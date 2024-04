Eines der besten Mario-Spiele aller Zeiten: Super Mario Bros. Wonder für Switch im Amazon-Angebot schnappen

Den Switch-Hit Super Mario Bros Wonder, der im GamePro-Test 92 Punkte abgestaubt hat, gibt's bei Amazon jetzt 20€ günstiger.

Bei Amazon gibt es jetzt eines der besten Mario-Spiele aller Zeiten im Angebot: Das im letzten Jahr für Nintendo Switch erschienene Super Mario Bros. Wonder ist jetzt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung um 20€ reduziert. Da ist für ein First-Party-Spiel von Nintendo ein stattlicher Preisnachlass, ganz besonders dann, wenn dieses erst rund ein halbes Jahr alt ist. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot findet ihr alternativ auch bei MediaMarkt, dort ist es Teil einer großen Gaming-Aktion, durch die ihr 20 Prozent Extra-Rabatt im Warenkorb auf sämtliche Spiele bekommen könnt. Da diese Aktion nur noch bis zum 8. April um 9 Uhr morgens läuft und Amazon vermutlich nur mit dem Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte der Deal auch dort bald schon enden.

Wie gut ist Super Mario Bros. Wonder für Switch?

12:57 Super Mario Bros. Wonder - Test-Video zum besten 2D-Jump&Run des Jahres

Super Mario Bros. Wonder ist einer der größten Hits des Jahres 2023, und zwar nicht nur auf Nintendo Switch, sondern plattformübergreifend. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt bei 91 Punkten, in unserem ausführlichen GamePro Test haben wir sogar stolze 92 Punkte vergeben:

Im Kern ist Super Mario Bros. Wonder ein traditionelles Mario-Jump&Run mit zweidimensionalen Leveln und den üblichen Stärken, zu denen abwechslungsreiche, bunte Welten und perfekte Präzision in der Steuerung gehören. Daneben gibt es aber auch viele neue Ideen. Eine davon sind die Wunderblumen, die völlig unvorhersehbare Ereignisse auslösen und beispielsweise buchstäblich die Welt auf den Kopf stellen oder euch direkt ins All befördern können.

Daneben gibt es eine Reihe neuer Power-Ups, die interessante spielerische Möglichkeiten bieten. So könnt ihr euch mit dem Bohrerpilz durch den Boden oder die Decke des Levels graben oder euch mithilfe einer Frucht in einen Elefanten verwandeln, der nicht nur über immense Körperkräfte verfügt, sondern auch mit seinem Rüssel Wasser aufsaugen kann. Mit der Seifenblasenblume wiederum könnt ihr Gegner in Blasen einschließen und als Plattformen verwenden.

