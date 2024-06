Das beste Switch-Spiel aus 2023 gibt es jetzt günstig: Dieses Open-World-Abenteuer dürft ihr nicht verpassen!

Das beste Switch-Spiel aus 2023 gibt es jetzt günstig im Angebot: Zelda Tears of the Kingdom ist gerade stark reduziert!

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr gerade eines der besten Switch-Spiele überhaupt günstig abstauben. Den 2023 erschienenen Open-World-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es jetzt stolze 42 Prozent reduziert im Vergleich zum UVP – ein hoher Rabatt für eines der sonst sehr preisstabilen First-Party-Spiele von Nintendo, erst recht für ein so gutes und noch recht aktuelles.

Das Angebot soll zwei Wochen lang bis zum 30. Juni laufen, das Spiel könnte aber natürlich auch schon vorher ausverkauft sein. Wir empfehlen euch daher, besser nicht bis zum allerletzten Tag zu warten.

Wie gut ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Zelda: Tears of the Kingdom ist eines der besten Spiele aus 2023, und zwar plattformübergreifend. Laut OpenCritic liegt der internationale Wertungsdurchschnitt bei eindrucksvollen 96 Punkten, außer Baldur’s Gate 3 kann da kein Spiel des letzten Jahres mithalten. Auch wir haben in unserem ausführlichen GamePro-Test eine sehr hohe Wertung vergeben:

Tears of the Kingdom baut im Wesentlichen auf der Welt und dem Gameplay des Vorgängers Breath of the Wild auf, fügt aber einige ganz neue Ideen hinzu. Die spektakulärste davon ist Links Fähigkeit, Gegenstände per Telekinese miteinander zu verbinden. Diese könnt ihr unter anderem dazu benutzen, eigene Fahrzeuge und sogar Fluggeräte zu konstruieren. Eurer Kreativität werden dabei kaum Grenzen gesetzt.

Bei der Konstruktion von Fahrzeugen und Fluggeräten könnt ihr in Zelda: Tears of the Kingdom eurer Kreativität freien Lauf lassen.

Die Fluggeräte braucht ihr unter anderem, um die neuen schwebenden Inseln zu erkunden. Auf diesen findet ihr die Überreste der hochentwickelten Zivilisation der Sonau, die noch immer eine Menge spannender Technologie beherbergen. Diese Technologie wiederum könnt ihr nicht nur für noch bessere Fahr- und Flugzeuge, sondern auch zur Erschaffung abgedrehter Waffen verwenden.

Ansonsten bietet Tears of the Kingdom natürlich auch wieder all die Stärken, die schon Breath of the Wild zu einem hervorragenden Open-World-Spiel gemacht haben. Dazu gehören die enorme spielerische Freiheit, die glaubwürdige und voller Geheimnisse steckende Spielwelt und die Zelda-typische Gameplay-Mischung aus Action, Erkundung und cleveren Rätseln.

