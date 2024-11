Das beste PS5-exklusive Open-World-Spiel gibt's jetzt im Black-Friday-Angebot zum Schnäppchenpreis!

Eigentlich ist dieses Open-World-Spiel für PS5 eher für seine belebte, laute Großstadt berühmt. Szenen wie diese gibt es aber auch.

Der Black Friday ist da und bietet auch 2024 wieder die Möglichkeit, eine Menge PS5-Spiele zu Top-Preisen abzustauben. Auch viele der ganz großen Exklusivhits sind unter den Angeboten. Im Amazon Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt beispielsweise das beste PS5-exklusive Open-World-Spiel zum Schnäppchenpreis sichern:

Prinzipiell läuft der Deal noch bis zum 2. Dezember, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Falls das passieren sollte, findet ihr ihn alternativ jedoch ebenfalls bei MediaMarkt.

Open-World-Hit für PS5: riesengroß, wunderschön und jetzt mit noch mehr Abwechslung!

Die Open World von Spider-Man 2 ist riesig, auch Brooklyn und Queens sind diesmal mit dabei.

Es geht hier natürlich um Marvel’s Spider-Man 2, das in unserem GamePro-Test stolze 92 Punkte abgestaubt hat. Das Open-World-Spiel ist nicht nur deshalb besser als sein ohnehin schon sehr gelungener Vorgänger, weil es die technischen Möglichkeiten der PS5 ausnutzt und dadurch jetzt eine fantastische Weitsicht über Manhattan bietet, mit kleinen Details in der Ferne und realistischen Lichtspiegelungen durch Raytracing.

Die Stärken von Spider-Man 2 liegen auch und vor allem im spielerischen Bereich. Diesmal wechseln wir nämlich zwischen Peter Parker und Miles Morales. Da beide neue, individuelle Spezialfertigkeiten mitbringen, gibt es in den Kämpfen viel mehr Abwechslung und neue taktische Möglichkeiten. Außerdem bekommen wir nun neben der packenden Story und dem üblichen Open-World-Kram endlich spannende Nebenmissionen geboten, die eines Superhelden würdig sind.

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

All die alten Stärken, die schon Teil 1 zu einem tollen Spiel machten, findet ihr zudem natürlich auch in Spider-Man 2 wieder. Die größte davon ist sicherlich das Bewegungssystem: Sich von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer zu schwingen, vermittelt nach wie vor ein atemberaubendes Geschwindigkeitsgefühl und ist jetzt sogar noch besser animiert. Deshalb macht man es oft freiwillig, obwohl es dank der neuen Netzflügel, die uns über weite Entfernungen gleiten lassen, gar nicht mehr so nötig ist.

Alles in allem ist Marvel’s Spider-Man 2 jedenfalls ein fantastisches Open-World-Spiel, das sowohl technisch als auch spielerisch alles bietet, was man von einem großen Exklusivhit erwarten kann. Spätestens jetzt zum günstigen Black-Friday-Preis sollte man zuschlagen, denn wozu, wenn nicht hierfür, hat man die PS5 sonst überhaupt?

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr bereits viele der besten Black-Friday-Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Auch in den nächsten Tagen bis zum Ende der Sales am Montag werden wir euch auf dem Laufenden halten. Hier ein paar der aktuellsten Deals: