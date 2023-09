Baldur's Gate 3: Spieler nutzt wahnwitzig cleveren Trick, um den finalen Boss von Akt 2 mit einem Treffer zu killen

Geld macht die Weltmacht! Und gegen harte Währung hat selbst der untote General Ketheric Thorm keine Chance.

Kapitalismus hat in der Realität wenig bis keine guten Seiten. In Baldur's Gate 3 hingegen hilft uns die starke und unsichtbare Hand des Marktes tatsächlich. Mit etwas Geschick und dem nötigen Kleingeld lässt sich der finale Boss von Akt 2 nämlich einfach mit nur einem einzigen Treffer umnieten, wie dieser Fan hier in einem höchst unterhaltsamen Beitrag veranschaulicht.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Akt 2 in Baldur's Gate 3!!

Baldur's Gate 3-Fan besiegt Myrkuls Apostel mit nur einem einzigen Treffer: So geht's

Ihr wollt den finalen Akt 2-Boss one-shotten? Kein Problem! Ja, das geht. Ihr müsst dafür allerdings einiges an Vorbereitung leisten und außerdem genug Gold eingesammelt haben. Dann könnt ihr Ketheric Thorm beziehungsweise dem Apostel von Myrkul mit nur einem Treffer niederstrecken.

Vorbereitung ist alles: Ihr benötigt für diesen Trick zunächst einmal eine ganz bestimmte Waffe, nämlich den Twist of Fortune-Morgenstern. Den findet ihr beim leicht degenerierten Zoll-Eintreiber aka The Tollkeeper aka Gerringothe Thorm. Die Verwandschaft des Bosses lebt im Zollhaus in Reithwin.

Dieser Morgenstern verfügt nämlich über eine ganz besondere Spezial-Fähigkeit: Wenn ihr mit der einzigartigen Attacke "Blood Money" angreift, macht die Waffe 3 zusätzliche Schadenspunkte für je 300 Gold, die das Ziel in der Tasche hat. Und genau darin liegt der Trick.

Steckt Ketheric Thorm Geld zu: Zusätzlich zum Morgenstern von Gerringothe Thorm braucht ihr auch noch das nötige Kleingeld – 15.000 Gold, um genau zu sein. Das packt ihr dem Oberfiesling in die Tasche. Dafür nutzt ihr die Taschendiebstahl-Fähigkeit, nur eben andersherum. Ihr müsst dafür nicht einmal eine Würfelprobe bestehen. Keine Angst, ihr bekommt euer Investment zurück! Außerdem lohnt es sich.

Nutzt es im 2. Kampf: Sobald ihr den Fiesling das erste Mal ganz normal besiegt habt und ihm dann später gewissermaßen in seiner finalen Form als Myrkuls Apostel gegenüber steht, habt ihr leichtes Spiel (ihr solltet Dame Aylin allerdings vorher befreien). Mit nur einem Treffer könnt ihr den stinkreichen Schnösel jetzt ein für allemal ins Jenseits schicken – wo er dann auch endlich bleibt.

Geht auch anderswo, aber nicht im 1. Kampf: Selbstverständlich lässt sich diese Technik auch bei allen möglichen anderen Gegnern anwenden. Im ersten Kampf gegen Ketheric Thorm bringt sie euch allerdings nicht so viel, weil er durch seine Rüstung deutlich weniger Schaden nimmt. Ihr könnt das Problem natürlich mit genug Geld bewerfen: Steckt ihr ihm das Dreifache an Kohle in die Tasche, ist er auch nach einem Treffer passé.

Was sagt ihr zu dieser extrem gewitzten und spaßigen Möglichkeit, starke Gegner auszuschalten?