Das beste Sandbox-Rollenspiel für PS5 im Angebot: In dieser Open World seid ihr wirklich frei!

Jetzt könnt ihr euch eines der besten Sandbox- und Mittelalterspiele günstig für PS5 schnappen.

Wollt ihr endlich mal ein PS5-Spiel, das spielerische Freiheit nicht nur verspricht, sondern auch wirklich liefert? Oder habt ihr einfach nur Lust auf eine dynamische Mittelalter-Simulation? In beiden Fällen solltet ihr Mount & Blade 2: Bannerlord mal eine Chance geben. Das Sandbox-Rollenspiel mit Open World könnt ihr bei Amazon gerade für günstige 14,98€ (Preis im PS Store: 49,99€) abstauben:

Auch die Version für Xbox Series X und Xbox One gibt es günstig, die PS4-Version hingegen ist leider bereits vergriffen. Amazon macht keien Angaben dazu, wie lange die Preise gelten

Mount & Blade 2: Eine Mittelalter-Sandbox mit völliger Freiheit

Mount & Blade 2 mischt die Genres Action, Strategie und Rollenspiel miteinander und versetzt euch in das mittelalterliche Reich Calradia, wo sich nach dem Tod des Herrschers verschiedene potentielle Nachfolger um den Thron streiten. Die Story ist bestenfalls zweitrangig, im Sandbox-Modus könnt ihr sogar ganz auf sie verzichten. Ein großer Verlust ist das nicht, denn in Mount & Blade geht es darum, dass ihr eure eigenen Geschichten schreibt.

26:52 Mount & Blade 2 ist wie Skyrim - in krasser!

Ihr werdet ohne genaue Vorgaben in die Spielwelt entlassen und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Beispielsweise köntn ihr Handel treiben, euer Geld als Räuber erwerben oder als Söldner bei einer der Fraktionen anheuern. Das nötige Kleingeld und einen guten Ruf vorausgesetzt, könnt ihr aber auch Truppen um euch scharen, Städte erobern und euch schließlich selbst zum Herrscher aufschwingen.

Die Spielwelt erkundet ihr gemeinsam mit euren Truppen auf einer Übersichtskarte, in Kämpfen steuert ihr eure Spielfigur aber direkt in der Third-Person-Perspektive, zu Fuß oder zu Pferd, und erlebt dabei spannende, actionreiche Feld- und Belagerungsschlachten. Auch die Städte und Dörfer lassen sich in Third Person begehen.

An Schlachten nehmt ihr in Mount & Blade 2: Bannerlord direkt in der Third-Person-Perspektive teil. Besonders spannend ist das Erobern oder Verteidigen von Burgen.

Was auch immer ihr tut, es hat auf jeden Fall Folgen für eure Umgebung und das Machtgefüge der Spielwelt. Diese steht nämlich nicht still und wartet darauf, dass ihr Quests erledigt. Stattdessen tobt um euch herum der Kampf um den Thron, ganz egal, ob ihr daran teilnehmt oder nicht. Selbst kleinere Aktionen eurerseits können das Gleichgewicht verändern und dafür sorgen, dass das Schlachtenglück in die eine oder andere Richtung kippt.

