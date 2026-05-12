Exklusive Battlefield 6 Gaming-PCs mit Vollversion – beherrscht das Schlachtfeld in Season 3 mit hohen FPS zu bombastisch guten Preisen

Zeit für vollkommene Zerstörung: Mit den Battlefield 6 Special Edition Gaming-PCs genießt ihr den Shooter-Hit in bester Grafik.

Battlefield 6 ist einer der größten Shooter der letzten Jahre. Ab heute startet bereits die dritte Season und verlangt mit der bisher größten Map »Golmud-Bahn« Gaming-PCs einiges ab. Wer an die Spitze der Scoreboards aufsteigen will, braucht jetzt keine Ausreden, sondern stabile Framerates und butterweiches Gameplay.

Und genau hier kommen wir ins Spiel. Unsere vier exklusiven Battlefield 6 Special Edition Gaming-PCs kombinieren brachiale Leistung mit einzigartigen Design-Elementen. Als großen Bonus bekommt ihr zu jedem Battlefield-PC einen Steam-Key für die Battlefield 6 Phantom Edition, die euch den Start noch schmackhafter macht. Also starke Gaming-PCs mit bombastischen Preisen, stylische Cases und das Spiel direkt dazu – besser kann der Deal nicht mehr werden.

Das erwartet euch zum Start von Season 3

Mit Golmud-Bahn erlebt ihr die beliebte Karte aus Battlefield 4 in neuer Optik als bisher größte Battlefield-Map im Spiel. Ob massive Panzergefechte in den Tälern, Luftkämpfe im erweiterten Luftraum oder hitzige Infanterie-Gefechte am fahrenden Zug – hier schreit alles nach »nur in Battlefield«-Momenten. Das ist aber erst der Anfang der dreiteiligen Season: Während ihr direkt zum Seasonstart in Golmud dominiert, verschlägt es euch später in der Season zum neu interpretierten Basar von Kairo, der die beliebte Karte Grand Basar aus Battlefield 3 modernisiert und besser als je zuvor macht.

Für alle, die den Nervenkitzel eines gewerteten Matches suchen, starten mit Battle Royale – Rangliste eine neue Ära. Hier kämpft ihr euch in REDSEC den Weg von der Rookie-Stufe bis in die Elite 250 der weltweit besten Spieler (je Plattform) an die Spitze und schaltet permanente Belohnungen, wie exklusive Skins und Titel, frei. Außerdem kehren mit der M16A4 und dem L115 Sniper ikonische Fanlieblinge zurück ins Arsenal, die ihr im neuen Battle Pass perfektionieren könnt, um euren Weg zum legendären Warlord zu ebnen.

Unser stylischster GameStar PC im White Build mit RTX 5070 Ti

Im White Build mit passender RTX 5070 Ti macht der Rechner optisch und technisch einiges her.

Unser absoluter Eyecatcher ist der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Extreme EX der im vollkommen weißen PC-Build daher kommt. Nicht nur von außen überzeugt der stylische Gaming-PC, auch die verbaute Hardware ist absolute Extraklasse.

Prozessor : AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis zu 5,2 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis zu 5,2 GHz, ) Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7 (weiß)

: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7 (weiß) Mainboard : ASUS B850 Max Gaming WiFi W

: ASUS B850 Max Gaming WiFi W Kühlung : Deepcool Mystique 360 White mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 White mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

Für grafische Brillanz sorgt die komplett in weiß gehüllte Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. Mit ihren 16 GB GDDR7 liefert sie in WQHD absolut zuverlässige Bildraten ab und macht auch in der höheren 4K-Auflösung eine brillante Figur. Doch gerade in Battlefield 6, das anstelle von Raytracing auf Rasterizing-Beleuchtung setzt, fliegen euch die FPS nur so um die Ohren. Im stylischen weißen Gehäuse mit Battlefield-Gravur kommt alles zusammen für einen durchweg cleanen White Build, der euer Setup noch wertiger aussehen lässt.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Extreme Ex CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D (8x bis 5,2 GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti White

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1.000 GB Super flüssiges Gameplay in WQHD & 4K

Nvidia RTX 5070 Ti mit 16 GB VRAM

Schnelle Gaming-CPU mit 8 Kernen Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 2599 € zu BoostBoxx

Mit dem AMD Ryzen 7 9800X3D steckt außerdem noch ein absoluter Rechen-Panzer auf dem Mainboard, der mit seinen acht CPU-Kernen eine Maximaltaktrate von bis zu 5,2 GHz erreicht. Der 9800X3D ist zwar so schon eine absolute Wucht, doch schaut man sich den revolutionären 3D V-Cache an, festigt sich dieser Eindruck umso mehr. Durch den 96 MB großen L3-Cache hat eure CPU mehr Speicherkapazitäten und muss weniger häufig auf den langsameren 32-GB-Arbeitsspeicher zugreifen. Das stabilisiert eure 1%-Low FPS und verringert spürbar Textur-Pop-ins.

Volle WQHD-Power mit AMDs Grafik-Powerhouse

Geballte Radeon-Power: Die RX 9070 XT sorgt für butterweiche FPS auf der Golmud-Bahn – in WQHD und sogar 4K.

Auch der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Extreme dominiert auf der Elite 250 Rangliste. Er ist die ideale Wahl für 1440p-Ultra oder 4K-Gaming und ein echter Hingucker im Setup: Wie jeder Rechner der Reihe kommt er mit exklusiver Battlefield-Gravur und Logo auf dem Pumpendeckel zu euch.

