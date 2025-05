Die besten Spiele für Switch 2: Diese 12 Hits & Geheimtipps erscheinen direkt zum Launch der Konsole im Nintendo eShop!

Ihr sucht nach Spielen für eure brandneue Nintendo Switch 2? Dann haben wir hier elf Vorschläge für euch.

Jetzt ist es endlich soweit: Nächste Woche (genauer gesagt am 5. Juni) erscheint die Nintendo Switch 2 und zugleich mit ihr feiern auch zahlreiche neue Switch 2-Spiele ihren Release. Wir haben euch in diesem Artikel 11 Highlights herausgesucht, die ihr direkt am Launch-Tag über den Nintendo eShop bekommen könnt, und erklären euch kurz, was sie bieten. Wer lieber selbst die Liste der Neuerscheinungen für Switch 2 durchstöbern will, findet diese hier:

Mario Kart World

Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!



Mario Kart World ist nicht nur das erste große Exklusivspiel für Nintendo Switch 2, sondern auch das erste Open-World-Rennspiel der berühmten Reihe. Ihr könnt jetzt die Strecke verlassen und eine riesige Welt erkunden, im neuen Grand-Prix-Modus ist der Weg zum nächsten Kurs sogar Teil des Wettbewerbs. Es gibt noch weitere neue Features, beispielsweise einen Power-Sprung, um Hindernisse zu überwinden, und Rennen für bis zu 24 Personen im Online-Multiplayer.

Daneben bietet natürlich auch Mario Kart World wieder die typischen Mario-Kart-Qualitäten: Auf bunten und kreativ designten Kursen liefert ihr euch Rennen, bei denen ihr euch mit verschiedenen Items Vorteile gegenüber euren Kontrahenten verschaffen könnt. Die beliebten Ballonschlachten und andere Modi wie Zeitfahren sind ebenfalls wieder mit dabei, außerdem gibt es neben dem Online-Modus selbstverständlich Singleplayer und lokalen Multiplayer.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Welcome Tour für Switch 2 stellt euch die neue Konsole vor

Die Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist ein günstiges kleines Abenteuer, das euch eure neue Nintendo Switch 2 besser kennenlernen lässt, indem es euch auf eine Reise durch die Konsole entführt. Es handelt sich um eine Art interaktiver Ausstellung, in der er die Nintendo Switch 2 und die Joy-Con 2-Controller wie ein Museum besichtigt, indem ihr mit einer kleinen Spielfigur über ihre Oberfläche und durch ihr Inneres schlendert und euch verschiedene Exponate anseht.

Dabei werden euch nicht nur die vielen neuen Funktionen der Konsole erklärt, damit ihr anschließend das Beste aus eurer Switch 2 herausholen könnt. Ihr könnt diese Funktionen auch gleich mit verschiedenen Minispielen und Technik-Demos ausprobieren, die vom Schütteln von Maracas bis hin zu Speed Golf reichen, oder euer Wissen testen, indem ihr an Quizrunden teilnehmt.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake und mehr - Trailer zeigt Spiele, die für die Switch 2 kommen

Mit Cyberpunk 2077 kommt eines der ganz großen Open-World-Rollenspiele der letzten Jahre auf Nintendo Switch 2, und zwar in der Ultimate Edition, die neben dem Hauptspiel auch die umfangreiche Erweiterung Phantom Liberty enthält. Diese fügt der futuristischen Großstadt Night City mit Dogtown einen weiteren Stadtteil hinzu und bietet eine eigene Geschichte mit ungefähr 30 Stunden zusätzlicher Spielzeit.

Cyberpunk 2077 überzeugt nicht nur durch seine spannenden, erwachsenen Science-Fiction-Geschichten, sondern auch durch seine große spielerische Freiheit. Viele der Quests könnt ihr wie einen First Person Shooter spielen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch schleichen, Konflikte auf diplomatische Weise lösen oder eure Hacking-Fähigkeiten einsetzen. Falls ihr Cyberpunk 2077 schon auf einer anderen Plattform besitzt, könnt ihr euren Spielstand übrigens auf Switch 2 importieren.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild & Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Editions

Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom bekommen zwei der besten Switch-Spiele überhaupt Neuauflagen für Nintendo Switch 2. Diese bringen zahlreiche Verbesserungen mit, etwa bessere Grafik mit höherer Auflösung und eine flüssigere Framerate. Außerdem könnt ihr durch Zelda Notes zahlreiche Zusatzfunktionen nutzen, vom Navi, das euch zu versteckten Orten führt, bis zur QR-Item-Box, durch die ihr Gegenstände unkompliziert mit anderen Spieler*innen teilen könnt.

