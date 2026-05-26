Exklusiver Battlefield 6 Gaming-PC ballert FPS in 4K, wie ein Maschinengewehr – inklusive Vollversion

Egal, wie gut ihr in Shootern wie Battlefield 6 seid, euer spielerisches Können ist oft nur die halbe Miete, denn wenn euch eure Hardware im entscheidenden Moment im Stich lässt, sorgt das nur für vermeidbaren Frust.
Genau hier kommt der GameStar PC im exklusiven Battlefield 6 Design zum Einsatz. Mit starker Performance in WQHD oder 4K haut euch dieser starke Rechner die FPS nur so um die Ohren und garantiert stabile Performance. Egal, ob ihr gerade weit hinter den feindlichen Linien überleben müsst, bis euer Squad bei euch spawnen kann, oder der eine RPG-Schuss auf den Jet sitzen muss – der Battlefield 6 Gaming-PC deckt euren Rücken.Direkt mit butterweicher Performance in Battlefield 6 durchstarten
Neu, größer, besser – Battlefield 6 Season 3 macht alles richtig
Die legendäre Golmud-Bahn feiert ihr Comeback – und zwar als bisher größte BF6-Map aller Zeiten! Egal ob heftige Panzerschlachten in den Tälern, schnelle Dogfights im erweiterten Luftraum oder knallharte Infanterie-Gefechte auf einem fahrenden Zug: Hier ist pures »Nur in Battlefield«-Feeling vorprogrammiert. Und das ist erst der Anfang der dreiteiligen Season. Später in der Season geht es zum neu interpretierten Basar von Kairo, der den ikonischen BF3-Klassiker „Grand Basar“ in moderner Grafikpracht wiederbelebt.
Für alle, die den ultimativen Wettkampf suchen, bricht mit Battle Royale – Rangliste eine völlig neue Ära an. Kämpft euch in REDSEC von der Rookie-Stufe hoch bis in die Elite 250 – die absolute Weltspitze eurer Plattform. Wer sich ganz nach oben durchsetzt, staubt permanente Belohnungen wie exklusive Skins und Titel ab. Mit der M16A4 und der L115 Sniper kehren echte Waffen-Legenden ins Arsenal zurück. Sichert euch die Fan-Favoriten über den neuen Battle Pass und ebnet euren Weg zum Warlord!Alle Battlefield 6 Special Edition PCs im Überblick bei BoostBoxx
Atemberaubendes 4K auf dem Schlachtfeld mit 16 GB VRAM
Wollt ihr die Elite 250 im Sturm erobern? Der GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Extreme ist eure Allzweckwaffe für flüssiges 1440p-Ultra- oder 4K-Gaming, die mit ihrer exklusiven Battlefield-Gravur und Logo auf dem Pumpendeckel der Wasserkühlung auch optisch auf dem Schreibtisch eine absolute Maschine ist.
- Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (8x bis zu 5 GHz, wassergekühlt)
- Grafikkarte: AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB GDDR6
- Mainboard: ASUS B650E Max Gaming WiFi
- Kühlung: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo
- RAM: 32 GB DDR5-6000
- SSD: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3
- Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode
16 GB Grafikspeicher für atemberaubende Zerstörung
Wenn um euch herum ganze Gebäude in Schutt und Asche gelegt werden, wollt ihr dieses Spektakel in voller Pracht erleben und die AMD Radeon RX 9070 XT liefert euch genau die schwere Artillerie, die ihr für bildgewaltige Zerstörung in WQHD oder 4K benötigt. Dank der üppigen 16 GB Grafikspeicher geht der Radeon-GPU auch bei extremen Texturdetails und zukünftigen AAA-Games nicht so schnell der Saft aus. Und wenn es auf der Golmud-Bahn mal so richtig brenzlig wird, lässt euch das verbesserte FSR-Upscaling nicht im Stich und boostet eure Frames auf maschinengewehrähnliche Geschwindigkeiten.
Special Edition Extreme
GPU: AMD Radeon RX 9070 XT
RAM: 32 GB DDR5
SSD: 1.000 GB
- Butterweiches Gameplay in WQHD & 4K
- Geniale RX 9070 XT mit verbessertem Raytracing
- Beliebte Gaming-CPU mit 8 Kernen
- Nur in limitierter Stückzahl erhältlich
Grandioser Gameplay-Garant – Ryzen 7 7800X3D
Als zweites AMD-Powerhouse steckt der Ryzen 7 7800X3D im Gaming-PC. Der Achtkerner ist seit seiner Einführung ein absoluter Liebling unter Gamern, denn mit einer Boosttaktrate von bis zu 5,0 GHz leistet er mehr als genug Power, um noch für viele Jahre sorgenfrei zu zocken. Der revolutionäre 3D V-Cache ist jedoch der wahre Gamechanger. Dieser gestapelte L3-Cache erlaubt es der CPU, gewaltige Datenmengen blitzschnell zu verarbeiten. Das maximiert eure FPS und erstickt lästige Framedrops selbst dann im Keim, wenn um euch herum die halbe Map kollabiert.Sichert euch den Gaming-PC im exklusiven BF6-Design bei BoostBoxx
Warum einen GameStar Gaming-PC von BoostBoxx?
Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit tausenden positiven Bewertungen auf Trustpilot könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen.
- Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS
- Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB
- Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen.
- Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Abholservice innerhalb Deutschlands im Garantiefall.
- 0% Finanzierung nach erfolgreicher Kreditprüfung