Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, was technisch in der Nintendo Switch 2-Version steckt

Nachdem Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch mit vielen technischen Einschnitten leben musste, um auf der schwächeren Hardware zu laufen, soll es auf der Nachfolger-Konsole anders aussehen. Der neue Port für die Nintendo Switch basiert technisch auf der "Next Gen"-Version, also PS5, Xbox Series und PC. Was euch an Neuerungen erwartet, erfahrt ihr im neuen Trailer, der von Nintendo veröffentlicht wurde.

Hogwarts Legacy erscheint am 5. Juni für Nintendo Switch 2, also direkt zum Release der neuen Konsole.