Eines der besten Switch-Spiele im Angebot: Action-Hit mit Metascore von 94 Punkten günstig bei Amazon sichern!

Gerade könnt ihr einen exklusiven Switch-Hit aus 2023 zum Sparpreis abstauben.

Momentan könnt ihr euch eines der laut internationalen Kritiken besten Switch-Spiele überhaupt günstig im Angebot schnappen: Den First-Person-Shooter Metroid Prime Remastered gibt es bei Amazon aktuell zum Schnäppchenpreis von nur 25€ – ein hervorragender Deal für ein so hochgelobtes und exklusives Spiel für Nintendo Switch.

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gelten wird. Angesichts des sehr günstigen Preises solltet ihr aber damit rechnen, dass es sehr schnell ausverkauft ist. So war es zumindest beim letzten Mal, als es Metroid Prime Remastered zu einem ähnlichen günstigen Preis im Amazon-Angebot gab.

Switch-Actionhit Metroid Prime Remastered: Was bietet die Shooter-Neuauflage?

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer

Die Neuauflage des ursprünglich 2002 für Game Cube erschienenen Klassiker Metroid Prime bietet vor allem deutlich bessere Grafik, dank höherer Auflösung sowie neuer Texturen und Lichteffekte. Auch die Steuerung wurde überarbeitet. Inhaltlich hat sich hingegen wenig geändert, was auch gut so ist, denn spielerisch ist der Metroidvania-Shooter nach wie vor hervorragend.

Metroid Prime ist eine Mischung aus First-Person-Shooter, Adventure und Erkundungsspiel, welche auf die typischen verschachtelten Metroidvania-Level setzt, für die die Reihe steht. Wie immer spielt ihr die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die nicht nur mit allerlei High-Tech-Waffen, sondern auch mit hilfreichen Ausrüstungsgegenständen und Fähigkeiten ausgestattet ist.

Metroid Prime ist ein First-Person-Shooter, der neben reichlich Action auch viel Wert auf Erkundung und kleine Rätsel legt.

Wie in allen Metroid-Spielen kann sich Samus beispielsweise in einen Ball zusammenrollen, um durch kleine Öffnungen zu passen. Solche Spezialfähigkeiten werden oft zur Lösung von Umgebungsrätseln gebraucht, müssen manchmal aber auch in den spektakulären Kämpfen gegen die riesigen Bossgegner klug eingesetzt werden, um den Sieg zu erringen.

Eure Mission besteht übrigens darin, den fremden Planeten Tallon IV zu erforschen. Hier sollen sich Weltraumpiraten versteckt halten, um gefährliche Experimente durchzuführen. Mit Hilfe ihres Scanners erfährt Samus mehr über den Planeten und auch über ihre Feinde und deckt so deren Schwachstellen auf, um ihnen anschließend das Handwerk zu legen.

