GameBoy, PlayStation und mehr: Bastler baut smarte Retro-Box mit über 100 Gaming-Systemen und wir sind total begeistert

Diese Box sieht nicht nur ziemlich cool aus, sie kann hat auch einiges auf dem Kasten.

Als Fan von Retro-Games hat man es nicht immer leicht. Alte Konsolen sind teilweise sehr teuer und nehmen viel Platz weg oder sind im schlimmsten Fall gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Unter anderem aus diesem Grund weichen viele Fans auf Emulatoren aus.

Allerdings geht dabei auch oftmals der dazugehörige Retro-Flair verloren, denn am authentischsten wirken unsere alten Liebslingsgames noch immer mit dem Original-Controller und einem Röhrenfernseher.

3in1 Gaming Monitor mit Retrogames, Switch und Streaming

Darum geht’s: Reddit-User vviinnzz hat vor einigen Tagen ein Projekt vorgestellt, in dem er versucht, die Vorteile beider oben genannter Welten miteinander zu verbinden. Und wir finden das Ergebnis ziemlich genial.

Dafür hat er einen kleinen Holzkasten entworfen, der uns auf den ersten Blick mit seiner Form und den Bedienungselementen an einen winzigen Gitarrenverstärker erinnert. An der Vorderseite befindet sich allerdings kein Lautsprecher, sondern ein 15 Zoll großes Display.

Dazu kommen verschiedene Regler und Knöpfe, mit denen wir die Lautstärke der an der Seite verbauten Box und die verschiedenen Funktionen steuern können. Ein Stromanschluss und eine praktische Tragelasche auf der Oberseite machen den Gaming-Monitor komplett.

Im Reddit-Post könnt ihr euch ein paar Bilder des Wunderkastens anschauen:

Das steckt alles drin: Noch wichtiger als die tolle Hülle sind jedoch die inneren Werte – und die lassen unser Retro-Herz Purzelbäume schlagen. Hinter der hölzernen Verpackung versteckt sich nämlich unter anderem ein Raspberry Pi 3, auf dem das Emulator-Software-Paket Recalbox installiert ist.

Dabei handelt es sich um eine kostenlose Sammlung von derzeit knapp 100 verschiedenen Emulatoren, die es ermöglichen, Klassiker von Systemen wie Gameboy, Megadrive, Nintendo 64, GameCube, Playstation, Wii, Neo-Geo, Atari und vielen mehr zu spielen – die passenden Roms vorausgesetzt.

Wichtiger Hinweis: Die ROMs beziehungsweise die Spiele-Dateien, die ihr zum Zocken benötigt, müsst ihr euch selbst erstellen. Zum Beispiel, indem ihr eure Module mittels eines Cartridge Dumpers – zum Beispiel einem Retrode oder dem Open Source Cartridge Reader – oder einer gemoddeten Konsole/einem gemoddeten Handheld auslest. Für Disc-basierte Systeme reicht hingegen zumeist ein kompatibles CD- oder DVD-Laufwerk. Ihr könnt aber nur legal spielen, was ihr auch legal besitzt. Der Download einer ROM von einem Spiel, das euch nicht gehört, ist dagegen illegal und kann strafrechtlich geahndet werden.

Um aber nicht ausschließlich alte Schinken zu spielen, hat vviinnzz noch eine Nintendo Switch Docking Station eingebaut. Ein integrierter Chromecast-Stick sorgt zudem für ausreichend Möglichkeiten, um Serien oder Filme zu schauen, sowie aktuelle Game-Streaming-Angebote wie Xbox Cloud Gaming zu nutzen.

Dank der relativ kompakten Maße eignet sich die 3in1-Box so auch prima als potentieller Reisebegleiter. Da das Netzteil ebenfalls im Kasten verbaut ist, braucht es nur noch ein Stromkabel und einen passenden Controller.

Laut eigenen Ausssagen hat vviinnzz ca. 300 Euro in das Projekt gesteckt, wobei er Lautsprecher und Display kostenfrei aus alten Geräten wiederverwenden konnte. Die größten Posten waren damit die Nintendo Switch und der Raspberry Pi.

Uns hat der kleine Kasten in jedem Fall total begeistert und nun wollen wir von euch wissen, was ihr zu dem Gerät sagt. Nutzt ihr selbst Emulatoren und in welcher Form? Einfach auf dem PC, dem Handheld oder habt ihr euch auch etwas Kreatives einfallen lassen? Verratet es uns in den Kommentaren!