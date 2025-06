Eines der besten Open-World-Rollenspiele für PS5 gibt's jetzt im Angebot: Wer diesen AAA-Hit verpasst hat, sollte ihn jetzt nachholen!

Diesen AAA-Hit sollte man wirklich nicht verpassen, wenn man etwas für Action-Rollenspiele mit offener Spielwelt übrig hat.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der ganz großen AAA-Rollenspiele in seiner PS5-Version im Sonderangebot sichern. Wer den riesigen Open-World-Hit, der in unserem GamePro-Test stolze 91 Punkte bekommen hat, tatsächlich noch immer nicht gespielt haben sollte, hat jetzt die Chance, das Versäumte günstig nachzuholen und sich die Ultimate Edition zum stark reduzierten Preis zu schnappen:

Durch die Days of Play gibt es bei Amazon übrigens gerade noch viele weitere PS5-Spiele und sogar Hardware wie DualSense Controller günstiger. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 11. Juni, die besten Deals dürften aber schon früher ausverkauft sein. Hier findet ihr die Übersicht:

Riesiges Open-World-Rollenspiel in seiner besten Version schnappen!

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Autoplay

Die Rede ist natürlich von Cyberpunk 2077, das zum Release noch einige Kritik für seinen technischen Zustand einstecken musste. Inzwischen sind aber zumindest auf der PS5 nahezu sämtliche Probleme ausgeräumt, das Science-Fiction-Rollenspiel läuft hervorragend auf der Konsole und sieht noch dazu fantastisch aus.

Die Open World von Cyberpunk 2077 versetzt euch in die dystopische Metropole Night City und erzählt euch düstere Geschichten im Stil von Blade Runner, die sich um organisiertes Verbrechen, die Verschmelzung von Mensch und Maschine, Korruption und staatliche Kontrolle drehen. Die Atmosphäre der offensichtlichen Filmvorbilder hat CD Projekt (The Witcher) dabei exzellent eingefangen.

Mit der Ultimate Edition bekommt ihr noch die umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty dazu, die ungefähr 30 Stunden Spielzeit (zusätzlich zu den etwa 65 Stunden des Hauptspiels), einen weiteren Stadtteil namens Dogtown und eine ganz neue Story liefert. Diesmal ähnelt die Geschichte eher einem Agenten-Thriller und bringt dadurch noch einmal eine ganz eigene Atmosphäre und frischen Wind ins Spiel.

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Dass Cyberpunk 2077 nach dem Überwinden der Startschwierigkeiten viel Lob von Spielern und Kritikern bekommen hat, liegt aber nicht nur an der offenen Spielwelt und den toll geschriebenen Quests, sondern auch am Gameplay, das durch seine enorme spielerische Freiheit glänzt. In weiten Teilen könnt ihr das Action-Rollenspiel einfach wie einen First Person Shooter spielen, wenn ihr wollt. Schleichen, Hacking und Diplomatie sind jedoch ebenfalls möglich und in manchen Fällen klüger.

Alles in allem kann man Cyberpunk 2077 in seiner heutigen Form nur allen empfehlen, die ein immersives Rollenspielerlebnis wollen und auch nur ein wenig mit dem Szenario anfangen können. Das gilt natürlich ganz besonders, wenn man den Open-World-Hit wie aktuell im Amazon-Angebot günstiger abstauben kann: