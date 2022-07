SchiM - Neues Spiel für PS4 und PS5 sieht super cool aus!

08.07.2022 11:35 Uhr

Für PS4 und PS5 wurden gestern sieben neue Indie-Spiele angekündigt. Darunter auch SchiM, in dem es um kleine Schattenkreaturen geht, die an Lebewesen gebunden sind und den Weg zu ihnen zurückfinden müssen. Dabei kommt das Spiel mit einer, wie wir finden, richtigen coolen und einzigartigen Optik daher. Der Release ist laut Entwickler Extra Nice im kommenden Jahr, also 2023.