Berserk: Wann kommt das neue Kapitel? Alle Infos zum Release und Manga-Status

Guts setz seine Reise in Berserk fort. (Bild: © Kentaro Miura, Kouji Mori)

Berserk ist einer der bedeutendsten und einflussreichsten Manga-Werke aller Zeiten. Der Dark Fantasy-Manga hat Fans weltweit mit seinem düsteren Setting und den tragischen Ereignissen rund um Protagonist Guts in den Bann gezogen.

Berserk hatte auch einen großen Einfluss auf die bekannte Videospiel-Reihe Dark Souls und Bloodborne von FromSoftware. Somit ist der Manga von Kentaro Miura auch ein wichtiges Medium für die Videospielindustrie. Nach seinem tragischen Tod war die Zukunft von Berserk jedoch eine Weile ungewiss, bis sein Assistent Kouji Mori die Geschichte fortsetzte.

Hier findet ihr stets alle wichtigen Informationen dazu, in welchem Rhythmus die neuen Kapitel erscheinen, wann eine Pause angekündigt wird und wie es aktuell um den Manga steht.

Release - Wann erscheinen neue Kapitel im Berserk-Manga?

Rhythmus: Monatlich

Monatlich Neuestes Kapitel: 378

378 Erscheinungsdatum: 8. November 2024

Der Verlag von Berserk hatte bereits diesen Herbst angekündigt, dass der Manga wieder in regulären Abständen neue Kapitel erhalten wird. Zuvor befand sich Berserk in einer sechsmonatigen Pause und wurde erst vor Kurzem, am 25. Oktober 2024, mit Kapitel 377 fortgesetzt.

Das nächste Kapitel soll am 8. November 2024 erscheinen und es ist bisher keine neue Pause geplant oder angekündigt worden.

Wo könnt ihr die neuen Kapitel von Berserk lesen?

Anbieter: Dark Horse (Nur als Bänder erhältlich)

Dark Horse (Nur als Bänder erhältlich) Neuster Band: 41

41 Erscheinungsdatum des Bandes: 18. November 2024

Aktuell gibt es keine Möglichkeiten, einzelne Kapitel online zu lesen. Es bleibt nur abzuwarten, bis der nächste Band zum Kauf verfügbar sein wird. Ihr könnt ihn dann zum Release digital bei Dark House oder im Buchladen erwerben – die Online-Fassung ist dabei nur auf Englisch erhältlich, während es die deutsche Ausgabe nur lokal gibt.

