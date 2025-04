Die besten Speicherkarten für Nintendo Switch 2: Darauf müsst ihr beim Kauf einer MicroSD Express unbedingt achten!

Ihr wollt euch eine Speicherkarte für Nintendo Switch 2 kaufen? Hier erfahrt ihr, welche MicroSDs die Richtigen sind.

Was sich in Leaks vorab schon angedeutet hatte, ist inzwischen Gewissheit geworden: Die gewöhnlichen MicroSD-Speicherkarten der alten Switch werden mit der Nintendo Switch 2 nicht mehr funktionieren. Um die höheren technischen Anforderungen der neuen Spiele stemmen und dabei für kurze Ladezeiten sorgen zu können, braucht ihr eine teurere MicroSD Express-Speicherkarte wie diese hier:

Wir fassen euch an dieser Stelle kurz zusammen, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für die Nintendo Switch 2 achten müsst und welche MicroSD Express-Karte ihr euch zulegen solltet. Wir stützen uns dabei auf die offiziellen Angaben, die Nintendo bisher zur Switch 2 gemacht hat:

Wie schnell muss eine Switch 2-Speicherkarte sein?

Beim Kauf einer Speicherkarte für Nintendo Switch 2 müsst ihr auf das "EX" achten, das wir euch hier mit roten Pfeilen markiert haben.

Laut dem Nintendo Switch Customer Support müsst ihr nur darauf achten, dass es sich bei eurer MicroSD tatsächlich um eine Express-Karte handelt. Woran ihr diese Karten erkennt, seht ihr auf dem Bild oben. Lasst euch beim Kauf nicht von Marketing-Bezeichnungen wie „Extreme“ verwirren, die man auch bei langsamen Karten findet! Was zählt, ist nur das offizielle „EX“-Logo der Express-Karten, das direkt auf der Karte zu sehen sein muss.

Darüber hinaus werden von Nintendo keine Vorschriften zur minimalen Geschwindigkeit gemacht. Es scheint also, als wären alle echten MicroSD Express-Speicherkarten für die Nintendo Switch 2 geeignet. Das ist kein Wunder, schließlich sind die Standards für diese Karten sehr hoch, sie haben in der Regel eine Lesegeschwindigkeit von 800 MB/s oder höher. Zum Vergleich: Die Switch 1 kam schon mit 80 MB/s aus.

Hier die aktuell am besten verfügbaren MicroSD Express-Speicherkarten mit ihren offiziellen Geschwindigkeitsangaben:

Wie groß sollte seine MicroSD Express Speicherkarte für Switch 2 sein?

Die offizielle Switch 2-Speicherkarten von SanDisk und Samsung, die Nintendo bereits gezeigt hat und die bald verfügbar sein sollen, haben 256 GB Speicher.

Auch wenn weniger theoretisch möglich ist, empfehlen wir euch, eine Speicherkarte mit mindestens 256 GB zu kaufen. Switch 2-Spiele dürften aufgrund der höheren Grafikqualität deutlich mehr Speicherplatz brauchen, als wir es von der ersten Switch gewohnt sind, sodass kleinere Karten sich schlicht nicht mehr lohnen.

Schließlich hat es seinen Grund, dass Nintendo die Größe des internen Speichers bei der Switch 2 auf 256 GB erhöht hat, von 32 GB bei der normalen Switch und 64 GB bei der Switch OLED. Auch die offiziellen Switch-2-Speicherkarten, die bereits im My Nintendo Store zu sehen (aber noch nicht bestellbar) sind, haben 256 GB Speicherplatz.

Die offizielle Obergrenze für Switch-2-Speicherkarten liegt laut Nintendo übrigens bei 2TB Speicherplatz. Da ihr kaum größere Karten finden werdet, ist diese Einschränkung aber nur Theorie. Die größte MicroSD Express, die aktuell einigermaßen gut verfügbar ist, ist die Lexar Play Pro mit 1TB:

Welche microSD Speicherkarten sollte man für die Switch 2 kaufen?

Die SanDisk MicroSD Express Speicherkarte ist die günstigste aktuell verfügbare Switch-Speicher und unsere Kaufempfehlung.

Ihr habt nicht unbedingt viel Auswahl, wenn ihr jetzt eine für Nintendo Switch 2 geeignete MicroSD Express-Speicherkarte kaufen wollt. Bislang sind nur wenige Karten mit der nötigen Geschwindigkeit auf dem Markt. Unsere aktuelle Kaufempfehlung ist zugleich auch die momentan günstigste Speicherkarte, nämlich die SanDisk MicroSD Express. Da auch manche der offiziellen Speicherkarten von SanDisk kommen werden, dürfte der Unterschied zu dieser Karte gering sein:

Natürlich könnt ihr euch auch die Lexar Play Pro oder die Adata Premier Extreme schnappen. Da vermutlich kein allzu großer Unterschied bei den Ladezeiten zwischen diesen Karten bestehen wird (Tests mit der Switch 2 stehen allerdings erst noch aus!), habt ihr nach derzeitigem Stand wenig Grund dazu, solange die SanDisk-Speicherkarte günstiger verfügbar ist.

Ansonsten könnt ihr auch darauf warten, dass die offiziellen Speicherkarten erscheinen, die Nintendo bereits vorgestellt hat und die man ab 59,99€ bekommen können soll. Die Vorbestellungen im My Nintendo Store sollen allerdings zunächst nur für diejenigen verfügbar sein, die auch die Switch 2 dort vorbestellt haben. Alle anderen schauen also erst mal in die Röhre, es sei denn, die Speicherkarten tauchen bald auch bei anderen Shops auf.