Falls ihr die beiden Open-World-Spiele noch gar nicht besitzt, lohnt es sich auf jeden Fall, sie jetzt auf Switch 2 noch nachzuholen und Hyrule mit seinen vielfältigen Landschaften sowie zahlreichen Geheimnissen, Monstern und Dungeons zu erkunden. Besitzt ihr hingegen bereits die Versionen für die erste Switch, braucht ihr sie euch nicht noch einmal zu kaufen, sondern könnt euch die Nintendo Switch 2 Editions durch günstige Upgrade Packs für jeweils 9,99€ holen. Falls ihr Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket habt, könnt ihr sie sogar ohne zusätzliche Kosten nutzen.

Fast Fusion

Das trotz seiner eindrucksvollen 3D-Grafik nur 14,99€ teure Fast Fusion ist ein futuristisches Rennspiel mit Schwebe-Fahrzeugen, das an Klassiker wie WipEout erinnert. Ihr rast über halsbrecherische Kurse mit Loopings und Abgründen, die euch durch abwechslungsreiche und wunderschöne Umgebungen führen, von dichten Wäldern über stürmische fremde Planeten bis hin zum Asteroidenfeld im Weltall.

Die größte Besonderheit von Fast Fusion ist jedoch nicht die Optik, sondern die sogenannte Fusion-Fähigkeit. Durch diese könnt ihr verschiedene Fahrzeuge miteinander verschmelzen, um so neue Vehikel mit besseren Eigenschaften zu erschaffen. Auf diese Weise könnt ihr Hunderte von eigenen Fahrzeug-Kreationen erstellen. Ihr könnt allein spielen oder auch im Multiplayer, sowohl online als auch lokal an einer oder mit mehreren Konsolen.

Split Fiction

Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Mit einem globalen Wertungsdurchschnitt von 90 Punkten laut OpenCritic ist Split Fiction bislang eines der besten Spiele des Jahres 2025. In dem Koop-Hit des Studios, das schon mit It Takes Two einen echten Meilenstein abgeliefert hat, schlüpft ihr in die Rolle einer Science-Fiction- und einer Fantasy-Autorin, die in die Welten ihrer eigenen Geschichten eingesperrt wurden und nun gemeinsam wieder daraus zu entkommen versuchen.

Wie schon It Takes Two kann Split Fiction ausschließlich zu zweit gespielt werden, sowohl lokal als auch online, wobei euch das Geschehen in beiden Fällen meist im Splitscreen gezeigt wird. Dass ihr somit stets sehen könnt, was die andere Person tut, ist sehr nützlich, da ihr eure Aktionen oft genau aufeinander abstimmen müsst. Das Gameplay bietet euch dabei eine Mischung aus Rätseln, Action und Platforming inklusive kreativer Minispiele. Sogar Drachenflüge über das Fantasy-Reich sind dabei.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Das ohnehin schon schicke Open-World-Spiel Hogwarts Legacy sieht auf Nintendo Switch 2 noch einmal deutlich besser aus als in der Switch-1-Version und bietet weitere Verbesserungen wie geringere Ladezeiten und Unterstützung der neuen Maussteuerung. Natürlich ist Hogwarts Legacy auch weiterhin ein Muss für alle Harry-Potter-Fans, allein schon, weil ihr hier die berühmte Zauberschule einschließlich ihres Umlandes frei erkunden könnt.

Ihr werdet dabei viele der ikonischen Orte aus den Büchern und Filmen wiederfinden, etwa das malerische Dörfchen Hogsmeade. Auf Harry und seine Freunde trefft ihr allerdings nicht, da Hogwarts Legacy am Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Spielerisch bekommt ihr neben der Erkundung auch spannende Kämpfe geboten: Dank mehr als 20 Kampfzaubern und zahlreichen magischen Items habt ihr viel Freiraum, eure eigenen Taktiken zu entwickeln.

