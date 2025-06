PC-User entdeckt seltsame Punkte auf seiner Maus, die wohl "über Nacht" entstanden sind - Community sagt, das ist Insekten-Kot

Wenn sich Insekten auf eurer Maus zu wohl fühlen, dann ist es Zeit für einen Lappen.

Eigentlich sollte es klar sein, dass man Elektrogeräte gelegentlich vorsichtig abwischen sollte. Und das tägliche Händewaschen auch nach der Pandemie noch zum guten Ton gehört. Ignoriert man hingegen beides, dann landet man vielleicht auf Reddit.

Zwischen Milbenanalyse und klarer Ansage

Ein Reddit-User mit dem Namen TsunamiCatCakes meldete sich im Subreddit r/pcmasterrace mit einem Foto seiner Maus, die über Nacht mit seltsamen Punkten übersät wurde. Seine Frage: Wo kommen die Punkte her?

Die Community sprang direkt auf den Fall an – und zeigte sich, wie so oft, in zwei Lager gespalten. Einige Nutzer gingen das Rätsel mit bemerkenswerter Akribie an und lieferten langatmige Erklärungen:

Sieht aus wie Insektenkot. Manche Milben ernähren sich von abgestorbenen Hautschuppen oder Mineralien aus Schweiß oder Hautölrückständen. Und sie kommen nachts.

Steht dein PC an einem feuchten Ort oder im Keller, oder in einem Raum mit schlechter Belüftung?

Dann könnte es auch eine Art Pilz sein.

Vielleicht ist es Zeit, den Bereich zu desinfizieren.

Andere hingegen bringen es mit deutlich weniger Worten – und deutlich mehr Klartext – auf den Punkt:

Insektenkacke?

Unsere Reaktion zu beiden Erklärungen: Igitt!

Regelmäßige Reinigung ist ein Muss

Auch wenn es erst einmal eklig klingt: Solche Vorfälle sind selten gefährlich, aber definitiv ein Fall für einen Lappen. Wer seine Maus regelmäßig reinigt und diese nicht unbedingt mit fettigen Fingern angrabscht, sollte keine allzu großen Probleme mit unerwünschten Mitbewohnern bekommen.

Dasselbe gilt übrigens auch für Controller, die ihr ebenfalls regelmäßig reinigen solltet. Besonders wichtig, wenn ihr in einer leicht feuchten Umgebung wie einem Keller zockt, wo selbst regelmäßiges Händewaschen gerne einmal versagt.

Denn hohe Luftfeuchtigkeit lockt nicht nur Pilze, sondern eben auch die tierischen Mitbewohner an, die offenbar keine Hemmungen haben, sich auf Eingabegeräten zu entleeren.

