Das sind die 10 besten PS5-Spiele im Black Friday Sale: Jetzt große Exklusivhits im Angebot abstauben!

Der Black Friday ist DIE Chance, große PS5-Spiele zum kleinen Preis abzustauben.

Sowohl Amazon als auch MediaMarkt haben heute neue PS5-Angebote in ihren Black Friday Sales gestartet. Darunter findet ihr neben Hardware wie der Konsole und dem DualSense Controller auch eine Menge großer Exklusivspiele, vom Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man 2 bis hin zum erst vor wenigen Monaten erschienenen Kritikerliebling Astro Bot. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Amazon-Angebote:

Die größere Spiele-Auswahl findet ihr derzeit allerdings bei MediaMarkt, vor allem deshalb, weil bei Amazon eine ganze Reihe von Spielen schon jetzt ausverkauft oder nur noch bei teureren Marktplatzhändlern verfügbar sind. The Last of Us Part I und Gran Turismo 7 sind bei Amazon beispielsweise schon weg, aber bei MediaMarkt noch verfügbar:

Bei beiden Händlern gibt es übrigens oft auch die PS4-Version der Spiele im Angebot, zumeist ist diese noch ein paar Euro günstiger als die grafisch aufwendigere PS5-Fassung.

PS5-Spiele im Black Friday Sale: Das sind die 10 besten Angebote!

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Wir haben die Deals der beiden Händler verglichen und euch hier zehn Top-Angebote herausgesucht, wobei wir natürlich bei jedem Spiel auf den aktuell günstigsten Deal verlinken, falls es Preisunterschiede gibt. Beachtet dabei bitte, dass die Preise sich jederzeit ändern können und insbesondere bei Amazon günstige PS5-Spiele gerne mal sehr schnell ausverkauft sind:

Wie schon gesagt, gibt es aktuell noch viele weitere PS5-Angebote im Black Friday Sale, von DualSense Controllern über PlayStation VR2 bis hin zur PS5-Slim-Konsole selbst. Alle wichtigen Deals findet ihr bereits auf unserer GamePro Deal-Übersicht, die aktuellsten Black-Friday-Angebote gibt es direkt hier: