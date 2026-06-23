Wegen Battlefield 6 spiele ich kaum noch einen anderen Shooter: Jetzt ist die beste Edition lächerlich günstig beim Prime Day!

Battlefield 6 in der umfangreichen Phantom Edition ist jetzt ein starkes Schnäppchen beim Amazon Prime Day 2026!

Es ist kein Geheimnis, dass der Ego-Shooter-Markt in den vergangenen Jahren ziemlich festgefahren wirkte. Ein generischer Extraction Shooter hier, ein hektisches Battle Royale dort – aber so richtig packen konnte mich schon lange kein Titel mehr.

Das hat sich mit Battlefield 6 seit dem Release im Oktober 2025 jedoch radikal geändert. Seitdem verbringe ich fast jede freie Gaming-Stunde auf den riesigen Schlachtfeldern, während andere namhafte Konkurrenten ungeöffnet in meiner digitalen Bibliothek Staub ansetzen.

Battlefield 6 beim Amazon Prime Day: Season 3 bringt legendäre Maps zurück

14:39 Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

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Mit Railway to Golmud feiert ein echter Fan-Favorit aus Battlefield 4 aktuell sein großes Comeback. Angesiedelt in Tadschikistan nach den Ereignissen der Kampagne, ist diese Karte die bisher größte in ganz Battlefield 6 – fast viermal so groß wie Mirak Valley. Der fahrende Zug, der sich quer durch die hügelige Landschaft und die Industrieanlagen bewegt, sorgt für ein einzigartiges, dynamisches Schlachtfeld, auf dem vor allem Fahrzeug-Veteranen voll auf ihre Kosten kommen.

Als krasser Gegensatz dazu dient Cairo Bazaar, eine Neuauflage des legendären Grand Bazaar aus Battlefield 3. Verlegt in die ägyptische Hauptstadt liefert diese Map extrem engen Infanterie-Kampf in verwinkelten Gassen und Marktplätzen. Durch das überarbeitete Zerstörungssystem wird das Ganze noch intensiver, da im Laufe einer Runde eine Vielzahl an Wänden niedergerissen werden kann, was ständig neue Sichtlinien schafft und Campern das Leben schwer macht.

Simon Berger Simon atmet Battlefield – und das schon seit der Ära von Bad Company 2. Er ist der Typ Spieler, der lieber das Missionsziel spiel und dutzende Male dabei draufgeht, als einsam am Kartenrand zu campen. Mit der Erfahrung aus über 15 Jahren Franchise-Geschichte im Gepäck liefert er euch fundierte Einblicke und die nötige Prise Humor, die man braucht, wenn das eigene Squad mal wieder planlos über das Schlachtfeld stolpert.

Erweitertes Knarren-Arsenal: Neue Sturmgewehre, Maschinenpistolen und mehr!

Auch das Waffenarsenal hat ordentlich Zuwachs bekommen. Seit dem Start der Season könnt ihr mit dem M16A4-Sturmgewehr und dem RPK-74M-Leichtmaschinengewehr das Schlachtfeld aufräumen. Für die Fernkämpfer kam die L115-Sniper hinzu. Außerdem erwartet euch die flinke PP-19-MP sowie ein extrem nützlicher Handheld Jammer für die Aufklärer-Klasse, der feindliche Drohnen und Elektronik im Umkreis lahmlegt.

1:22 In Battlefield 6 kehrt nächste Woche eine legendäre BF3-Karte zurück und entfesselt pures Chaos

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Die Roadmap für 2026: Diese Features und Modi kommen als nächstes

Wer glaubt, dass nach diesem Inhalts-Schub erst einmal Funkstille herrscht, der irrt sich gewaltig. Die offizielle Roadmap für das restliche Jahr 2026 ist prall gefüllt, denn EA hat bereits die Seasons 4 und 5 fest eingeplant. Das Studio verfolgt eine klare Strategie, um euch langfristig an den Bildschirm zu fesseln.

Ein wichtiger Meilenstein in Season 3 ist die Einführung von REDSEC Ranked Play im Quads-Modus, inklusive globaler Ranglisten. Der Free-to-Play-Modus RedSec bekommt damit endlich das wettbewerbsorientierte Fundament, das sich viele ambitionierte Teams gewünscht haben. Zudem könnt ihr euch nun auch solo ins Battle-Royale-Chaos stürzen.

Abseits der großen Seasons rollen die Entwickler über das gesamte Jahr hinweg fundamentale Quality-of-Life-Updates aus, die das Spiel nochmal komplett umkrempeln:

Proximity Chat (Näherungs-Chat): Ihr könnt endlich nicht mehr nur mit eurem eigenen Squad sprechen, sondern auch mit Teammitgliedern in eurer direkten Nähe.

Ihr könnt endlich nicht mehr nur mit eurem eigenen Squad sprechen, sondern auch mit Teammitgliedern in eurer direkten Nähe. Platoons: Das beliebte Clan- und Community-System kehrt zurück, wodurch ihr euch viel einfacher organisieren, eigene Logos erstellen und gemeinsame Abende planen könnt.

Das beliebte Clan- und Community-System kehrt zurück, wodurch ihr euch viel einfacher organisieren, eigene Logos erstellen und gemeinsame Abende planen könnt. Echter Server-Browser: Ein riesiger Wunsch der Community wird erfüllt. Es wird endlich persistente Server und vollständig anpassbare Custom-Lobbies geben.

Ein riesiger Wunsch der Community wird erfüllt. Es wird endlich persistente Server und vollständig anpassbare Custom-Lobbies geben. Map-Reworks: Die Karten New Sobek City und Blackwell Fields werden basierend auf dem Community-Feedback umfassend überarbeitet, um den Spielfluss und das Balancing zu verbessern.

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