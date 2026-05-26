Exklusiver Battlefield 6 Gaming-PC ballert FPS in 4K, wie ein Maschinengewehr – inklusive Vollversion

Eine Liebeserklärung für Battlefield 6: Mit exklusivem Design, Steam-Key und dicker Performance im FPS-Hit.

Egal, wie gut ihr in Shootern wie Battlefield 6 seid, euer spielerisches Können ist oft nur die halbe Miete, denn wenn euch eure Hardware im entscheidenden Moment im Stich lässt, sorgt das nur für vermeidbaren Frust.

Genau hier kommt der GameStar PC im exklusiven Battlefield 6 Design zum Einsatz. Mit starker Performance in WQHD oder 4K haut euch dieser starke Rechner die FPS nur so um die Ohren und garantiert stabile Performance. Egal, ob ihr gerade weit hinter den feindlichen Linien überleben müsst, bis euer Squad bei euch spawnen kann, oder der eine RPG-Schuss auf den Jet sitzen muss – der Battlefield 6 Gaming-PC deckt euren Rücken.

Neu, größer, besser – Battlefield 6 Season 3 macht alles richtig

Die legendäre Golmud-Bahn feiert ihr Comeback – und zwar als bisher größte BF6-Map aller Zeiten! Egal ob heftige Panzerschlachten in den Tälern, schnelle Dogfights im erweiterten Luftraum oder knallharte Infanterie-Gefechte auf einem fahrenden Zug: Hier ist pures »Nur in Battlefield«-Feeling vorprogrammiert. Und das ist erst der Anfang der dreiteiligen Season. Später in der Season geht es zum neu interpretierten Basar von Kairo, der den ikonischen BF3-Klassiker „Grand Basar“ in moderner Grafikpracht wiederbelebt.

Für alle, die den ultimativen Wettkampf suchen, bricht mit Battle Royale – Rangliste eine völlig neue Ära an. Kämpft euch in REDSEC von der Rookie-Stufe hoch bis in die Elite 250 – die absolute Weltspitze eurer Plattform. Wer sich ganz nach oben durchsetzt, staubt permanente Belohnungen wie exklusive Skins und Titel ab. Mit der M16A4 und der L115 Sniper kehren echte Waffen-Legenden ins Arsenal zurück. Sichert euch die Fan-Favoriten über den neuen Battle Pass und ebnet euren Weg zum Warlord!

Atemberaubendes 4K auf dem Schlachtfeld mit 16 GB VRAM

Keine Zeit für Verschnaufpausen: Die exklusive BF6 Special Edition meistert auch längste Gaming-Sessions mit Bravour.

Wollt ihr die Elite 250 im Sturm erobern? Der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Extreme ist eure Allzweckwaffe für flüssiges 1440p-Ultra- oder 4K-Gaming, die mit ihrer exklusiven Battlefield-Gravur und Logo auf dem Pumpendeckel der Wasserkühlung auch optisch auf dem Schreibtisch eine absolute Maschine ist.

Prozessor : AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis zu 5 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis zu 5 GHz, ) Grafikkarte : AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6

: AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6 Mainboard : ASUS B650E Max Gaming WiFi

: ASUS B650E Max Gaming WiFi Kühlung : Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

16 GB Grafikspeicher für atemberaubende Zerstörung

Wenn um euch herum ganze Gebäude in Schutt und Asche gelegt werden, wollt ihr dieses Spektakel in voller Pracht erleben und die AMD Radeon RX 9070 XT liefert euch genau die schwere Artillerie, die ihr für bildgewaltige Zerstörung in WQHD oder 4K benötigt. Dank der üppigen 16 GB Grafikspeicher geht der Radeon-GPU auch bei extremen Texturdetails und zukünftigen AAA-Games nicht so schnell der Saft aus. Und wenn es auf der Golmud-Bahn mal so richtig brenzlig wird, lässt euch das verbesserte FSR-Upscaling nicht im Stich und boostet eure Frames auf maschinengewehrähnliche Geschwindigkeiten.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Extreme CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis 5 GHz)

GPU: AMD Radeon RX 9070 XT

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1.000 GB Butterweiches Gameplay in WQHD & 4K

Geniale RX 9070 XT mit verbessertem Raytracing

Beliebte Gaming-CPU mit 8 Kernen Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 2079 € zu BoostBoxx

Grandioser Gameplay-Garant – Ryzen 7 7800X3D

Als zweites AMD-Powerhouse steckt der Ryzen 7 7800X3D im Gaming-PC. Der Achtkerner ist seit seiner Einführung ein absoluter Liebling unter Gamern, denn mit einer Boosttaktrate von bis zu 5,0 GHz leistet er mehr als genug Power, um noch für viele Jahre sorgenfrei zu zocken. Der revolutionäre 3D V-Cache ist jedoch der wahre Gamechanger. Dieser gestapelte L3-Cache erlaubt es der CPU, gewaltige Datenmengen blitzschnell zu verarbeiten. Das maximiert eure FPS und erstickt lästige Framedrops selbst dann im Keim, wenn um euch herum die halbe Map kollabiert.