Dieser 15-Euro-Shooter mischt gerade Steam auf und ich habe eine Ahnung wieso

BattleBit Remastered ist quasi ein Battlefield in Roblox-Optik. Und aktuell verdammt erfolgreich.

Es ist heutzutage gar nicht so leicht, im Multiplayer-Shooter-Genre ein Ausrufezeichen zu setzen. Immerhin wird der Bereich von den Dickschiffen wie Call of Duty oder Battlefield dominiert, die über Jahre Fanbases aufgebaut haben. Und dennoch gelingt es auch immer wieder mal "kleineren" Shootern, für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Ein aktuelles Beispiel ist etwa XDefiant, für noch mehr Aufsehen sorgt derzeit allerdings BattleBit Remastered. Der bislang nur auf dem PC erhältliche und knapp 15 Euro teure Shooter ist derzeit noch in der Early Access-Phase, das tut seiner Popularität aber keinen Abbruch.

Im Gegenteil: Über 27.000 sehr positive Bewertungen und 87.000 gleichzeitige Spieler*innen in der Spitze auf Steam sprechen eine eindeutige Sprache. Zum Vergleich: Das ist mehr Zuspruch als aktuell alle Battlefield-Teile zusammen bekommen.

1:27 BattleBit Remastered ist gerade der absolute Shooter-Renner auf Steam

Was steckt hinter dem Hype?

Zunächst mal ein ziemlich kleines Entwicklerteam, bestehend aus lediglich drei Personen. Von seiner Ausrichtung ist BattleBit Remastered den aktuellen Battlefield-Spielen gar nicht so unähnlich. Hier belämpfen sich bis zu 254 Spieler*innen auf riesigen Mapw, es gibt zerstörbare Umgebungen, Fahrzeuge und 8 Modi. Dazu eine Optik, die an Roblox erinnert.

Nichts also, wo man auf den ersten Blick einen Hype vermuten würde. Doch der ist definitiv da. Und hat auch seine Gründe.

Denn schaut man in die entsprechenden Foren wird vor allem die Kernmechanik als auszeichnendes Element beschrieben. Das Gunplay ist sehr gut, das Waffenfeedback stimmig, das Squad-Management ordentlich. Dazu ein für den Preis sehr guter Umfang mit:

6 Charakterklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten

13 Fahrzeuge

17 Maps

8 Spielmodi

BattleBit Remastered scheint also vor allem eins zu sein: ein guter Deal. Und ich glaube, dass es die Popularirät des Spiels noch mit etwas anderem zusammenhängt. Denn wie sich vielen Bewertungen auf Steam herauslesen lässt, fühlt sich der Titel trotz seines Early Access-Status "fertig" an. Wo Free2Play-Shooter oft mit Seasons und Tonnen von oft unübersichtlichen Inhalten werben müssen, hat BattleBit eine Art "Festpreis", für den es aber schon ein ordentliches Paket gibt.

Dazu kommt, dass der Multiplayer-Shooter nicht nur mechanisch, sondern auch technisch schon sehr gut läuft. Kein Vergleich etwa zu einem Battlefield 2042, das zu seinem Start vor zwei Jahren noch enorm unfertig wirkte. Die Shooter-Fans scheinen diese solide Arbeit zu goutieren – was sich eben in den hohen Spielerzahlen ausdrückt. Lediglich die teils grobschlächtige Optik kommt nicht überall gut an.

Noch keine Infos zu möglichem Konsolen-Port

Auf dem PC sorgt BattleBit Remastered derzeit also für Furore, mit einer Konsolenumsetzung können wir aber zumindest in der näheren Zukunft nicht rechnen. Zumindest haben sich die Entwickler noch nicht zu etwaiigen Ports für PlayStation- oder Xbox-Konsolen geäußert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Habt ihr das Roblox-Battlefield schon ausprobiert? Und wenn ja, wie gefällt es euch?