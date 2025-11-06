Elden Ring Nightreign: Neue Bosse - Alle Everdark-Varianten mit Uhrzeit und Datum

In Nightreign könnt ihr euch wochenweise unterschiedlichen neuen Super-Bossen stellen. Wir haben für euch den Zeitplan der aktuellen Everdark Sovereigns (Ewigdunkel Souveränitäten).

Samara Summer
06.11.2025 | 12:50 Uhr

Hier listen wir die aktuellen Daten der Everdark-Bosse für euch auf.

Falls ihr in Elden Ring: Nightreign bereits alle Bosse gelegt und womöglich auch alle Trophäen eingesackt habt, sorgt FromSoftware schon seit einigen Wochen nach Release mit besonders gefährlichen neuen Boss-Varianten für Nachschub.

Die Kämpfe gegen die Everdark Sovereigns (auf Deutsch: Ewigdunkel-Souveränitäten) bringen jeweils eine ganz neue Phase mit frischen Attacken mit. Beim Sieg winkt die neue Währung Herrschersiegel, mit denen ihr wertvolle Belohnungen kaufen könnt.

Update vom 6. November 12:48 Uhr: Die nächsten Everdark-Bosse sind da. Falls ihr wissen wollt, wie uns Nighreign 5 Monate nach Releaes gefällt, schaut in unsere Test-Aufwertung oder das Video rein.

Elden Ring Nightreign im Nachtest - Dank toller Neuerungen geht's stolze 10 Punkte rauf
von Dennis Müller
von Dennis Müller
Elden Ring Nightreign im Nachtest - Dank toller Neuerungen gehts stolze 10 Punkte rauf

Nightreign: Alle aktuellen Everdark Sovereigns in der aktuellen Boss Rotation mit Datum und Uhrzeit

Schon seit längerer Zeit wird ständig durchrotiert. Immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden die Everdark-Bosse ausgetauscht. Ihr habt dann eine Woche Zeit gegen zwei der Super-Varianten zu Kämpfen bis der nächste Wechsel stattfindet.

Wichtig: Um die entsprechende Mission auswählen zu können, müsst ihr zunächst die Basis-Version des Gegners erledigt haben. Ihr könnt aber auch über eure Freunde in die Expedition gezogen werden und erhaltet dafür auch die entsprechenden Belohnungen.

Das sind die aktuellen Everdark-Bosse:

  • Donnerstag, 6. November bis Donnerstag, 13. November: Tricephalos (Gladius), Gleichgewichtsbestie (Libra)

Wann findet der Wechsel immer statt? FromSoftware hat sich mittlerweile auf einen Rhythmus eingestellt, der die Bosse in der Nacht um 3 Uhr deutscher Ortszeit durchwechselt. Ihr könnt an Donnerstagen also direkt ab dem frühen Morgen die neuen Everdark-Obermotze angehen.

Im September wurde außerdem ein neuer Modus ergänzt.

Mehr zum Thema
Neuer Elden Ring Nightreign-Modus ist jetzt da: Das erwartet euch in "Die Tiefe der Nacht"
von Samara Summer
von Samara Summer
Neuer Elden Ring Nightreign-Modus ist jetzt da: Das erwartet euch in Die Tiefe der Nacht

Was können die Everdark Bosse?

Die Everdark-Bosse starten alle bereits mit der zweiten Phase des normalen Kampfes und bringen dann ab einem bestimmten Punkt eine ganz neue Phase mit, die erst mal durchschaut werden will. So ruft sich die Gleichgewichtsbestie beispielsweise Summons, die uns malträtieren.

Elden Ring Nightreign hat das tödlichste Element aus Souls-Spielen abgeschafft und daran musste ich mich erst mal gewöhnen
von Samara Summer
von Samara Summer
Elden Ring Nightreign hat das tödlichste Element aus Souls-Spielen abgeschafft und daran musste ich mich erst mal gewöhnen
Platin-Trophäen sind mir normalerweise egal, aber bei diesem Spiel habe ich eine Ausnahme gemacht - obwohl ich es erst nicht mal durchspielen wollte!
von Samara Summer
von Samara Summer
Platin-Trophäen sind mir normalerweise egal, aber bei diesem Spiel habe ich eine Ausnahme gemacht - obwohl ich es erst nicht mal durchspielen wollte!

Augur, der in der Standard-Variante der wohl einfachste Boss ist, bringt eine Gimmick-Mechanik mit, bei der ihre eine spezielle Waffe nutzen müsst und die als Hommage an frühere FromSoftware-Titel dient.

Bezwingt ihr einen der Superbosse zum ersten Mal, erhaltet ihr übrigens 25 Herrschersiegel, die ihr beim neuen Shop südwestlich außerhalb des Hubs für Kelche mit neuen Farbkombinationen, Relikte, Outfits oder Events (Krater, Scharlachwald, etc.) ausgeben könnt. Bei weiteren Siegen gibt es aber nur noch 5 Siegel.

Welche Everdark Sovereigns habt ihr schon gemeistert?

Elden Ring: Nightreign

Elden Ring: Nightreign

Genre: Rollenspiel

Release: 30.05.2025 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

