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Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

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Battlefield 6 liefert endlich, was die Fans wirklich wollen!

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Paul Aeils, Tillmann Bier
12.05.2026 | 07:00 Uhr

Die Spielerzahlen von Battlefield 6 sind auf einem absoluten Tiefpunkt. Der wöchentliche Steam-Spieler-Peak kratzt gerade so an den 60 tausend gleichzeitig aktiven Usern. Noch dazu sinken die Steam-Wertungen. Ganz klar: Die Community ist unzufrieden. Zu wenig neue Inhalte, dieselben Probleme wie zum Launch und immer noch zu kleine Maps.

Mit Season 3 soll das alles besser werden, da bekommen wir nämlich gleich zwei Remakes klassicher Battlefield Karten: Golmud Railway aus Battlefield 4 heißt jetzt Railway to Golmud und Grand Bazaar aus Battlefield 3 heißt jetzt Cairo Bazaar. Mein Kollege und Battlefield-Experte Tillmann Bier konnte bereits in die neue Season reinschnuppern.
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Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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