Die 8 besten neuen Switch-Spiele im Juli: Jetzt bringt Nintendo die 90er zurück!

Von wegen Sommerloch: Auch im Juli gibt es spannende neue Spiele für Nintendo Switch.

Im Juli stehen wieder einige spannende Neuerscheinungen für Nintendo Switch an. Damit ihr nichts verpasst, haben wir euch in diesem Artikel einige der vielversprechendsten Spiele herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Den Anfang machen wir dabei mit einem First-Party-Titel von Nintendo, der euch die Klassiker aus den 90ern auf eine besondere Art erleben lässt:

Nintendo World Championships: NES Edition

Im Speedrun-Modus von Nintendo World Championships versucht ihr, eure eigenen Bestzeiten in den 150 Herausforderungen zu schlagen.

Erscheint am: 18. Juli

In Nintendo World Championships: NES Edition könnt ihr euer Können in Nintendo-Klassikern zeigen und beweisen, dass ihr das Zeug zum Weltmeister habt. Ihr werdet vor kurze, aber knackige Herausforderungen gestellt, die ihr so schnell wie möglich meistern müsst. Dabei kommt es auf jede Hundertstelsekunde an.

Insgesamt gibt es über 150 verschiedene Aufgaben, die aus 13 NES-Spielen stammen, darunter beispielsweise Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid und Donkey Kong. So müsst ihr etwa versuchen, es in Super Mario Bros. möglichst schnell zum ersten Superpilz zu schaffen.

Ihr könnt allein im Speedrun-Modus spielen und dort eure eigenen Bestzeiten verbessern oder im lokalen Multiplayer für bis zu acht Personen antreten. Für Letzteres gibt es nach Themen sortierte Aufgabensammlungen, durch die ihr euch in einer Reihe kurzer Matches spannende Wettbewerbe liefern könnt. Dabei können je zwei Spieler*innen ein Team bilden.

Im lokalen Multiplayer tretet ihr parallel gegeneinander an.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr eure Bestzeiten zudem mit denen von Spieler*innen aus der ganzen Welt vergleichen. Jede Woche werden euch fünf spezielle Aufgaben gestellt, in denen ihr beweisen könnt, dass ihr tatsächlich das Zeug zum World Champion habt. Zudem gibt es einen Überlebensmodus, in dem ihr euch mit Geistern anderer Spieler*innen messt. Nur dann, wenn ihr besser seid als die meisten von ihnen, dürft ihr eine Runde weiter.

Für Langzeitmotivation sorgen aber nicht nur Wettkämpfe, sondern auch ein Fortschrittssystem: Durch Erfolge verdient ihr nämlich in allen Modi Münzen, mit denen ihr euch besondere Symbole zur Verschönerung eures Profils holen könnt. Besonders herausragende Leistungen werden zudem mit Abzeichen belohnt.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

In TMNT: Splintered Fate kämpft ihr euch allein oder im Koop durch New York und trefft dabei auf altbekannte Feinde.

Erscheint am: 17. Juli

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate ist ein Action-Roguelike, in dem die vier wohl berühmtesten Schildkröten der Welt ihren von Shredder entführten Meister Splinter retten müssen. Schon bald müssen sie jedoch erkennen, dass noch eine ganz andere, mysteriöse Gefahr droht. Aus der Top-Down-Perspektive kämpft ihr euch durch New York City, um den Frieden in der Stadt zu wahren, und trefft dabei auf viele aus der Serie bekannte Feinde.

Im Kampf hängt euer Erfolg vom effizienten Einsatz der Power-ups und der spektakulären Spezialfertigkeiten ab. Wie üblich im Roguelike-Genre fangt ihr nach dem Scheitern von vorn an, doch da die Level und auch die Bosskämpfe sich jedes Mal verändern, gleicht kein Durchgang dem anderen. Ihr könnt entweder allein spielen oder mit Nintendo Switch Online im Online-Koop mit bis zu drei Mitspieler*innen losziehen.

One Piece Odyssey

2:13 One Piece Odyssey - Im Launch-Trailer bricht die Strohut-Crew auf zu neuen Ufern

Erscheint am: 26. Juli

Mit One Piece Odyssey bekommt ihr ein umfangreiches Rollenspiel mit bis zu 60 Stunden Spielzeit, das eine völlig neue Geschichte erzählt und euch trotzdem die besten Momente der berühmten Anime-Serie nacherleben lässt. Ruffy und seine Mannschaft stranden nämlich auf einer Insel, die ihnen all ihre Kräfte raubt. Um sie wiederzubekommen, müssen sie bestimmte Erinnerungen noch einmal durchleben.

Nicht nur den Look, sondern auch die Atmosphäre und den Humor der Vorlage bringt One Piece Odyssey hervorragend rüber. Das Gameplay orientiert sich an klassischen JRPGs: Mit eurer Heldengruppe liefert ihr euch taktische, rundenbasierte Gefechte, in denen ihr nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip die Schwächen eurer Gegner geschickt ausnutzen müsst. Zwischendurch stoßt ihr bei der Erkundung der Spielwelt auf kleine Rätsel.

Darkest Dungeon II

1:13 Darkest Dungeon 2: Das düstere Rollenspiel kommt im Sommer auf die Switch

Erscheint am: 15. Juli

Das düstere Roguelike-RPG Darkest Dungeon war ein riesiger Indie-Überraschungshit. Der zweite Teil bringt das Kunststück fertig, die Stärken des Vorgängers zu bewahren und trotzdem vieles anders zu machen. Erhalten geblieben sind die spannenden rundenbasierten Taktikkämpfe, in denen ihr Risiken klug abwägen müsst. Eure Charaktere können nämlich dauerhafte Verletzungen erleiden oder sterben und für immer verloren gehen.

