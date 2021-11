Battlefield 2042: Das sind die besten Waffen und Spezialisten für den Multiplayer

Wollt ihr das Schlachtfeld ordentlich aufräumen, seid aber von der offenen Loadout-Gestaltung von Battlefield 2042 überwältigt, kann euch dieser Guide behilflich sein. Wir stellen euch die besten Kombinationen aus Spezialisten und Waffen vor und welche Gadgets ihr am besten mitnehmen solltet.

Die besten Spezialisten

Sundance

Spezialfähigkeiten: Wingsuit / Granatengürtel

Wingsuit / Granatengürtel Waffen-Empfehlung: PP-29

PP-29 Wurfobjekt: Umgebungssensor

Umgebungssensor Gadget: Munitionskiste

Der Wingsuit von Sundance lässt euch unbemerkt hinter die gegnerischen Linien fliegen. Selbst wenn Feinde euch entdecken, seid ihr so flink unterwegs, dass es schwierig wird, euch vom Himmel zu holen. Da Sundance einen aggressiven Spielstil fördert, wählt ihr die PP-29 als Primärwaffe aus, um das Feld von hinten aufräumen zu können.

Der Granatengürtel von Sundance erlaubt es euch, bei den Wurfobjekten auf Granaten zu verzichten und stattdessen den Umgebungssensor auszuwählen. Dieser eignet sich nämlich perfekt, um schneller Level aufzusteigen. Jeder Feind, der von dem Sensor erkannt wird, generiert für euch Erfahrung. Des Weiteren zählt jeder Abschuss im Radius des Sensors automatisch als Assist.

Wählt ihr dazu als Gadget die Munitionskiste aus, verzichtet ihr zwar auf Heilung, könnt dafür aber Munition und viel wichtiger eure Umgebungssensoren aufstocken.

MacKay

Spezialfähigkeiten: Hakenpistole / Wendig

Hakenpistole / Wendig Waffen-Empfehlung: LCMG

LCMG Wurfobjekt: Splittergranate

Splittergranate Gadget: Sanitätskiste

MacKay ist zusammen mit Sundance einer der mobilsten Spezialisten*innen. Der Greifhaken benötigt zwar etwas Eingewöhnungszeit, doch ist er dafür umso stärker, wenn ihr ihn letztendlich beherrscht. Mit der Fähigkeit “Wendig” bewegt ihr euch zudem schneller beim Zielen und auf Seilrutschen. Vor allem das LCMG macht kombiniert mit MacKay eine gute Figur. Die hohe Mobilität des Spezialisten gleicht die behäbige Waffe wieder aus.

Da ihr mit dem LMG genügend Munition dabei habt, wählt ihr als Gadget die Sanitätskiste aus, um euch in brenzlichen Situationen heilen zu können.

Casper

Spezialfähigkeiten: OV-P-Aufklärungsdrohne / Bewegungssensor

OV-P-Aufklärungsdrohne / Bewegungssensor Waffen-Empfehlung: DXR-1

DXR-1 Wurfobjekt: Rauchgranate

Rauchgranate Gadget: Munitionskiste

Spielt ihr lieber aus sicherer Entfernung und gebt eurem Team Rückendeckung, ist Casper mit dem Scharfschützengewehr die erste Wahl. Zum einen hat er äußerst nützliche Spezialfähigkeiten für sich und sein Team, zum anderen tarnt sein Ghillie-Suit ihn in der richtigen Umgebung vor Feinden. Auch wenn ihr euch nicht zu sehr auf eure Tarnung verlassen solltet, da eure Namensplakette euch verraten kann.

Wollt ihr euer Team unterstützen, könnt ihr mit eurer Aufklärungsdrohne Feinde aufdecken. Der Bewegungssensor informiert euch, sobald Gegner in der Nähe sind, damit ihr beim Zielen nicht überrascht werdet. Habt ihr Rauchgranaten mit, könnt ihr euch in diesem Fall schnell in Luft auflösen und eure Gegner flankieren. Da Scharfschützengewehre nicht gerade viel Projektile im Magazin haben, wählt ihr als Gadget die Munitionskiste aus.

Falck

Spezialfähigkeiten: S21-Spritzpistole / Kampfchirurgin

S21-Spritzpistole / Kampfchirurgin Waffen-Empfehlung: PP-29

PP-29 Wurfobjekt: Splittergranate

Splittergranate Gadget: Munitionskiste

Mit Falck nehmt ihr die Rolle als Support ein und unterstützt euer Team tatkräftig mit Heilung und Wiederbelebungen. Mit der S21-Spritzpistole könnt ihr nicht nur eure Kameraden über gewisse Distanzen heilen, sondern auch euch selbst. Dies macht Falck vor allem für Solo-Spieler*innen interessant. Belebt ihr gefallene Kollegen wieder, bekommen diese zudem sofort volle Gesundheit. Da ihr größtenteils im Nahkampf agiert, wählt ihr die PP-29 als eure Primärwaffe aus. Als Gadget empfiehlt sich die Munitionskiste, da ihr mit Falck über genügend Heilung verfügt.

Die besten Waffen

SMG: PP-29

Freischaltung: Level 18

Der erste Platz der momentanen Meta-Waffen geht an die PP-29. Spielt man nicht als Scharfschütze, führt kaum ein Weg an dieser SMG vorbei. Die geringe TTK (Time-to-Kill) kombiniert mit dem moderaten Rückstoß und der lächerlich hohen Reichweite für ein SMG machen diese Waffe zu einem Biest. Zudem fällt die zufällige Streuung mit der PP-29 gering aus, weshalb es selbst gegenüber Sturmgewehren einen Vorteil bietet.

Empfohlene Aufsätze:

Nahkampf Fernkampf Visier DD Holo Maul Hybrid 1,5-3x Munition Standardmagazin High Power Unterlauf - - Lauf 6KU-Schalldämpfer Verlängerter Lauf

Sturmgewehr: M5A3

Freischaltung: sofort verfügbar

Das M5A3 ist der typische Allrounder, der in keinem Shooter fehlen darf. Wollt ihr euch nicht auf einen Spielstil einschränken, fahrt ihr besonders mit dieser Waffe gut. Behaltet bei den Sturmgewehren die Streuung jedoch im Hinterkopf. Ab gewissen Distanzen ist der vollautomatische Modus nämlich äußert unpräzise.

Empfohlene Aufsätze:

Nahkampf Fernkampf Visier Fusion Holo Maul Hybrid 1,5-3x Munition Standardmodell High Power Unterlauf Leichter BCG Griff Kobra Griff Lauf 6KU-Schalldämpfer Verlängerter Lauf

LMG: LCMG

Freischaltung: Sofort verfügbar

Die Vorzüge eines LMGs liegen auf der Hand: Da wäre zum einen ein riesiges Magazin, welches vor allem für weniger geübte Schützen attraktiv sein könnte. Zum anderen lässt es sich dank des geringen Rückstoßes auch leicht kontrollieren. Lediglich in Sachen Mobilität müsst ihr klare Abstriche machen.

Empfohlene Aufsätze:

Nahkampf Fernkampf Visier 8R Holo Maul Hybrid 1,5-3x Munition Nahkampf High Power Unterlauf Leichter BCG Griff Kobra Griff Lauf Verkürzter Lauf Verlängerter Lauf

Erklärung zu den Aufsätzen Visier: Diese sind natürlich Geschmackssache. Entscheidet euch für eins mit dünnem Rahmen, um so wenig Sichtfeld wie möglich zu versperren. Für den zweiten Slot eignet sich ein Visier für längere Distanzen. Das Maul Hybrid bietet euch gleich zwei Zoom-Stufen, die es euch ermöglichen, in der Hitze des Gefechts schnell zwischen diesen zu wechseln. Munition: Für den Nahkampf eignet sich das Standard-Magazin. Dieses erhöht die Kapazität, was gerade beim Halten eines Punktes von Nutzen sein kann. Kombiniert mit dem Schalldämpfer wird die Verteidigung deutlich einfacher.



Das High-Power Magazin erhöht die effektive Reichweite und lässt eure Waffen somit auch auf längere Distanzen gefährlich bleiben. Über den verstärkten Rückstoß solltet ihr euch keine Sorgen machen. Dieser bleibt meist moderat, sodass ihr lediglich den Stick vertikal nach unten ziehen müsst. Lauf: Schalldämpfer lassen euch selbst nach dem Abgeben von Schüssen auf der Mini-Map unsichtbar bleiben, was vor allem das Flankieren von Gegnern vereinfacht. Der verkürzte Lauf konzentriert sich wiederum rein auf die Time-to-Kill-Rate und ist für einen Run-and-Gun Spielstil geeignet. Der verlängerte Lauf erhöht die Projektilgeschwindigkeit und somit auch die effektive Reichweite der Waffen. Unterlauf: Auf kurzen Distanzen eignet sich der leichte BCG-Griff. Dieser erhöht eure Präzision in der Bewegung. Der Kobra Griff macht genau das Gegenteil und erhöht die Präzision im Stand. Gerade den Unterlauf solltet ihr daher genau auf euren Spielstil anpassen.

Scharfschütze: SVK

Freischaltung: Level 14

Mögt ihr schnelles Gameplay, wollt aber trotzdem nicht auf das Scharfschützen-Dasein verzichten, ist die SVK ein starker Verbündeter. Mit den richtigen Aufsätzen sind Gegner auf jede Distanz mit nur zwei Schüssen erledigt. Zudem besitzt es eine höhere Schussrate im Vergleich zu den üblichen Scharfschützengewehren.

Empfohlene Aufsätze:

Nahkampf Fernkampf Visier 8R Holo Raven 4x Munition Nahkampf High Power Unterlauf Leichter BCG Griff Kobra Griff Lauf Verkürzter Lauf Verlängerter Lauf

Scharfschütze: DXR-1

Freischaltung: Level 24

Ein Scharfschützengewehr bietet logischerweise wenig Spielraum zum Tüfteln und ist klar für weite Entfernungen gedacht. Ihr erledigt Gegner auf bis zu 800 Meter mit nur einem Schuss. Zudem verfügt es mit 95 Schüssen über eine hohe Magazinkapazität für ein Scharfschützengewehr.

Empfohlene Aufsätze:

Nahkampf Fernkampf Visier UH-1 Smart 1,5x BKS 8x Munition Nahkampf High Power Unterlauf Leichter BCG Griff - Lauf Verkürzter Lauf Verlängerter Lauf

Multiplayer-Anpassungen dürften folgen

Momentan dominieren gewisse Loadout-Kombinationen den Multiplayer, durch verschiedene Buffs und Nerfs kann sich hier in Zukunft aber noch einiges ändern. Es lohnt sich also, zukünftige Patch-Notes im Auge zu behalten, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Habt ihr ein bestimmtes Loadout, das ihr immer benutzt oder seid ihr lieber flexibel?