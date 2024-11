Das sind die 3 besten VR-Angebote am Black Friday 2024: Meta Quest 3, PSVR2 und Pico 4 günstiger sichern!

VR-Headsets am Black Friday: Wir haben euch die drei besten Angebote herausgesucht.

Ihr wollt den Black Friday 2024 nutzen, um euch ein neues VR-Headset zu schnappen? Eine gute Idee, denn die drei derzeit beliebtesten VR-Brillen gibt es jetzt allesamt im Angebot! Wir haben die besten Deals für euch herausgesucht und verraten euch unten genauer, was sie taugen und was die einzelnen Headsets bieten. Wer direkt zu den VR-Brillen will, findet sie hier:

In der Regel laufen die Deals übrigens nicht nur heute, sondern noch das ganze Wochenende, allerdings nur, sofern sie nicht früher ausverkauft sind.

Das beste Black-Friday-Angebot: PlayStation VR2 für PS5 jetzt 200€ günstiger!

Das PSVR2-Headset ist seit Kurzem nicht nur mit der PS5, sondern auch mit dem PC kompatibel - allerdings nur per Adapter.

Kein anderes VR-Headset ist am Black Friday 2024 so drastisch reduziert wie die PSVR2-Brille für PS5! Diese kostet jetzt nur noch 388€ statt 599,99€ (UVP) – ein Rabatt von über 200€, und das bei Hardware, die bislang sehr preisstabil war. Bei Amazon ist der Deal leider schon ausverkauft, bei MediaMarkt findet ihr ihn aber noch:

Das PlayStation VR2 Headset ist in diesem Sommer ohnehin bereits ein gutes Stück attraktiver geworden, weil es inzwischen einen separat erhältlichen Adapter gibt, durch den ihr es nicht nur an der PS5, sondern auch am PC verwenden könnt. Es ist somit die einzige VR-Brille, mit der ihr zugleich PS5-exklusive Spiele wie den VR-Modus von Resident Evil 4 und VR-Spiele auf Steam wie Half-Life: Alyx spielen könnt!

Meta Quest 3 im Bundle-Angebot: Jetzt mit Elite-Riemen!

Beim Kauf der Meta Quest 3 bekommt ihr übrigens gerade den VR-Hit Batman Arkham Shadow geschenkt dazu. Nicht, weil Black Friday ist, sondern einfach so und unabhängig davon, wo ihr kauft.

Die derzeit beliebteste VR-Brille, die Meta Quest 3, ist bislang leider nur moderat reduziert. Das war allerdings auch zu erwarten, schließlich hat der Hersteller den Preis erst im September drastisch gesenkt, nämlich um stolze 150€ bei der 512-GB-Version. Das beste Angebot ist derzeit ein Bundle mit dem sogenannten Elite-Riemen, der den Tragekomfort deutlich erhöht und normalerweise einzeln 72,99€ kostet. Ihr findet es hier bei MediaMarkt, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Die Meta Quest 3 verdankt ihre Beliebtheit nicht zuletzt dem Umstand, dass es sich um ein völlig eigenständiges VR-Headset handelt, das keinerlei weitere Geräte oder Kabel benötigt. Es lässt sich also jederzeit mobil und unkompliziert einsetzen, sogar im Freien. Alternativ ist es auch am PC verwendbar. Im Vergleich zum Vorgänger bietet die Quest 3 mehr Power, eine höhere Auflösung und Mixed Reality, also die Verschmelzung von realer und virtueller Umgebung.

Pico 4 Ultra: Großes Bundle mit Spielen und Motion Trackern für die Füße!

Hier seht ihr die Pico 4 Ultra (Mitte) im Vergleich zur Meta Quest 3 und PSVR2-Brille. Sie wirkt zwar kompakter, aber die Hardware ist trotzdem sehr hochwertig.

Auch die im Sommer erschienene Pico 4 Ultra gibt’s lediglich im Bundle günstiger, dafür fällt hier das Paket deutlich umfangreicher aus: Ihr bekommt die Motion Tracker für die Füße, die einzeln knapp 90€ kosten würden, sowie drei Spiele geschenkt dazu, nämlich Pistol Whip, Synth Riders und Blade & Sorcery: Nomad. Dabei zahlt ihr rund 10€ weniger, als das VR-Headsset normalerweise einzeln kostet. Das Bundle gibt's hier bei Amazon:

Die Pico 4 Ultra ist momentan der einzige ernst zu nehmende Konkurrent für die Meta Quest 3. Sie ist ebenfalls eine völlig eigenständige und kabellose VR-Brille, die aber auch am PC verwendet werden kann, und unterstützt Mixed Reality. Sie nutzt den gleichen Prozessor wie die Quest 3 und bietet sogar mehr Arbeitsspeicher, kann bei der Performance also sehr gut mithalten. Nachteile gibt es bei der Qualität der Linsen und dem App-Support.