Street Fighter 6

Street Fighter 6: Trailer zum Singleplayer-Modus

Als jüngster Teil der legendären Fighting-Game-Reihe bietet Street Fighter 6 nicht nur das gewohnte Kampfsystem, das mit seinen zahlreichen Kombos und Spezialattacken reichlich Tiefgang bietet und trotzdem einsteigerfreundlich ist, sondern auch zahlreiche Neuerungen. Die wohl größte ist, dass ihr diesmal in der etwa 20 bis 30 Stunden langen Singleplayer-Kampagne eine Open World erkunden könnt, die nicht nur Kämpfe, sondern auch Minispiele und Shops bietet.

Natürlich könnt ihr euch mit den 18 Kämpfern, von denen sieben komplett neu sind, auch weiterhin spannende Multiplayer-Gefechte liefern, sowohl online als auch lokal. Die Version für Nintendo Switch 2 bietet sogar einige exklusive Extra-Modi und -Features, darunter zum Beispiel neue Partymodi, welche die Bewegungssteuerung der Joy-Con-Controller benutzen, wie Gyro Battle und Calorie Contest. In Letzterem gewinnt, wer am meisten Kalorien verbrennt.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster ist eine Neuauflage des ursprünglich für Nintendo 3DS erschienenen Rollenspiels und bringt neben stark verbesserter Grafik auch eine überarbeitete Steuerung sowie neue Komfort-Features und Minispiele mit. Schon das Original hat seinerzeit bei uns im GamePro-Test 89 Punkte abgestaubt. Diese Wertung hatte es nicht zuletzt seinem hervorragenden Artdesign zu verdanken, das auf Switch 2 natürlich noch viel besser zur Geltung kommt.

Bravely Default ist ein klassisches JRPG, in dem ihr mit einer Heldengruppe eine 50 bis 100 Spielstunden lange Reise durch eine Fantasy-Welt voller Städte, Dungeons, Monster und Abenteuer unternehmt. Das rundenbasierte Kampfsystem bietet durch die Befehle „Brave“ und „Default“, welche eure Helden mehrere Angriffe pro Runde ausführen oder Angriffe für später aufsparen lassen, sowie durch die 24 Charakterklassen erstaunlichen taktischen Tiefgang.

Civilization VII Nintendo Switch 2 Edition

16:15 Civilization 7 - Test-Video zur neuen Weltreich-Strategie

Wer Lust hat, sich für viele Dutzend Stunden in ein komplexes Rundenstrategiespiel zu vertiefen, ist bei Civilization 7 genau richtig. Wie in den Vorgängern versucht ihr, eine Zivilisation über verschiedene Zeitalter hinweg zur Vorherrschaft über die Welt zu führen, was ihr nicht nur mithilfe des Militärs, sondern auch durch Wissenschaft, Diplomatie und kulturelle Errungenschaften erreichen könnt. Diesmal könnt ihr nach jedem Zeitalter eine neue Kultur wählen.

Die verbesserte Nintendo Switch 2 Edition von Civilization VII unterstützt die Maussteuerung der neuen Joy-Con 2-Controller, was natürlich gerade bei einem Strategiespiel für eine komfortablere und intuitivere Bedienung sorgt. Falls ihr das Spiel schon auf der ersten Switch besitzt, braucht ihr es euch übrigens nicht noch einmal zu kaufen, sondern könnt euch das deutlich günstigere Upgrade Pack holen.

DELTARUNE

Deltarune - Trailer zum Undertale-Nachfolger

DELTARUNE ist der Nachfolger des berühmten Indie-Hits Undertale und verfügt über die gleichen Stärken, bietet aber auch kreative neue Ideen. Diesmal seid ihr häufig mit einem Team aus bis zu drei Charakteren unterwegs und obwohl die Kämpfe noch immer Bullet-Hell-Mechaniken bieten, erinnert das System nun stärker an klassische, gruppenbasierte JRPGs. Neben den Gefechten stellt ihr euch auf eurer Reise verschiedenen abgedrehten Minispielen.

Die ersten beiden Kapitel von Deltarune waren schon seit längerer Zeit spielbar, rechtzeitig zum Release kommen jetzt endlich die Kapitel 3 und 4 hinzu, welche die Story abschließen. Ihr erlebt eine parallele Geschichte zu Undertale, die euch ein Wiedersehen mit vielen Charakteren beschert, jedoch in einem anderen Universum spielt und viele schräge Figuren hinzufügt. Wie schon in Undertale könnt ihr entscheiden, ob ihr eure Gegner mit Gewalt besiegt oder sie verschont.