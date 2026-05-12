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Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!
Die Spielerzahlen von Battlefield 6 sind auf einem absoluten Tiefpunkt. Der wöchentliche Steam-Spieler-Peak kratzt gerade so an den 60 tausend gleichzeitig aktiven Usern. Noch dazu sinken die Steam-Wertungen. Ganz klar: Die Community ist unzufrieden. Zu wenig neue Inhalte, dieselben Probleme wie zum Launch und immer noch zu kleine Maps.
Mit Season 3 soll das alles besser werden, da bekommen wir nämlich gleich zwei Remakes klassicher Battlefield Karten: Golmud Railway aus Battlefield 4 heißt jetzt Railway to Golmud und Grand Bazaar aus Battlefield 3 heißt jetzt Cairo Bazaar. Mein Kollege und Battlefield-Experte Tillmann Bier konnte bereits in die neue Season reinschnuppern.
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