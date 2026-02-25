Läuft gerade Resident Evil Requiem im Video-Test
Resident Evil Requiem im Video-Test

0 Aufrufe

Resident Evil Requiem im Video-Test

Natalie Schermann
25.02.2026 | 16:00 Uhr

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar für PC, Playstation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Der neueste Teil der Reihe versucht dabei etwas, was die Serie schon einmal vergeigt hat: mehrere Spielstile in einem großen Ganzen zu vereinen.

Unsere GameStar-Kollegin Natalie verrät euch im Test-Video, wo die großen Stärken des neuen Ablegeres liegen und worauf ihr beim Kauf trotzdem achten müsst!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   15:34

vor 40 Minuten

Resident Evil Requiem im Video-Test
Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück Video starten   3:24

12.12.2025

Resident Evil Requiem: Leon kehrt im TGA-Trailer zurück
Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9 Video starten   2     1   41:44

vor 3 Wochen

Horror-Revolution Oder Action-Flop? - So gut wird Resident Evil 9
Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr Video starten   1   2:31

12.09.2025

Im neuen Switch 2-Trailer zu Resident Evil Requiem säuselt uns der nächste Bösewicht ins Ohr
Video-Tests

Video-Tests
1.002 Videos

Zum Kanal
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem

Genre: Action

Release: 27.02.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   7     2:00:03

vor einem Tag

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1:25

vor 4 Stunden

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 20 Stunden

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 5 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   15:34

vor 34 Minuten

Resident Evil Requiem im Video-Test
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor einem Tag

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Resident Evil Requiem im Video-Test Video starten   15:34

vor 34 Minuten

Resident Evil Requiem im Video-Test
Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion Video starten   1:25

vor 4 Stunden

Marathon: Neuer Cinematic-Trailer zeigt die Rook-Klasse für Solo-Spielende in Aktion
Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich Video starten   9:01

vor 20 Stunden

Season 2 macht die Probleme von Battlefield 6 mehr als deutlich
Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an Video starten   2:24

vor 23 Stunden

Im neuen Trailer zu Toy Story 5 legen sich Woody, Buzz und die anderen Spielzeuge mit einer KI an
Olympiasieger + Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen Video starten   1:48:16

vor einem Tag

Olympiasieger & Gamer: Wie Videospiele Philipp Raimund zu Gold verhalfen
Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5? Video starten   1     1   11:02

vor einem Tag

Graue Moral, Open World und Hühnermonster: Wird Fable ein Witcher 3.5?
In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften Video starten   1:30

vor einem Tag

In Detektiv Conans 29. Kinofilm jagt Conan ein mysteriöses schwarzes Motorrad und seinen Fahrer, die überall Chaos stiften
Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​ Video starten   7     2:00:03

vor einem Tag

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​
Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor Video starten   1:07

vor einem Tag

Wednesday: Netflix stellt den Cast von Staffel 3 vor
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   2   17:57

vor einem Tag

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor 2 Tagen

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 4 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
mehr anzeigen