Diesmal kehrt ihr jedoch nicht nach jeder Expedition ins Dorf zurück, sondern steigt in eure eigene Kutsche und macht euch auf den Weg zum nächsten Gefecht. Welchen Weg ihr dabei einschlagt, könnt ihr selbst entscheiden. Scheitert ihr mit eurer Mission, die Apokalypse zu verhindern, fangt ihr von vorn an, bekommt aber je nach Erfolg Ressourcen für die nächste Reise. Bis zum Release-Termin am 15. Juli bekommt ihr im Nintendo eShop übrigens 15 Prozent Rabatt!

Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Arranger verbindet eine kreative Rätsel-Mechanik mit niedlicher Optik und einem RPG-Abenteuer.

Erscheint am: 25. Juli

Arranger ist eine Mischung aus Rollenspiel und Puzzle-Adventure mit einem niedlichen, farbenfrohen Look. Wir spielen Jemma, die sich in ihrer kleinen Heimatstadt eingeengt fühlt und deshalb zu einem Abenteuer in die spannende, aber auch gefährliche Außenwelt aufbricht. Das Besondere dabei: Der Boden unter ihren Füßen ist in Felder eingeteilt und mit jedem Schritt bewegt sich die Reihe, auf der Jemma steht, mit ihr zusammen vorwärts.

Das sorgt für spannende Rätsel, bei denen jeder Schritt durchdacht sein will: Stehen euch beispielsweise Monster im Weg, müsst ihr euch so bewegen, dass eure Waffe auf dem Feld vor euch liegt und ihr sie in die Monster hineinschiebt. Aber auch viele andere Aufgaben vom Angeln bis zum Schafescheren werden so zu einer Herausforderung. Die kreativen Level voller abgedrehter Ideen sorgen zusammen mit immer neuen Items und Feinden für reichlich Abwechslung.

The New Denpa Men

The New Denpa Men: Das Dorf auf eurer Heimatinsel könnt ihr im Stil von Animal Crossing ausbauen und verschönern.

Erscheint am: 22. Juli

The New Denpa Men erinnert ein wenig an Pokémon: Ihr fangt kleine Wesen namens Denpa Men, lasst diese in rundenbasierten Gefechten antreten und levelt sie auf. Um sportliche Wettkämpfe gegen andere Trainer geht es dabei allerdings nicht, vielmehr begebt ihr euch mit eurer Gruppe wie in einem klassischen JRPG auf Abenteuer, durchforstet finstere Dungeons, legt euch mit allerlei Monstern an und findet Schätze.

Andererseits hat The New Denpa Men aber auch viel mit Lebenssimulationen wie Animal Crossing und Stardew Valley gemein. Zwischen euren Expeditionen kehrt ihr nämlich auf eure eigene Heimatinsel zurück. Diese könnt ihr nach Lust und Laune ausbauen und sogar die Landschaft umgestalten. Außerdem findet ihr hier viele gemütliche Nebenaktivitäten und Einkaufsmöglichkeiten, wenn euch gerade nicht nach Kämpfen zumute ist.

SCHiM

1:16 SchiM - Neues Spiel für Nintendo Switch sieht super cool aus!

Erscheint am: 18. Juli

SCHiM ist ein ungewöhnlicher Plattformer mit einem einzigartigen Grafikstil, der irgendwo zwischen Bilderbuch und minimalistischer Karikatur liegt. Ihr spielt einen Schim. Dabei handelt es sich um schattenhafte Geister, die sowohl Objekte als auch Lebewesen beseelen und eigentlich an diese gebunden sind. Euer Schim hat allerdings seinen Menschen verloren und muss nun schnellstens den Weg zu ihm zurück finden.

Aus der Perspektive von schräg oben steuert ihr den Schim dazu durch abwechslungsreiche Level, von denen jeder seine eigene kleine Geschichte zu erzählen hat. Dabei könnt ihr stets nur von einem Schatten zum nächsten hüpfen, was bedeutet, dass ihr euch manchmal beispielsweise an vorbeieilende Passanten anheften müsst, um voranzukommen. Im Nintendo eShop gibt es noch bis zum Erscheinungstermin 10 Prozent Rabatt.

The Star Named EOS

In The Star Named EOS forscht ihr als junger Fotograf dem Geheimnis eurer Familie nach.

Erscheint am: 23. Juli

Bei The Star Named EOS handelt es sich um ein storybasiertes Adventure, das nicht zuletzt durch seine hübsche, handgezeichnete Spielwelt punktet. Ihr spielt einen jungen Fotografen, der sich auf eine Reise begibt, um seine Mutter zu finden. Diese hat ihm, als er noch ein Kind war, Briefe mit Fotos von allerlei weit entfernten Orten geschickt, bis sie eines Tages verschwunden ist. Mit eurer Kamera ausgerüstet versucht ihr nun, ihren Weg nachzuvollziehen.

Das Gameplay besteht dabei nicht nur darin, die alten Fotos so gut wie möglich nachzustellen. Ihr werdet unterwegs auch mit allerlei kniffligen Rätseln konfrontiert, die sich in den detaillierten Szenen um euch herum verstecken. Dabei werdet ihr stets von der Stimme eurer Mutter angeleitet, an die ihr euch mit jedem weiteren Schritt nach vorn besser erinnert, wodurch ihr der Aufdeckung eines alten Familiengeheimnisses immer näher kommt.