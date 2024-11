Die 8 besten neuen Switch-Spiele im November: Mario-Hit, Rollenspiel-Epos, Katzen-Abenteuer & mehr!

Neben einem großen Mario-Spiel bietet der November noch einige weitere spannende Releases für Nintendo Switch.

Der November hält ein paar hochkarätige Neuerscheinungen für Nintendo Switch bereit, unter anderem ein neues Mario-Spiel, einen runderneuerten Rollenspiel-Klassiker und einen Indie-Überraschungshit mit einer Katze in der Hauptrolle: Damit ihr nicht das Beste verpasst, stellen wir euch hier die Highlights vor:

Mario & Luigi: Brothership

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Erscheint am: 7. November

Mit Mario & Luigi: Brothership bekommt die Rollenspiel-Reihe, die vor über 20 Jahren auf dem Game Boy Advance ihren Anfang nahm, endlich eine Fortsetzung für Switch. Diese schickt euch in eine einzigartige 3D-Welt: Mit einer Mischung aus Schiff und schwimmender Insel erforschen die beiden Brüder das in viele Inseln zerbrochene Land Konektania und stoßen dabei auf zahlreiche schrullige Charaktere, aber auch auf alte Bekannte wie Prinzessin Peach und Bowser.

Auf euren Erkundungstouren müsst ihr Rätsel, Platforming-Passagen und vielfältige Minispiele bewältigen. Der besondere Kniff dabei: Ihr steuert Mario und Luigi stets gleichzeitig! Für beide ist jeweils ein eigener Button zum Springen, Ausweichen und Angreifen reserviert. Im Fokus des Gameplays stehen aber die rundenbasierten Kämpfe. In diesen vereinen die beiden Brüder ihre individuellen Fähigkeiten zu mächtigen Kombo-Attacken.

Spart beim Kauf von Mario & Luigi: Brothership mit Nintendo Switch Game Coupons!

Mit den Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr große Switch-Spiele günstiger abstauben.

Falls ihr Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr beim Kauf von Mario & Luigi: Brothership übrigens kräftig sparen. Dann könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Nintendo Switch-Game-Coupons holen und diese für zwei große Switch-Spiele einlösen. Zum Beispiel könnt ihr euch mit Super Mario Party Jamboree gleich noch einen zweiten brandneuen Mario-Hit holen und spart im Vergleich zum Einzelkauf beider Spiele 20,98€.

Falls ihr lieber noch ein zweites reines Singleplayer-Spiel wollt, könnt ihr stattdessen zusammen mit Mario & Luigi: Brothership das im September erschienene The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom abstauben. Auch in diesem Fall spart ihr insgesamt 20,98€. Oder ihr schnappt euch mit Zelda: Tears of the Kingdom eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre. Da dieses einzeln 69,99€ kostet, liegt die Gesamtersparnis in diesem Fall sogar bei 30,98€!

Dragon Quest III 2D-HD Remake

Das Remake von Dragon Quest III lässt den Rollenspiel-Klassiker in neuer Gestalt auferstehen.

Erscheint am: 14. November

Mit Dragon Quest III bekommt ein Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 1988 ein aufwendiges Remake, das auf eine Mischung aus Retro- und modernem Look setzt, indem es 2D-Pixelfiguren teils mit detaillierten Hintergründen und teils mit schicken 3D-Umgebungen verbindet. Doch nicht nur die Grafik ist neu, es gibt auch zahlreiche Verbesserungen an der Steuerung und am Kampfsystem und sogar Änderungen an der Story des Originals.

Trotzdem ist auch Dragon Quest III 2D-HD Remake im Kern wieder ein klassisches JRPG mit taktischen Rundenkämpfen, die auf separaten Kampfbildschirmen stattfinden. Ihr schlüpft in die Rolle des Sohns eines großen Helden, der den Bösewicht Baramos besiegen will, dem sein Vater unterlegen war. Dazu begebt ihr euch auf eine epische Reise durch eine große und weitgehend offene Fantasy-Welt und sammelt unterwegs eine Gruppe treuer Gefährten um euch.

MySims: Cozy Bundle

1:51 MySims - Offizieller Trailer stellt das Sims-Spin-off vor

Erscheint am: 19. November

Mit dem MySims: Cozy Bundle bekommt ihr sowohl das ursprüngliche MySims als auch die Fantasy-Variante MySims: Kingdom in einem Paket. In den beiden Lebenssimulationen helft ihr dabei, eine Stadt beziehungsweise ein magisches Königreich wiederaufzubauen. Das tut ihr, indem ihr die Spielwelt erkundet, Aufgaben für die Bewohner erledigt und euch mit ihnen anfreundet, viele kleine Rätsel löst und eurer Kreativität beim Gestalten der Stadt freien Lauf lasst.

Durch das Abschließen von Aufgaben schaltet ihr neue Orte, eine Menge verschiedener Bauoptionen, welche von Gebäudetypen bis hin zur Inneneinrichtung reichen, und sogar neue Kleidungsstücke frei. All das setzt ihr ein, um möglichst niedliche und harmonische Welten zu erschaffen. Währenddessen lernt ihr im Spielverlauf eine Menge freundlicher bis schrulliger Charaktere kennen, die alle ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen haben.

LEGO: Horizon Adventures

0:53 LEGO Horizon Adventures: Das Switch-Abenteuer geht bald los!

