gate 3 an sehr vielen Stellen solcherlei Tricks an, um euch Vorteile zu verschaffen. Einen weiteren Guide, bei dem ihr ähnlich vorgehen könnt, haben wir euch oben verlinkt.

Kanntet ihr diese Strategie bereits? Wie seid ihr Orthon Yurgir losgeworden? Berichtet uns gerne in den Kommentaren, wie die Begegnung bei euch verlaufen ist.