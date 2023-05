Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Es gibt diese Spiele, die eigentlich keine große Einführung brauchen und von denen alle nichts weniger als absolute Superlative erwarten. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eins dieser Spiele. Denn die Erwartungshaltung an den wohl wichtigsten und größten Release für die Nintendo Switch des Jahres 2023 ist immens. Und das hängt natürlich ganz wesentlich mit dem Vorgänger Breath of the Wild zusammen, der vor knapp sechs Jahren vor allem mit seiner offenen Spielwelt für Begeisterung sorgte.

Tears of the Kingdom baut auf diesem Fundament auf und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ob es dem vielgepriesenen Vorgänger das Wasser reichen kann. Tobi hat in den letzten Tagen und Wochen über 50 Stunden in der Spielwelt von Tears of the Kingdom verbracht und versucht jetzt genau diese Frage in diesem Testvideo zu beantworten – viel Spaß!