Battlefield 6: Erste Szene aus der Kampagne aufgetaucht und da geht direkt was Großes kaputt

Electronic Arts und DICE arbeiten derzeit an Battlefield 6, die große Enthüllung des Shooters ist irgendwann in diesem Sommer geplant. Diverse Playtests zum Multiplayer gab es bereits, aus dem etliche Szenen ans Licht der Öffentlichkeit gelangten. Anders als beispielsweise Battlefield 2042 hat Battlefield 6 zudem eine Singleplayer-Kampagne und aus der ist nun eine erste Szene geleaked worden, die auch direkt mal einen fetten Zerstörungs-Moment zeigt.

Kleine Spoiler-Warnung und große Zerstörung

Vorab sei gesagt: Das zu sehende Material ist unübersehbar noch unfertig, es fehlen beispielsweise noch der Sound, Animationen sowie zahlreiche weitere Details und Assets. Außerdem handelt es sich offenbar um das Ende einer Kampagnen-Mission, deswegen gibts an dieser Stelle eine kleine Spoiler-Warnung.

Was ist das für Material? Der X-Nutzer und Dataminer temporyal hat ein kurzes Video veröffentlicht, das offenbar in Battlefield Labs aufgenommen wurde. Battlefield Labs ist ein von Dice ins Leben gerufenes Programm, bei dem ausgewählte Spieler*innen vorab Zugriff auf bestimmte Inhalte eines Spiels bekommen und dazu dann Feedback geben können.

Die Szene soll das Ende einer Kampagnen-Mission in Tadschikistan zeigen, in der es das Ziel ist, einen Staudamm zu zerstören. Mehrere Soldaten kämpfen sich dort bis an den Rand des Damms, um dann mit einem Lastwagen von dort wieder zu fliehen, während der Damm effektvoll in Stücke fliegt.

Hier könnt ihr euch die Szene anschauen:

Hinweis: Da die Teilnehmenden bei Battlefield Labs NDAs unterschreiben müssen und sich verpflichten, nicht über das Gesehen zu sprechen, gehen wir davon aus, dass das Video nicht mehr lange online zu sehen sein wird. Es zeigt aber bereits, das auch in der Kampagne offenbar einiges zu Bruch geht – schließlich ist das ja auch ein Markenzeichen der Reihe.

So lang könnte die Kampagne in Battlefield 6 werden

In den Kommentaren unter dem Clip gibte temporyal dann auch noch einen Hinweis auf weitere Einsatzgebiete und die Länge der Kampagne in Battlefield 6:

"Bislang sieht es so aus, als würden wir einen Prolog und acht Missionen erhalten, die an verschiedenen Orten spielen - darunter Ägypten, Tadschikistan, die USA und Gibraltar."

Wie immer bei solchen unbestätigten Infos und Szenen gilt natürlich, dass diese stimmen bzw. zwangsläufig im fertigen Spiel sein muss. DICE kann sich beispielsweise dafür entscheiden, diese Szene entweder komplett zu streichen oder in veränderter Form einzubauen. Es ist eben "Work in Progress"-Material, das sich jederzeit ändern kann.

Wie gefällt euch die Szene? Habt ihr Lust auf die Singleplayer-Kampagne von Battlefield 6?