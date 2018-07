Besonderes Bundle-Angebot bei MediaMarkt - Samsung Galaxy S9 Plus mit der Xbox One X

MediaMarkt hat wieder neue Angebote in seiner Tarifwelt veröffentlicht. Dieses Mal wird das Smartphone mit einer besonderen Konsole kombiniert. Zwei Mal wirklich gute Technik zu einem günstigen Preis. Wer auf der Suche nach beidem ist, sollte einen Blick wagen.

Allen voran erhaltet ihr das aktuelle Smartphone-Flaggschiff von Samsung, das Samsung Galaxy S9 Plus. Des Weiteren gibt es in diesem Bundle die momentan leistungsstärkste Konsole - die Xbox One X. Beides zusammen bekommt ihr im Vodafone Comfort Allnet-Tarif.

Mit diesem erhaltet ihr eine All-Flat in alle deutschen Netze und 4 GB Datenvolumen. Der monatliche Grundpreis liegt bei 31,99 Euro. Hinzu kommt ein einmaliger Gerätepreis von 99 Euro und eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Samsung Galaxy S9 Plus im Bundle mit Xbox One X für mtl. 31,99 Euro

So viel kostet euch das Bundle aus Galaxy S9 Plus und Xbox One X im Angebot:

24x Monatlicher Grundpreis: 767,76 Euro

Einmalige Kosten (Gerät + Anschluss): 138,99 Euro

Summe: 906,75 Euro über die zwei Jahre gerechnet

So viel zahlt ihr aktuell für die einzelnen Geräte (Preisvergleich idealo.de, Stand: 27.07.2018):

Samsung Galaxy S9 Plus: 638 Euro

Xbox One X: 434,99 Euro

Summe: 1.072,99 Euro

Ersparnis insgesamt: 166,24 Euro

Falls ihr also im Moment auf der Suche nach einem neuen Smartphone seid, ist das Bundle mit der Xbox One X sicherlich nicht zu verachten. Insbesondere, da der Tarif ebenfalls etwas zu bieten hat.