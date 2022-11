Berserk-Anime: Die wohl größte Inspiration der Souls-Spiele gibt's bald auf Netflix

Gute Neuigkeiten für Anime-Fans: Wenn ihr die Serie Berserk noch nicht kennt, habt ihr bald die Gelegenheit, das zu ändern. Das Original aus dem Jahr 1997 und damit ein echter Kult-Klassiker soll schon bald auf Netflix verfügbar sein. Offenbar auch bei uns in Deutschland und es dauert auch gar nicht mehr so lange, bis es endlich soweit ist.

Berserk: Anime-Serie aus 1997 kommt bald endlich zu Netflix

Darum geht's: Berserk ist so etwas wie das Dark Souls der Anime- und Manga-Welt. Viel düsterer und härter geht es eigentlich kaum. Gleichzeitig nimmt die Reihe eine ähnliche Ausnahme-Position und starke Vorreiterfunktion wie das Spiele-Franchise ein. Ohne Berserk hätte es Chainsaw Man und Co wohl nie gegeben.

Bald auf Netflix: Wie ihr selbst bereits auf Netflix sehen könnt (wenn ihr eingeloggt seid), befindet sich die Original-Animeserie jetzt schon im Katalog der Streaming-Plattform. Ihr könnt euch hier auch schon eine Erinnerung stellen, dann werdet ihr zur Veröffentlichung benachrichtigt.

Wann kommt's? Am 1. Dezember 2022 soll es schon soweit sein. Dann erscheint Berserk auf Netflix.

Auch in Deutschland: Netflix arbeitet offenbar an einer weltweiten Veröffentlichung. Da der Datenbank-Eintrag bereits ganz normal mit deutschen Texten und einer Inhaltsangabe sowie dem ganzen Rest versehen ist, gehen wir sehr stark davon aus, dass die Animeserie auch hierzulande und zumindest mit deutschsprachigen Untertiteln verfügbar sein wird.

Das ist die Story: In Berserk dreht sich alles um den Söldner Guts. Der schlägt sich durch eine Fantasy-Welt, die an das mittelalterliche Europa erinnert. Allerdings bekommt er es vorwiegend mit Dämonen und ähnlichem Geschmeiß zu tun, verliert ein Auge sowie einen Arm und muss sich in diversen blutrünstigen Kämpfen beweisen.

Gleichzeitig werden aber auch vielfältige metaphysische Fragen beackert. Was ist gut und böse, gibt es einen Gott und ist unser aller Schicksal wirklich vorherbestimmt? All das lässt keinen Zweifel daran, dass sich Berserk als sogenannter Seinen-Manga (im Gegensatz zu Shonen) an ein erwachsenes Publikum richtet.

Berserk als Vorbild für Dark Souls und Co.: Über alle FromSoftware-Spiele verteilt, finden sich von Bossen über spezielle Waffen dutzende Anspielungen auf Berserk. Welche genau, seht ihr unter anderem im Video des YouTube-Kanals ZeeVoke, das wir euch hier verlinkt haben: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was gibt's da noch? Eine ganze Menge: Die Original-Animeserie von Berserk aus dem Jahr 1997 gilt mit der Golden Age-Filmtrilogie unter Fans zwar als die beste Umsetzung (ganz im Gegensatz zu der Serie aus dem Jahr 2016), aber sie ist alles andere als vollständig.

Wer wissen will, wie die Geschichte rund um Guts weitergeht, sollte im Idealfall einfach den Manga lesen. Der erscheint schon seit 1989 regelmäßig und wird selbst nach dem Tod des Erfinders und Zeichners Kentarō Miura weiter fortgesetzt.

Wie findet ihr Berserk? Kennt ihr die Anime-Serie schon oder schaut ihr sie euch dann endlich ab Dezember an?