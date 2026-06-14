Beste PS5-Angebote am Amazon Prime Day 2026: PS5 Pro, Spiele, Controller – Was werden die Top-Deals?

Der Amazon Prime Day 2026 wird sicherlich eine Menge PS5-Angebote liefern, aber es gibt auch einiges, das vermutlich nicht reduziert sein wird.

Schon sehr bald startet der große Amazon Prime Day 2026: Vom 23. bis zum 26. Juni können Prime-Mitglieder wieder viele tausend Sonderangebote aus allen möglichen Kategorien abstauben. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie auf dieser Seite finden, auf der Amazon schon jetzt die ersten Vorab-Angebote aufführt:

Unter den Angeboten werden mit Sicherheit auch einige günstige PS5-Deals sein. Wie üblich am Amazon Prime Day gilt jedoch: Die begehrtesten Angebote könnten sehr schnell ausverkauft sein. Damit ihr nicht das Beste verpasst, erklären wir euch hier, womit ihr rechnen und worauf ihr achten solltet:

PS5 Pro & PS5 Slim am Prime Day: Welche Version der Konsole gibt es günstig?

Ob die PS5 Pro unter den Prime Day Angeboten sein wird, ist schwer zu sagen. Die PS5 Slim Disc Edition gibt es aber schon jetzt ein gutes Stück günstiger.

Sowohl die PS5 Pro als auch die PS5 Slim haben erst im April eine Preiserhöhung um saftige 100€ durchgemacht. Richtige Schnäppchenangebote für die Konsolen sind deshalb zum Prime Day nicht zu erwarten, aber wir hoffen zumindest auf einigermaßen vernünftige Preise. Tatsächlich bekommt ihr zumindest die PS5 Slim Disc Edition schon jetzt ein gutes Stück günstiger:

Bei der PS5 Pro und der PS5 Slim Digital sieht es leider schlechter aus, beide Konsolen hat Amazon aktuell nicht mal auf Lager, zumindest nicht als Neuware. Das könnte sich aber natürlich zum Prime Day wieder ändern:

Übrigens solltet ihr nicht vergessen, dass Amazon gerade zum Prime Day auch ganz gerne mal generalüberholte Versionen von Konsolen verkauft. Wer sich die PS5 möglichst günstig sichern will, sollte also die Augen offen halten, ob hier Deals auftauchen:

PS5-Spiele am Amazon Prime Day: Welche Hits sind diesmal günstig?

15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Während wir bei den PS5-Konsolen nur auf gute Deals hoffen können, sind wir uns bei den PS5-Spielen ziemlich sicher, dass es zum Amazon Prime Day starke Angebote geben wird. So war es nämlich auch bei den Prime Days der letzten Jahre.

Allerdings würden wir weniger mit den First-Party-Spielen von Sony rechnen, da es diese gerade erst durch die Days of Play günstiger gab. Stattdessen solltet ihr vor allem auf die großen Third-Party-Titel achten, sowohl auf diejenigen aus 2026 als auch auf besonders günstige Schnäppchen aus früheren Jahrgängen. Hier haben wir eine Liste mit ein zehn Sale-Kandidaten für euch, die ihr im Blick behalten könnt. Ein paar sind sogar jetzt schon günstiger:

PS5-Controller am Amazon Prime Day: Achtet auf die Alternativen zu Sony!

Auf günstige DualSense Controller am Prime Day würden wir nicht unbedingt rechnen. Bei Alternativen wie dem Razer Wolverine V2 Pro, den ihr hier seht, sind die Chancen größer.

Bei den Controllern verhält es sich ähnlich wie bei den Spielen: Die originalen DualSense Controller von Sony gab es gerade erst durch die Days of Play Sales günstiger, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auf neue Top-Angebote zum Prime Day nicht besonders hoch. Trotzdem kann man natürlich zumindest mal ein Auge auf sie haben:

Dass es PS5-Controller von Drittanbietern günstig geben wird, ist hingegen sehr wahrscheinlich. Im oberen Preisbereich gibt es eine ganze Reihe von High-End-Controllern, die mit dem DualSense Edge konkurrieren können. Hier ein paar Beispiele:

Auch Low-Budget-Controller für PS5 gibt es bei Amazon. Bei diesen handelt es sich allerdings um Gamepads ohne offizielle Lizenz, für deren Qualität wir nicht die Hand ins Feuer legen wollen, darunter zum Beispiel diese hier:

Weiteres PS5-Zubehör am Prime Day: Headsets, PS5-SSDs und mehr

Ob es die Sony Pulse Headsets für PS5 günstiger geben wird, ist nicht sicher, aber andere PS5-Headsets werden auf jeden Fall unter den Angeboten sein.

Mit Sicherheit wird es auch anderes PS5-Zubehör wie Headsets, DualSense-Ladegeräte oder auch Standfüße für die Konsole am Prime Day im Angebot geben. Mit etwas Glück könnte auch die ein oder andere PS5-SSD dabei sein, obwohl wir durch die in letzter Zeit stark gestiegenen Preise ebenso wie bei den Konsolen nicht mit echten Top-Deals rechnen würden. Sobald die Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden: