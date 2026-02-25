Resident Evil Requiem im Video-Test

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar für PC, Playstation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Der neueste Teil der Reihe versucht dabei etwas, was die Serie schon einmal vergeigt hat: mehrere Spielstile in einem großen Ganzen zu vereinen.

Unsere GameStar-Kollegin Natalie verrät euch im Test-Video, wo die großen Stärken des neuen Ablegeres liegen und worauf ihr beim Kauf trotzdem achten müsst!