Prozessor : AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis zu 5 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis zu 5 GHz, ) Grafikkarte : AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6

: AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6 Mainboard : ASUS B650E Max Gaming WiFi

: ASUS B650E Max Gaming WiFi Kühlung : Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

Damit ihr die volle Zerstörung in Battlefield 6 bestens genießen könnt, liefert dieAMD Radeon RX 9070 XT die nötige Feuerkraft. Mit ihren 16 GB Grafikspeicher bietet sie massive Puffer für hochauflösende Texturen und ist dank ihrer verbesserten Raytracing-Power und modernem Upscaling für viele Jahre zukunftssicher aufgestellt. Gerade auf der weitläufigen Golmud-Bahn sorgt die Rechenpower der Radeon-Karte für butterweiche Bildraten, während FSR eure FPS bei Bedarf noch weiter in die Höhe treibt.

Die Rolle des Rechen-Commanders übernimmt der AMD Ryzen 7 7800X3D, die Elite für Gaming-Effizienz unter Spielern. Der beliebte Achtkerner erreicht im Boost bis zu 5,0 GHz und bietet dank seines rasanten 3D V-Cache maximale Stabilität in hitzigen Gefechten. Flankiert von 32 GB Arbeitsspeicher stemmt dieses System die Anforderungen aktueller und kommender Blockbuster mühelos – so habt ihr noch lange Zeit Freude an eurem Gaming-PC und massenhaft Reserven für aufwändiges Multitasking.

Geniale Preis-Leistungs-Power mit RTX 5060 Ti und 16 GB VRAM

Bereit für den Einsatz: Mit der RTX 5060 Ti bekommt ihr starke Performance und sichert euch exklusive Battlefield-Optik.

Wer auf der Suche nach der idealen Balance aus Preis und Leistung ist, kommt am GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Pro Max nicht vorbei. Der Gaming-PC trumpft in Full HD und sogar WQHD mit flüssigem Gameplay und präsentiert sich, wie die anderen Battlefield Special Editions, in exklusiver Optik.

Prozessor : AMD Ryzen 5 7500F (8x bis zu 5 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 5 7500F (8x bis zu 5 GHz, ) Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7

: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 Mainboard : ASUS B650E Max Gaming WiFi

: ASUS B650E Max Gaming WiFi Kühlung : Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

Für knackscharfe Grafik sorgt die starke Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. Gerade wegen ihrer 16 GB GDDR7-Videospeicher erfreut sich die Grafikkarte großer Beliebtheit. Denn während anderen Karten ihrer Preisklasse bei hohen Details die Puste ausgeht, bleibt die 5060 Ti durch die großen Speicherreserven auf Kurs. Mittels DLSS 4.5 treibt ihr eure FPS zudem kinderleicht in die Höhe. Dürfen es noch mehr Bilder pro Sekunde sein, gibt es zudem noch Nvidias Multi-Frame-Generation, die eure FPS noch weiter erhöht.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Pro Max CPU: AMD Ryzen 5 7500F (6x bis 5,0 GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1.000 GB Dicke Grafikpower für Full HD und WQHD

Stylisches Battlefield-Design

Schnelle CPU mit bis zu 5,0 GHz Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 1649 € zu BoostBoxx

Mit seiner modernen AM5-Plattform ist der AMD Ryzen 5 7500F ein effizienter Prozessor, der euch für die Zukunft sicher aufgestellt und attraktive Upgrade-Möglichkeiten bietet. Seine sechs Kerne boostet das Kraftpaket sogar auf bis zu 5,0 GHz. Damit der Sechskerner auch in stressigen Feuergefechten einen kühlen Kopf behält, steckt auch hier die stylische Deepcool Mystique 360 im Gehäuse. Und um auch neben dem Zocken genug Power für Multitasking mit Apps wie Spotify, Discord oder etlichen Browsertabs zu haben, stehen euch gleich dicke 32 GB zur Verfügung.

Preiswertes Gaming für die Materialschlacht mit RTX 5060

Günstige Materialschlacht: Mit seinem niedrigen Preis bietet sich der Gaming-PC bestens an für Sparfüchse.

Sparsame Rekruten aufgepasst! Der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Pro beweist, dass starke Performance kein Vermögen kosten muss. Für weniger als 1400 € bekommt ihr hier eine preisoptimierte Kampfmaschine im Battlefield-Look.

Prozessor : AMD Ryzen 5 7500F (8x bis zu 5 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 5 7500F (8x bis zu 5 GHz, ) Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7

: Nvidia GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 Mainboard : Asus ROG Strix B550-F Gaming Wifi II

: Asus ROG Strix B550-F Gaming Wifi II Kühlung : Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

Für die nötige Grafikpower sorgt die Nvidia GeForce RTX 5060 im Inneren des Gehäuses und liefert absolut flüssige Power in Full HD. Während etlicher Benchmarks in Battlefield 6 hat mich die Grafikkarte bereits ohne das Hinzuziehen eines Upscalers voll überzeugen können. Zieht ihr noch DLSS 4.5 oder sogar noch die Multi-Frame-Generation hinzu, badet ihr förmlich in flüssigen Bildraten – und das zum klaren Kampfpreis.

Mit der Rechenpower von acht CPU Kernen steht euch der AMD Ryzen 7 5700X stets zur Seite und sorgt mit seiner Boosttaktrate von bis zu 4,6 GHz und 16 Threads für mehr als genug Power in aktuellen Games. Da immer mehr Titel auf Achtkern-CPUs optimiert werden, deckt ihr mit diesem Ryzen-Prozessor die Voraussetzungen bestens ab.

Natürlich ist auch hier der Steam-Key der Battlefield 6 Phantom Edition enthalten und lässt euch ins Schlachtfeld abtauchen. Wer das Spiel bereits besitzt, kann den Key natürlich auch an Freunde verteilen, um sein Stamm-Squad zu erweitern. Gemeinsam kämpft es sich schließlich am besten.