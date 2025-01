Nur 2,79 Euro im PS Store: Dieser Shooter hat bei uns im Test eine 87 abgestaubt und Fans von brachialen Multiplayer-Matches sollten jetzt die Ohren spitzen

Aktuell im Angebot: Battlefield 5.

Im PlayStation Store findet ihr aktuell wieder etliche Angebote zum Start des neuen Jahres, darunter auch eine Shooter-Perle aus dem Jahr 2018, die ihr gerade für unter drei Euro bekommt. Insbesondere Fans großangelegter Multiplayer-Schlachten dürften sich über das Angebot freuen.

Das aktuelle Angebot aus dem PlayStation Store im Überblick:

Spiel: Battlefield 5

Plattform: PS4 (auch auf PS5 spielbar)

PS4 (auch auf PS5 spielbar) Preis im Sale: 2,79 Euro

2,79 Euro Regulärer Preis: 39,99 Euro (Das macht einen Rabatt von 93%)

39,99 Euro (Das macht einen Rabatt von 93%) Angebot gültig bis zum: 18. Januar 2025

Hinweis: Battlefield 5 ist außerdem Teil von EA Play und ohne Zusatzkosten spielbar, wenn ihr ein kostenpflichtiges Abo besitzt.

Für 3,49 bekommt ihr im PS Store außerdem die Definitive Edition von Battlefield 5, die neben dem Hauptspiel einige zusätzliche Boni wie Waffen-Skins und Outfits enthält.

So spielt sich Battlefield 5

13:48 Battlefield 5 - Fazit vom Test-Event: Alle Maps, Modi & Singleplayer gespielt (Video) - Fazit vom Test-Event: Alle Maps, Modi & Singleplayer gespielt (Video)

Mit Battlefield 5 aka Battlefield V kehrte die Ego-Shooter-Reihe im Jahr 2018 in das Szenario des Zweiten Weltkriegs zurück. Serientypisch stürzt ihr euch in große Multiplayer-Schlachten zwischen bis zu 64 Spieler*innen und tragt Kämpfe zu Lande, zu Wasser und in der Luft aus.

Neben dem Mehrspielermodus bietet Battlefield 5 eine Solo-Kampagne (War Stories) sowie einen Koop-Modus für bis zu vier Personen namens Combined Arms.

Alle Infos zu Battlefield 5 lest ihr in unserem GamePro-Test:

Pro/Contra: Battlefield 5 ist ein waschechtes Battlefield, das insbesondere mit seinem fantastischen Multiplayer-Modus, den brachialen Zerstörungseffekten und hervorragend gestalteten Maps überzeugt. Die kurze Singleplayer-Kampagne fällt allerdings enttäuschend aus, wir empfehlen deshalb klar den Mehrspielermodus. Die Server auf der PS4 sind weiterhin live und aktiv.

Was ist eure Meinung zu Battlefield 5 und welche Spiele aus dem aktuellen PS Store-Sale könnt ihr außerdem empfehlen?