Erscheint am: 14. November

LEGO: Horizon Adventures verbindet die Spielwelt der Open-World-Hits Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West mit der LEGO-typischen Gameplay-Mischung aus Erkundung, Action, kleinen Rätseln und Platforming. Ihr werdet in eine ferne Zukunft geschickt, in der die menschliche Zivilisation schon lange zusammengebrochen ist und majestätische Maschinen in der Gestalt von Dinosauriern die Natur durchstreifen.

Wie im Original macht ihr als die Protagonistin Aloy Jagd auf diese Maschinenwesen und beschützt euer Dorf. In LEGO: Horizon Adventures könnt ihr jedoch auch in die Rolle anderer Helden schlüpfen, die jeweils einzigartige Fähigkeiten mitbringen. Außerdem könnt ihr euer Heimatdorf mit LEGO-Gebäuden und Dekorationen neu gestalten. Ihr könnt allein oder zu zweit im Koop spielen, sowohl lokal an einer Konsole als auch online.

Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Erscheint am: 19. November

Der Indie-Überraschungshit Stray, der bei den Game Awards eine Auszeichnung zum besten Indie-Spiel abgeräumt hat, kommt ebenfalls bald auf Nintendo Switch. In dem Third-Person-Adventure schlüpft ihr in die Rolle einer Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und nun einsam durch die Straßen einer dystopischen, von menschenähnlichen Robotern bevölkerten Großstadt streift. Dabei stößt sie auf zahlreiche Gefahren, aber auch auf neue Freunde.

Die tolle Grafik und die niedlichen Animationen des Protagonisten dürften viel zum Erfolg des Spiels beigetragen haben. Das Gameplay besteht aus Rätseln, Platforming und kleinen Action-Einlagen, im Vordergrund steht aber eher das atmosphärische Spielerlebnis: Auf eurer Reise stoßt ihr auf viele kleine Geschichten, aus denen sich nach und nach ein Gesamtbild der zu Beginn noch sehr mysteriös wirkenden Spielwelt ergibt.

Tetris Forever

Tetris Forever liefert über 15 Tetris-Varianten und eine Dokumentation mit den beiden Schöpfern der Reihe.

Erscheint am: 12. November

Zum 40. Jubiläum des Puzzlespiel-Klassikers erscheint mit Tetris Forever eine Sammlung, die über 15 klassische Tetris-Varianten und eine komplett neue Version enthält. Bei letzterer handelt es sich um Tetris Time Warp: Hier wechseln bis zu vier Spieler*innen gleichzeitig an einer Konsole zwischen Tetris-Versionen aus verschiedenen Epochen, welche neben ihrem eigenen Look teilweise auch eigenen spielmechanische Ideen mitbringen.

Am zeitlosen Gameplay-Kern von Tetris hat sich in all den Jahrzehnten natürlich nichts geändert: In allen Varianten geht es darum, Blöcke zu Reihen zusammenzusetzen und diese so aufzulösen. Als Bonus bietet Tetris Forever noch eine ausführliche Dokumentation, in welcher der Tetris-Erfinder sowie der Gründer der Tetris Company euch durch die Geschichte des Spiels führen. Bis zum Release am 12. November bekommt ihr übrigens 15 Prozent Rabatt im Nintendo eShop.

Antonblast

Antonblast ist ein 2D-Action-Platformer im Stil eines 90er-Jahre-Cartoons.

Erscheint am: 12. November

Antonblast ist ein 2D-Action-Platformer mit einem knallbunten Pixelgrafikstil, der stark an Jump&Runs der Neunziger erinnert. Ihr spielt Dynamite Anton, der vom Teufel höchstpersönlich bestohlen wurde und sich nun aufmacht, um sich mit Gewalt und einem riesigen Hammer seinen Besitz zurückzuerobern. Dazu müsst ihr verschiedene bizarre Welten durchqueren, in deren teilweise zerstörbaren Umgebungen ihr eine Spur der Verwüstung hinterlasst.

Dynamite Anton bewegt sich in einem halsbrecherischen Tempo durch die Level, das stark an Sonic-Spiele erinnert. Die Jagd nach Bestzeiten sorgt dabei für eine hohe Motivation, Level immer wieder zu spielen, bis man sie perfekt beherrscht. Ihr werdet aber nicht gezwungen, euch zu beeilen, sondern dürft auch mal anhalten und in Ruhe die Welten erkunden. Mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop könnt ihr Antonblast übrigens jetzt schon ausprobieren!

Nine Sols

Nine Sols ist ein Soulslike mit einer Spielwelt, die asiatische Kultur und Cyberpunk vermischt.

Erscheint am: 26. November

Nine Sols ist ein 2D-Soulslike mit einem von Sekiro inspirierten Kampfsystem, das darauf abzielt, zuerst die Haltung des Gegners zu brechen, um ihm dann besonders schweren Schaden zuzufügen. Der Stil der handgezeichneten Spielwelt ist zwar stark von asiatischer Kultur beeinflusst, enthält aber auch Cyberpunk-Elemente. Die Geschichte dreht sich um ein altes, inzwischen verlassenes Reich einer außerirdischen Rasse.

Wie üblich in dem Genre kämpft ihr vor allem im Nahkampf gegen furchterregende und oftmals riesige Kreaturen. Protagonist Yi kann aber auch einen göttlichen Bogen zu Hilfe nehmen. In anspruchsvollen Bosskämpfen müsst ihr regelmäßig beweisen, dass ihr alle Mechaniken gemeistert habt. Das Leveldesign ist nicht streng linear, sondern im typischen Metroidvania-Stil verwinkelt aufgebaut und bietet dadurch Raum für die Erkundung verborgener Geheimnisse.