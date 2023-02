Es hat über 17 Monate gedauert, aber jetzt macht Battlefield 2042 tatsächlich richtig Spaß

Battlefield 2042 erschien schon im Oktober 2021. Jetzt, 17 Monate nach Release, kehren die Klassen per Patch in den Shooter zurück. Grund genug für unseren Kollegen Dimi, sich das Spiel noch einmal genauer anzuschauen. Bringen die Klassen endlich das alte Battlefield-Feeling zurück? Ist Battlefield 2042 nach all den Problemen jetzt endlich wie früher?

Und was steckt noch im Patch? Was machen die neuen Perks tatsächlich im Spiel für einen Unterschied? Wie wirken sich die neuen Waffen aus? Und dann gibt es ja auch noch die neuen Maps, von denen eine wirklich klasse und eine ein absolutes Totaldesaster ist. Auch das hat Dimi im Video für euch zusammengefasst. Viel Spaß!