Beste PS5-Angebote am Amazon Prime Day 2026: PS5 Pro, Spiele, Controller – Was werden die Top-Deals?

Schon sehr bald startet der große Amazon Prime Day 2026: Vom 23. bis zum 26. Juni können Prime-Mitglieder wieder viele tausend Sonderangebote aus allen möglichen Kategorien abstauben. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie auf dieser Seite finden, auf der Amazon schon jetzt die ersten Vorab-Angebote aufführt:Amazon Prime Day 2026: alle Angebote im Überblick!
Unter den Angeboten werden mit Sicherheit auch einige günstige PS5-Deals sein. Wie üblich am Amazon Prime Day gilt jedoch: Die begehrtesten Angebote könnten sehr schnell ausverkauft sein. Damit ihr nicht das Beste verpasst, erklären wir euch hier, womit ihr rechnen und worauf ihr achten solltet:
PS5 Pro & PS5 Slim am Prime Day: Welche Version der Konsole gibt es günstig?
Sowohl die PS5 Pro als auch die PS5 Slim haben erst im April eine Preiserhöhung um saftige 100€ durchgemacht. Richtige Schnäppchenangebote für die Konsolen sind deshalb zum Prime Day nicht zu erwarten, aber wir hoffen zumindest auf einigermaßen vernünftige Preise. Tatsächlich bekommt ihr zumindest die PS5 Slim Disc Edition schon jetzt ein gutes Stück günstiger:PS5 Slim Disc Edition jetzt schon günstiger sichern!
Bei der PS5 Pro und der PS5 Slim Digital sieht es leider schlechter aus, beide Konsolen hat Amazon aktuell nicht mal auf Lager, zumindest nicht als Neuware. Das könnte sich aber natürlich zum Prime Day wieder ändern:
Übrigens solltet ihr nicht vergessen, dass Amazon gerade zum Prime Day auch ganz gerne mal generalüberholte Versionen von Konsolen verkauft. Wer sich die PS5 möglichst günstig sichern will, sollte also die Augen offen halten, ob hier Deals auftauchen:PlayStation 5 generalüberholt bei Amazon schnappen!
PS5-Spiele am Amazon Prime Day: Welche Hits sind diesmal günstig?
Während wir bei den PS5-Konsolen nur auf gute Deals hoffen können, sind wir uns bei den PS5-Spielen ziemlich sicher, dass es zum Amazon Prime Day starke Angebote geben wird. So war es nämlich auch bei den Prime Days der letzten Jahre.
Allerdings würden wir weniger mit den First-Party-Spielen von Sony rechnen, da es diese gerade erst durch die Days of Play günstiger gab. Stattdessen solltet ihr vor allem auf die großen Third-Party-Titel achten, sowohl auf diejenigen aus 2026 als auch auf besonders günstige Schnäppchen aus früheren Jahrgängen. Hier haben wir eine Liste mit ein zehn Sale-Kandidaten für euch, die ihr im Blick behalten könnt. Ein paar sind sogar jetzt schon günstiger:
- Gothic 1 Remake bei Amazon
- Resident Evil Requiem bei Amazon
- 007 First Light bei Amazon
- Pragmata bei Amazon
- The Elder Scrolls V: Oblivion Remastered bei Amazon
- Clair Obscur: Expedition 33 bei Amazon
- Starfield bei Amazon
- Silent Hill f bei Amazon
- Anno 117: Pax Romana bei Amazon
- Split Fiction bei Amazon
PS5-Controller am Amazon Prime Day: Achtet auf die Alternativen zu Sony!
Bei den Controllern verhält es sich ähnlich wie bei den Spielen: Die originalen DualSense Controller von Sony gab es gerade erst durch die Days of Play Sales günstiger, deshalb ist die Wahrscheinlichkeit auf neue Top-Angebote zum Prime Day nicht besonders hoch. Trotzdem kann man natürlich zumindest mal ein Auge auf sie haben:
Dass es PS5-Controller von Drittanbietern günstig geben wird, ist hingegen sehr wahrscheinlich. Im oberen Preisbereich gibt es eine ganze Reihe von High-End-Controllern, die mit dem DualSense Edge konkurrieren können. Hier ein paar Beispiele:
- Razer Wolverine V2 Pro PS5-Controller
- Nacon PS5 Revolution Pro Controller
- Victrix Pro BFG Reloaded PS5-Controller
Auch Low-Budget-Controller für PS5 gibt es bei Amazon. Bei diesen handelt es sich allerdings um Gamepads ohne offizielle Lizenz, für deren Qualität wir nicht die Hand ins Feuer legen wollen, darunter zum Beispiel diese hier:
- Subsonic Wireless Controller für PS5
- GGiking Wireless Controller für PS5
- Dinosoo Wireless Controller für PS5
Weiteres PS5-Zubehör am Prime Day: Headsets, PS5-SSDs und mehr
Mit Sicherheit wird es auch anderes PS5-Zubehör wie Headsets, DualSense-Ladegeräte oder auch Standfüße für die Konsole am Prime Day im Angebot geben. Mit etwas Glück könnte auch die ein oder andere PS5-SSD dabei sein, obwohl wir durch die in letzter Zeit stark gestiegenen Preise ebenso wie bei den Konsolen nicht mit echten Top-Deals rechnen würden. Sobald die Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:PS5-Angebot am Amazon Prime Day schnappen!