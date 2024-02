So beliebt, er muss nachgedruckt werden: Hier könnt ihr den gehypten Mystery-Manga jetzt noch bekommen!

Der Zeichenstil und die schöne Kulisse sind ein wahrer Augenschmaus für Manga-Fans.

Frische Ideen, wie in "Die Tagebücher der Apothekerin" verdienen es so erfolgreich zu sein. Der historisch angehauchte Mystery-Manga schildert den Alltag der Apothekerin Maomao am königlichen Hof. Mit ihrem scharfen Verstand und Wissen über Kräuter löst sie allerlei Geheimnisse und kommt dabei einer Verschwörung auf die Schliche. Der Manga hat die Herzen der Fans im Sturm erobert, so dass die Bände teilweise schwer zu bekommen sind.

Deshalb solltet ihr den Deal nicht verpassen Spannender Mix aus historischem Setting und Detektivgeschichten

Wunderschöner Zeichenstil und unverbrauchtes Setting

Auflage wird nicht länger hergestellt

Schnell sein lohnt sich mehr denn je

Der Erfolg des Mangas kann leider Fluch und Segen zugleich sein. Einerseits ist es toll für den Manga, dass der interessante Genre-Mix so gut ankommt und ständig ausverkauft ist. Andererseits wechselt die Serie demnächst den Verlag und die Bücher werden auf unbestimmte Zeit nicht mehr erhältlich sein.

Derzeit werden noch die Restbestände des alten Verlages abverkauft, danach ist ungewiss, wann die neue Auflage gedruckt und verkauft wird. Also schnell zuschlagen, bevor der Band der Begierde vergriffen ist. Falls ihr eurer Sammlung noch den letzten Schliff geben wollt, haben wir hier den Link zum schicken Sammelschuber.

Das macht "Die Tagebücher der Apothekerin" zum Hit

Die Apothekerin Maomao ist die Hauptfigur der Manga-Serie und wird gezwungen, als Dienerin im inneren Palast des kaiserlichen Hofes zu arbeiten, der dem alten China nachempfunden ist. Trotz ihres Wunsches, ihre Ausbildung als Apothekerin fortzusetzen, wird sie aufgrund ihres besonderen Wissens über Medizin und Gifte in die Lösung von Rätseln und Intrigen am kaiserlichen Hof verwickelt.

Vom alltäglichen Kräuter und Pilze sammeln, bis zu mysteriösen Mordserien wird eine vielfältige Bandbreite in dem Manga abgedeckt.

So bekommen die Leser*innen mit jedem Band einen neuen Fall, den sie gemeinsam mit Maomao entschlüsseln können und folgen gleichzeitig einer spannenden übergreifenden Handlung. Fans und Kritiker loben sowohl den Manga als auch den Anime für die sympathische und starke Protagonistin und den klaren Fokus auf Geheimnisse, Mysterien, Medizin und die Dynamiken am kaiserlichen Hof.

Nutzt die Gelegenheit, um in die ersten paar Bände reinzuschnuppern der komplettiert eure Sammlung mit dem Sammelschuber, der die ohnehin schon schicken Bände im Regal noch schicker aussehen lässt.