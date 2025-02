Das beste PS5-Rennspiel 2024 gibt's jetzt im Angebot: Sichert euch starke 65% Rabatt auf diesen Top-Hit!

Das beste PS5-Rennspiel des letzten Jahres gibt's jetzt bereits zum Schnäppchenpreis.

Zugegeben: Die PlayStation 5 wird nicht gerade mit tollen Rennspielen überflutet. Der eine oder andere Top-Titel erscheint aber doch in jedem Jahr, allein schon durch die großen, regelmäßig wiederkehrenden Racing-Reihen. In 2024 war dieses PS5-Spiel, das ihr bei Amazon gerade stolze 65 Prozent günstiger im Angebot bekommt, laut Meinung vieler Kritiker das Beste seines Genres:

Laut Amazon handelt es sich um ein „befristetes Angebot“. Wie lange es dauert, verrät der Händler allerdings nicht. Macht euch also darauf gefasst, dass der PS5-Rennspielhit schon bald wieder teurer sein könnte.

PS5-Rennspielhit aus 2024: Mehr Realismus geht kaum!

5:16 F1 24 bietet auch auf der Strecke ein paar tiefgreifende Neuerungen

Autoplay

Die Rede ist von F1 24. Der Titel der Rennspiel-Experten von Codemasters ist der jüngste Teil der Reihe (der Release-Termin von F1 25 wurde noch nicht offiziell angekündigt) und bietet wie übliche eine realitätsnahe Simulation des Rennsports. Selbst die kleinsten Details bis hin zu den Auswirkungen der Reifentemperatur werden hier berechnet, um ein möglichst authentisches Fahrgefühl zu bieten.

Im Vergleich zum Vorgänger hat F1 24 dabei einen weiteren Schritt nach vorn gemacht, weil Codemasters in diesem Jahrgang noch einmal grundsätzlich die Modelle der Wagen überarbeitet und auf den neusten Stand der Technik gebracht hat. Falls ihr noch Neulinge in der Welt der F1-Spiele seid, solltet ihr euch vom Detailgrad der Simulation aber nicht einschüchtern lassen: F1 24 bietet zahlreiche Fahrhilfen und Optionen, um euch den Einstieg zu erleichtern.

Einen Nachteil gegenüber F1 23 gibt es allerdings auch: Ein echter Story-Modus fehlt diesmal. Dafür dürft ihr nun im Karriere-Modus nicht nur als neu erstellter Charakter spielen, sondern in die Rolle von Stars wie Lewis Hamilton oder Max Verstappen schlüpfen. Dabei werden euch sogar speziell angepasste Zwischensequenzen geboten.

Die Fahrzeugmodelle hat Codemasters für F1 24 noch einmal gründlich überarbeitet.

Außerdem bekommt ihr natürlich wie immer viele verschiedene Multiplayer-Modi, die für eine hohe Langzeitmotivation sorgen. Ihr könnt euch nicht nur mit Spieler*innen auf der ganzen Welt oder zu Hause im Splitscreen messen, sondern auch in der Online-Koop-Karriere zu zweit als Team-Mitglieder antreten.

Natürlich ist F1 24 trotz allem kein Spiel für jeden. Wer auf Realismus pfeift und lieber einen spaßigen Arcade-Racer mit Open World haben möchte, wird auf der PS5 etwa mit Need for Speed Unbound oder The Crew Motorfest besser bedient. Für Rennsport-Fans ist die Simulation von Codemasters aber auf jeden Fall ein Muss, vor allem zum aktuellen Angebotspreis von 27,99€ (UVP: 79,99€):