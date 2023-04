7 PS5-Shooter mit erstklassiger Grafik, die ihr jetzt spielen könnt

Diese Shooter sehen grafisch besonders beeindruckend aus.

Shooter gehören zu den meistgespielten Games überhaupt. Egal, ob im Single- oder Multiplayer, aus der First- oder Third-Person-Perspektive: Pistolen, Gewehre und Flinten gehören einfach dazu. Dabei wird vom Wilden Westen über die großen Kriege bis in die ferne Zukunft so ziemlich jedes Setting abgebildet.

Neben einem befriedigenden Gunplay ist vielen Spieler*innen aber auch eine schicke Optik ziemlich wichtig. Zum Glück gibt es hier haufenweise Entwicklerstudios, die beides in hoher Qualität liefern. Wir haben für euch 7 Spiele mit toller Grafik herausgesucht, die ihr jetzt auf der PS5 spielen könnt.

Battlefield 2042

1:25 Battlefield 2042 - Neues Gameplay-Video stellt euch drei weitere Maps vor

Releasedatum: 19. November 2021

19. November 2021 Entwickler: Digital Illusions

Zum Release war die Optik vielleicht die größte (böse Zungen würden sogar behaupten, die einzige) Stärke von Battlefield 2042. Technische Probleme, ein aufgesetztes Specialist-System, der halbgare Hazard Zone-Modus und die teilweise schlecht ausbalancierten Karten verhinderten Ende 2021 einen richtigen Shooter-Hit.

Die Entwickler*innen sind aber dran geblieben und viele Updates später, macht das Spiel wirklich Laune. Aber zurück zur Optik: BF 2042 bietet verschiedene Maps mit unterschiedlicher Thematik, die aber allesamt erstklassig aussehen. Wenn hier 128 Spieler*innen zu Fuß, im Panzer, Jet oder Helikopter in den Kampf ziehen, ist das Spektakel vorprogrammiert.

Metro: Exodus

1:59 Metro: Exodus - Gamescom-Trailer sieht fantastisch und gruselig aus

Releasedatum: 15. Februar 2019

15. Februar 2019 Entwickler: 4A Games

Die beiden Vorgänger 2033 und Last Light überzeugten Shooter-Fans vor allem durch die dichte Atmosphäre in den dunklen Tunneln des Moskauer Ubahn-Netzes. Die Ankündigung, dass Metro: Exodus eben jenes Tunnelsystem verlassen würde, sorgte daher erstmal für Skepsis. Diese war allerdings schnell verflogen.

Exodus erzählt eine spannende Geschichte und bietet durch die viele Orte, die ihr im Verlauf der Kampagne bereist, mehr Abwechslung als die Vorgänger. Und dabei sieht das apokalyptische Russland auch noch hervorragend aus! Das PS5-Upgrade brachte 2021 auch noch Raytracing bei stabile 60 FPS und machte den Singleplayer-Shooter endgültig zu einem der hübschesten Genre-Vertreter.

Far Cry 6

6:42 Far Cry 6: Sechs-Minuten-Trailer liefert euch alle Infos zu Open World, Gameplay und mehr

Releasedatum: 7. Oktober 2021

7. Oktober 2021 Entwickler: Ubisoft Toronto

Spätestens seit dem dritten Teil gehört Far Cry zu den ganz großen Shooter-Marken. Die Open World-Formel wurde über die Jahre immer weiter verbessert und auch optisch liefert Ubisoft immer wieder echte Highlights ab.

Der neueste Ableger Far Cry 6 schickt euch in das an Kuba angelehnte Insel-Paradies von Yara, wo es natürlich an euch ist, einen machthungrigen Diktator quasi im Alleingang zu Fall zu bringen. Yara bietet dabei mit weißen Sandstränden, dichten Dschungeln und belebten Dörfern und Städten viel Farbe und optische Abwechslung.

Atomic Heart

8:48 Atomic Heart - Das Setting des neuen Shooters im ausführlichen Gameplay-Trailer

Releasedatum: 21. Februar 2023

21. Februar 2023 Entwickler: Mundfish

Atomic Heart sah in den ersten Trailern teilweise so gut aus, dass ernsthafte Zweifel aufkamen, ob das Spiel diese Qualität tatsächlich würde liefern können. Im fertigen Spiel gibt es zwar teilweise Abstriche bei der Beleuchtung, insgesamt ist der technische Eindruck aber sehr gut.

Der Titel entführt euch in eine alternative Version der Sowjetunion, in der humanoide Roboter plötzlich Amok laufen. Der Art-Style ist beeindruckend und originell, beim Gameplay gäbe es allerdings noch Raum für Verbesserungen. Gerade die Open World hätte es laut vielen Reviews nicht unbedingt gebraucht, trotzdem könnt ihr mit dem Singleplayer-Spiel viele unterhaltsame Stunden erleben.

Unser Test zum Spiel Atomic Heart im Test: Diese Robo-Randale verdient eine bessere Spielwelt von Tobias Veltin

Call of Duty Modern Warfare 2

7:40 CoD Modern Warfare 2 zeigt 7 Minuten Gameplay aus der Kampagne

Releasedatum: 28. Oktober 2022

28. Oktober 2022 Entwickler: Infinity Ward

Mit dem Reboot von Call of Duty Modern Warfare hat es Activision 2019 geschafft, das vorher stagnierende CoD-Franchise wieder nach vorne zu katapultieren. Da das so gut geklappt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein vollwertiger Nachfolger erscheinen würde.

Im vergangenen Jahr war es dann soweit und Call of Duty Modern Warfare 2 konnte die Erwartungen trotz kleinerer Probleme im großen und ganzen erfüllen. Ein wichtiger Aspekt neben dem gewohnt flüssigen Gameplay: Die tolle Optik, die sowohl in der stark inszenierten Kampagne als auch im chaotischen Multiplayer an Spec-Ops-Filme wie Sicario erinnert.

Returnal

2:09 Returnal - Neuer Trailer stimmt euch auf PS5-Release ein

Releasedatum: 30. April 2021

30. April 2021 Entwickler: Housemarque

Das anfangs PS5-exklusive Returnal kam zum Release für viele etwas überraschend. Das Marketing war vorher eher zurückhaltend gewesen und so war schwer abzuschätzen, was für ein Spiel Housemarque hier liefern würde. Am Ende ist es ein richtig guter 3rd-Person-Shooter mit Roguelite-Elementen und Bullet-Hell-Mechaniken geworden, der vor allem technisch einiges her macht.

Die Geschichte ist auf einem mysteriösen Alienplaneten angesiedelt, der verschiedene, abwechslungsreiche Biome bietet und Protagonistin Selene Unmengen an Gegnern in den Weg stellt. Die Schießereien strotzen vor Partikel- und Lichteffekten und zaubern so wirklich beeindruckende Bilder auf den Fernseher.

Fortnite

1:29 Fortnites Gameplay-Trailer zeigt die futuristischen Bikes und Grind-Rails in Aktion

Releasedatum: 21. Juli 2017

21. Juli 2017 Entwickler: Epic Games

Bei Epics extrem erfolgreichem Battle-Royale-Shooter Fortnite denken die meisten wohl als erstes an kunterbunte Landschaften und tanzende Comicfiguren. Spätestens seit dem Umzug auf die Unreal Engine 5 hat sich der 3rd-Person-Shooter aber zum echten Grafik-Hammer entwickelt.

Lumen, Nanite und Virtual Shadow Maps sind Technologien, die das Potenzial haben, die grafische Qualität zukünftiger Spiele auf ein neues Niveau zu heben. In Fortnite kommen diese allerdings jetzt schon zum Einsatz, ohne dabei übrigens die Performance in den Keller zu treiben.

Habt ihr einen der Shooter schon ausprobiert und welche Titel haben wir vergessen, die unbedingt erwähnt werden müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!